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Участники митинга оппозиции в Тбилиси расположились в палатках у парламента - РИА Новости, 25.11.2024
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00:42 25.11.2024 (обновлено: 01:23 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/gruziya-1985490056.html
Участники митинга оппозиции в Тбилиси расположились в палатках у парламента
Участники митинга оппозиции в Тбилиси расположились в палатках у парламента - РИА Новости, 25.11.2024
Участники митинга оппозиции в Тбилиси расположились в палатках у парламента
Сторонники грузинской оппозиции, не признающей результаты прошедших в стране парламентских выборов, после полуночи установили палатки на месте своего у... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T00:42
2024-11-25T01:23
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грузия
тбилиси
парламентские выборы в грузии — 2024
парламент грузии
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ТБИЛИСИ, 25 ноя - РИА Новости. Сторонники грузинской оппозиции, не признающей результаты прошедших в стране парламентских выборов, после полуночи установили палатки на месте своего у парламента страны, передает корреспондент РИА Новости. Некоторые митингующие к 1.00 понедельника (00.00 мск) разместились на скамейках и на крыльце здания напротив. Полицейские наблюдают за происходящим. Оппозиция ранее анонсировала на воскресенье марш к парламенту и митинг перед зданием. Как ожидается, митингующие не освободят площадку, а останутся у парламента до понедельника, когда планируется первое заседание депутатов в соответствии с результатами выборов. К 23.00 (22.00 мск) воскресенья толпа протестующих дошла до парламента и заполонила площадь перед ним, по пути туда произошла потасовка с полицейскими, передавал ранее корреспондент РИА Новости. Перед парламентом установили шатры, где протестующим выдавали туристические коврики, палатки и наливали чай. ЦИК Грузии 16 ноября опубликовал итоговый протокол прошедших 26 октября парламентских выборов, согласно которому победила правящая партия "Грузинская мечта", набрав 53,93% голосов и получив 89 мандатов из 150 в парламенте. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, но они не признают итоги выборов. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.
https://ria.ru/20241124/gruziya-1985478087.html
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Марш сторонников грузинской оппозиции в Тбилиси
Сторонники грузинской оппозиции, не согласной с результатами выборов, начали в Тбилиси марш в сторону парламента.
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в мире, грузия, тбилиси, парламентские выборы в грузии — 2024, парламент грузии
В мире, Грузия, Тбилиси, Парламентские выборы в Грузии — 2024, Парламент Грузии
Участники митинга оппозиции в Тбилиси расположились в палатках у парламента

Сторонники оппозиции у парламента Грузии установили палатки на ночь

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкУчастники акции оппозиции в Тбилиси
Участники акции оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Участники акции оппозиции в Тбилиси. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 25 ноя - РИА Новости. Сторонники грузинской оппозиции, не признающей результаты прошедших в стране парламентских выборов, после полуночи установили палатки на месте своего у парламента страны, передает корреспондент РИА Новости.
Некоторые митингующие к 1.00 понедельника (00.00 мск) разместились на скамейках и на крыльце здания напротив. Полицейские наблюдают за происходящим.
Оппозиция ранее анонсировала на воскресенье марш к парламенту и митинг перед зданием. Как ожидается, митингующие не освободят площадку, а останутся у парламента до понедельника, когда планируется первое заседание депутатов в соответствии с результатами выборов. К 23.00 (22.00 мск) воскресенья толпа протестующих дошла до парламента и заполонила площадь перед ним, по пути туда произошла потасовка с полицейскими, передавал ранее корреспондент РИА Новости. Перед парламентом установили шатры, где протестующим выдавали туристические коврики, палатки и наливали чай.
ЦИК Грузии 16 ноября опубликовал итоговый протокол прошедших 26 октября парламентских выборов, согласно которому победила правящая партия "Грузинская мечта", набрав 53,93% голосов и получив 89 мандатов из 150 в парламенте. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, но они не признают итоги выборов. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.
Потасовка сторонников оппозиции с полицейскими на митинге в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
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Вчера, 22:12
 
В миреГрузияТбилисиПарламентские выборы в Грузии — 2024Парламент Грузии
 
 
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