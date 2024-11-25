https://ria.ru/20241125/granty-1985169615.html

Гранты на "цифру": как господдержка помогает развитию ИТ-отрасли в России

Гранты на "цифру": как господдержка помогает развитию ИТ-отрасли в России - РИА Новости, 25.11.2024

Гранты на "цифру": как господдержка помогает развитию ИТ-отрасли в России

Развитие сетей широкополосного интернета, удобные службы поддержки клиентов с использованием ИИ, разработка и внедрение отечественного ПО – все это результаты... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T09:00

2024-11-25T09:00

2024-11-25T09:00

твой бизнес

россия

сергей плуготаренко

сколково

фонд развития интернет-инициатив (фрии)

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Развитие сетей широкополосного интернета, удобные службы поддержки клиентов с использованием ИИ, разработка и внедрение отечественного ПО – все это результаты национального проекта "Цифровая экономика", который спустя пять лет завершается в 2024 году. Сменит его нацпроект "Экономика данных и цифровая трансформация государства".Генеральный директор АНО "Цифровая экономика" Сергей Плуготаренко отмечал, что нацпроект "Цифровая экономика" стал дополнительным стимулом для развития бизнеса, гражданского общества, сервисов и цифровых платформ.По мнению экспертов, одним из главных результатов нацпроекта стало то, что цифровые решения получают массовое распространение. Например, количество обращений на Госуслуги с 2019 года выросло в четыре раза.Такое развитие сферы цифровых услуг невозможно без разработки и внедрения отечественных технологий в разных отраслях экономики. И здесь на помощь российским компаниям как малым, так средним и крупным, пришли гранты.Поддержка на всех этапахРоссийский фонд развития информационных технологий (РФРИТ, входит в группу ВЭБ) поддерживает компании, получившие грант, на всех этапах работы: от создания продукта и его доработки до внедрения и продвижения на отечественном и зарубежных рынках. За пять лет работы грантовое финансирование получили более 180 проектов.В настоящий момент основное направление работы фонда – поддержка особо значимых проектов (ОЗП), решений по импортозамещению иностранного ПО в ключевых отраслях экономики.Один из них – "Цифровой формуляр (паспорт) изделия". В 2023 году РФРИТ предоставил грант компании "ЛокоТех-Сервис", а разработчиком и правообладателем решения стала компания Ctrl2GO ("КонтролТуГоу.Ру"). Задача – внедрить отечественное ПО на ведущем российском предприятии по сервисному обслуживанию локомотивного парка. Софт должен создать единое информационное пространство, сократить дефекты продукции, ускорить проектирование, а также уменьшить разногласия по качеству комплектующих и эксплуатации.В компании Ctrl2GO отмечают, что это программное обеспечение может применяться на любых промышленных предприятиях, где нужно синхронизировать достоверную и полную информацию по производству, поставкам, сервису и эксплуатации. В марте 2024 года были завершены работы по первому этапу проекта, сдача второго этапа запланирована на конец года.Помощь в продвижении ИТ-решенийВ фонде "Сколково" получить грантовую поддержку могут компании-заказчики российских ИТ-решений, которые определяются ежегодно по итогам конкурсного отбора. Среди получателей грантов встречаются промышленные предприятия, компании сфер здравоохранения, образования и сельского хозяйства. Помощь идет как заказчикам отечественных ИТ-продуктов, так и их разработчикам.Наряду с РФРИТ "Сколково" поддерживает ОЗП. Всего грантами воспользовались 54 компании.Одним из получателей стала компания "Атента" с проектом интеллектуальной системы поддержки принятия решений на базе ИИ. Разработчиком ПО выступила компания "ВестЛинк".Эта система повышает эффективность операционных бизнес-процессов за счет нового уровня прозрачности операционных процессов, предсказательной аналитики и умных адресных рекомендаций в режиме реального времени. Аналитические решения Linkage применяются в разных отраслях, от телекоммуникаций и ритейла до производства и нефтепереработки, – поясняют в "ВестЛинк".В рамках полученного гранта удалось автоматизировать некоторые процессы, разработать прикладные модули к экосистеме Linkage с использованием ИИ. В частности, поясняют в компании, появился модуль геймификации для мотивации сотрудников, интеллектуальный модуль расчета заработной платы и мотивации персонала и модуль интеллектуального планирования оптимального рабочего времени работников. Наиболее интересной и технически сложной задачей была реализация модуля интеллектуального распределения проектов между сотрудниками крупных распределенных контактных центров, ИИ-модель и принципы которого в дальнейшем будут использованы в других отраслях.Разработчики уверены: их решение повышает эффективность работы и исключает негативные последствия человеческого фактора при принятии тактически важных решений. Как следствие, компании получают больше выручки, сотрудники используют время более продуктивно, а руководители разных уровней освобождаются от ряда рутинных задач.Поддержка инновацийЕще один источник поддержки российский ИТ-компаний – Фонд содействия инновациям. Благодаря выделяемым средствам многие компании могут воспользоваться грантами на первом этапе работы. Начиная с 2019 года по федеральному проекту "Цифровые технологии" фонд профинансировал более 1800 проектов на общую сумму более 19 миллиардов рублей.Среди инновационных проектов, профинансированных ФСИ, – платформа AutoFAQ компании "ДипХакЛаб". Продукт, по словам сооснователя и исполнительного директора компании Владислава Беляева, направлен на помощь людям, которые работают в службах взаимодействия с клиентами."Мы разработали технологии, которые позволяют унифицировать по-разному сформулированные вопросы и быстро найти ответ, чтобы с помощью ИИ снять нагрузку с сотрудников клиентского сервиса. Наше преимущество – работа с большим объемом вопросов. К тому же наша разработка хорошо взаимодействует с системами заказчика", – поясняет Беляев.Еще одна область применения AutoFAQ – внутренние, условно говоря, корпоративные поисковики. С помощью платформы недавно нанятые сотрудники быстрее адаптируются к работе в новой организации.Платформа была зарегистрирована в реестре отечественного ПО в 2019 году, а, получив грант ФСИ, компания смогла разработать новый модуль AutoFAQ Xplain. GPT-помощник, по словам Беляева, не просто быстро обрабатывает большой объем информации, но и на ее основе может написать ответ, адаптируя его под вопрос клиента.Участие в акселератореОдним из эффективных путей развития для компаний также служат акселераторы. Для российских ИТ-предпринимателей существует специальная бесплатная программа "Спринт", запущенная по нацпроекту Фондом развития интернет-инициатив (ФРИИ). Присоединиться к ней может любая компания, разрабатывающая решения в сфере новых коммуникационных интернет-технологий. В течение 12 недель эксперты ФРИИ помогают участникам доработать их проекты и найти новых клиентов. Отбор в акселератор идет на основе конкурса. На сегодняшний день проведено уже десять конкурсных отборов, акселератор прошли 488 выпускников.Одним из участников программы стала команда продукта "ИКСАР", которая разработала софт с использованием AR очков и других типов мобильных устройств."Мы создали универсальную платформу, которая позволяет сотруднику использовать интеллектуального ассистента при ремонте или сборке оборудования. ПО позволяет дистанционно обслуживать и собирать технику, она снижает риск ошибок, повышает производительность труда. Еще один аспект – более быстрая адаптация новых работников", – рассказывает руководитель продукта "ИКСАР" Игорь Гулянский.По словам Гулянского, ПО работает на всех типах очков. Прямо во время ремонта сотрудник может вносить данные о проведенных операциях, вести фото- и видеофиксацию, а ИИ – анализировать изображение и определять дефекты.По словам руководителя продукта "ИКСАР", пилотные разработки велись с 2017 года, к активной фазе перешли в 2019 году. Как и для многих получивших господдержку ИТ-компаний, для "ИКСАРа" участие в программе позволило усовершенствовать свои разработки и вывести проект на новый уровень. Финансирование стимулируют деятельность российских ИТ-компаний, которые, благодаря, в том числе помощи, активно начинают выходить на рынок.

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сергей плуготаренко, сколково, фонд развития интернет-инициатив (фрии)