https://ria.ru/20241125/gruziya-1985490056.html

Участники митинга оппозиции в Тбилиси расположились в палатках у парламента

Участники митинга оппозиции в Тбилиси расположились в палатках у парламента - РИА Новости, 25.11.2024

Участники митинга оппозиции в Тбилиси расположились в палатках у парламента

Сторонники грузинской оппозиции, не признающей результаты прошедших в стране парламентских выборов, после полуночи установили палатки на месте своего у... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T00:42

2024-11-25T00:42

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ТБИЛИСИ, 25 ноя - РИА Новости. Сторонники грузинской оппозиции, не признающей результаты прошедших в стране парламентских выборов, после полуночи установили палатки на месте своего у парламента страны, передает корреспондент РИА Новости. Некоторые митингующие к 1.00 понедельника (00.00 мск) разместились на скамейках и на крыльце здания напротив. Полицейские наблюдают за происходящим. Оппозиция ранее анонсировала на воскресенье марш к парламенту и митинг перед зданием. Как ожидается, митингующие не освободят площадку, а останутся у парламента до понедельника, когда планируется первое заседание депутатов в соответствии с результатами выборов. К 23.00 (22.00 мск) воскресенья толпа протестующих дошла до парламента и заполонила площадь перед ним, по пути туда произошла потасовка с полицейскими, передавал ранее корреспондент РИА Новости. Перед парламентом установили шатры, где протестующим выдавали туристические коврики, палатки и наливали чай. ЦИК Грузии 16 ноября опубликовал итоговый протокол прошедших 26 октября парламентских выборов, согласно которому победила правящая партия "Грузинская мечта", набрав 53,93% голосов и получив 89 мандатов из 150 в парламенте. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, но они не признают итоги выборов. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.

https://ria.ru/20241124/gruziya-1985478087.html

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Марш сторонников грузинской оппозиции в Тбилиси Сторонники грузинской оппозиции, не согласной с результатами выборов, начали в Тбилиси марш в сторону парламента. 2024-11-25T00:42 true PT0M11S

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в мире, грузия, тбилиси, парламентские выборы в грузии — 2024, парламент грузии