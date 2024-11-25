https://ria.ru/20241125/gosduma-1985659475.html

В Госдуме назвали НАТО продолжением колониальной эпохи

В Госдуме назвали НАТО продолжением колониальной эпохи - РИА Новости, 25.11.2024

В Госдуме назвали НАТО продолжением колониальной эпохи

Повседневная работа НАТО заключается в планировании и осуществлении агрессии по всей планете, жертвами альянса могут стать все, кто не обладает достаточной... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T19:41

2024-11-25T19:41

2024-11-25T19:41

россия

роб бауэр

нато

госдума рф

единая россия

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Повседневная работа НАТО заключается в планировании и осуществлении агрессии по всей планете, жертвами альянса могут стать все, кто не обладает достаточной мощью для защиты своих ресурсов и суверенитета, заявил РИА Новости депутат Госдумы Александр Толмачев ("Единая Россия"). Ранее глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что в альянсе обсуждают нанесение превентивных высокоточных ударов по территории России в случае вооруженного конфликта. "Сколько войн развязали страны альянса, не счесть. НАТО — продолжение колониальной эпохи, когда люди делились на "своих" и "подлежащих уничтожению". Такой логикой пользуются руководители этой организации и сегодня. Их жертвами могут стать все, кто не обладает достаточной мощью для защиты своих ресурсов и суверенитета. Мы и все в мире должны абсолютно чётко это осознавать. Повседневная работа НАТО заключается в планировании и осуществлении агрессии по всей планете", - сказал Толмачев. Депутат отметил, что НАТО много лет назад перестала быть оборонительным союзом.

https://ria.ru/20241125/nato-1985618060.html

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россия, роб бауэр, нато, госдума рф, единая россия