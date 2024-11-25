https://ria.ru/20241125/gosduma-1985659475.html
В Госдуме назвали НАТО продолжением колониальной эпохи
В Госдуме назвали НАТО продолжением колониальной эпохи - РИА Новости, 25.11.2024
В Госдуме назвали НАТО продолжением колониальной эпохи
Повседневная работа НАТО заключается в планировании и осуществлении агрессии по всей планете, жертвами альянса могут стать все, кто не обладает достаточной... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T19:41
2024-11-25T19:41
2024-11-25T19:41
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роб бауэр
нато
госдума рф
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Повседневная работа НАТО заключается в планировании и осуществлении агрессии по всей планете, жертвами альянса могут стать все, кто не обладает достаточной мощью для защиты своих ресурсов и суверенитета, заявил РИА Новости депутат Госдумы Александр Толмачев ("Единая Россия"). Ранее глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что в альянсе обсуждают нанесение превентивных высокоточных ударов по территории России в случае вооруженного конфликта. "Сколько войн развязали страны альянса, не счесть. НАТО — продолжение колониальной эпохи, когда люди делились на "своих" и "подлежащих уничтожению". Такой логикой пользуются руководители этой организации и сегодня. Их жертвами могут стать все, кто не обладает достаточной мощью для защиты своих ресурсов и суверенитета. Мы и все в мире должны абсолютно чётко это осознавать. Повседневная работа НАТО заключается в планировании и осуществлении агрессии по всей планете", - сказал Толмачев. Депутат отметил, что НАТО много лет назад перестала быть оборонительным союзом.
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россия, роб бауэр, нато, госдума рф, единая россия
Россия, Роб Бауэр, НАТО, Госдума РФ, Единая Россия
В Госдуме назвали НАТО продолжением колониальной эпохи
Депутат Толмачев: НАТО планирует и осуществляет агрессию по всей планете
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Повседневная работа НАТО заключается в планировании и осуществлении агрессии по всей планете, жертвами альянса могут стать все, кто не обладает достаточной мощью для защиты своих ресурсов и суверенитета, заявил РИА Новости депутат Госдумы Александр Толмачев ("Единая Россия").
Ранее глава военного комитета НАТО
адмирал Роб Бауэр
заявил, что в альянсе обсуждают нанесение превентивных высокоточных ударов по территории России
в случае вооруженного конфликта.
"Сколько войн развязали страны альянса, не счесть. НАТО — продолжение колониальной эпохи, когда люди делились на "своих" и "подлежащих уничтожению". Такой логикой пользуются руководители этой организации и сегодня. Их жертвами могут стать все, кто не обладает достаточной мощью для защиты своих ресурсов и суверенитета. Мы и все в мире должны абсолютно чётко это осознавать. Повседневная работа НАТО заключается в планировании и осуществлении агрессии по всей планете", - сказал Толмачев.
Депутат отметил, что НАТО много лет назад перестала быть оборонительным союзом.