https://ria.ru/20241125/gruziya-1985490056.html
Участники митинга оппозиции в Тбилиси расположились в палатках у парламента
Участники митинга оппозиции в Тбилиси расположились в палатках у парламента - РИА Новости, 25.11.2024
Участники митинга оппозиции в Тбилиси расположились в палатках у парламента
Сторонники грузинской оппозиции, не признающей результаты прошедших в стране парламентских выборов, после полуночи установили палатки на месте своего у... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T00:42
2024-11-25T00:42
2024-11-25T01:23
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парламентские выборы в грузии — 2024
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ТБИЛИСИ, 25 ноя - РИА Новости. Сторонники грузинской оппозиции, не признающей результаты прошедших в стране парламентских выборов, после полуночи установили палатки на месте своего у парламента страны, передает корреспондент РИА Новости. Некоторые митингующие к 1.00 понедельника (00.00 мск) разместились на скамейках и на крыльце здания напротив. Полицейские наблюдают за происходящим. Оппозиция ранее анонсировала на воскресенье марш к парламенту и митинг перед зданием. Как ожидается, митингующие не освободят площадку, а останутся у парламента до понедельника, когда планируется первое заседание депутатов в соответствии с результатами выборов. К 23.00 (22.00 мск) воскресенья толпа протестующих дошла до парламента и заполонила площадь перед ним, по пути туда произошла потасовка с полицейскими, передавал ранее корреспондент РИА Новости. Перед парламентом установили шатры, где протестующим выдавали туристические коврики, палатки и наливали чай. ЦИК Грузии 16 ноября опубликовал итоговый протокол прошедших 26 октября парламентских выборов, согласно которому победила правящая партия "Грузинская мечта", набрав 53,93% голосов и получив 89 мандатов из 150 в парламенте. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, но они не признают итоги выборов. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.
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Марш сторонников грузинской оппозиции в Тбилиси
Сторонники грузинской оппозиции, не согласной с результатами выборов, начали в Тбилиси марш в сторону парламента.
2024-11-25T00:42
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в мире, грузия, тбилиси, парламентские выборы в грузии — 2024, парламент грузии
В мире, Грузия, Тбилиси, Парламентские выборы в Грузии — 2024, Парламент Грузии
Участники митинга оппозиции в Тбилиси расположились в палатках у парламента
Сторонники оппозиции у парламента Грузии установили палатки на ночь