https://ria.ru/20241125/gosduma-1985628900.html
В Госдуме предложили зачислять мигрантов в школы после теста по русскому
В Госдуме предложили зачислять мигрантов в школы после теста по русскому - РИА Новости, 25.11.2024
В Госдуме предложили зачислять мигрантов в школы после теста по русскому
Зачисление иностранцев в российские школы предлагается сделать возможным только при успешном прохождении теста по русскому языку на бесплатной основе, следует... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T17:01
2024-11-25T17:01
2024-11-25T17:09
общество
вячеслав володин
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225256_0:368:2986:2048_1920x0_80_0_0_b5f0cd5cb13f980e1ecd10fb1d4522d1.jpg
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Зачисление иностранцев в российские школы предлагается сделать возможным только при успешном прохождении теста по русскому языку на бесплатной основе, следует из законопроекта о запрете зачислять в российские школы детей мигрантов, которые не знают русского языка, документ доступен в думской электронной базе. Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее сообщил, что соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Согласно законопроекту, зачисление иностранных граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования возможно только при условии успешного прохождения на бесплатной основе в государственной или муниципальной общеобразовательной организации тестирования на знание русского языка, достаточное для освоения указанных образовательных программ. При этом, в случае принятия законопроекта, лица, не прошедшие тестирование, не будут допускаться до освоения указанных образовательных программ. Также предлагается установить, что лица, незаконно находящиеся на территории Российской Федерации, не могут быть приняты в школу. Отмечается, что методическое обеспечение проведения тестирования, организация разработки диагностических материалов для его проведения, критерии оценивания знания русского языка, а также определение минимального количества баллов, подтверждающего успешное прохождение такого тестирования, будет осуществляться Рособрнадзором.
https://ria.ru/20231006/gd-1900940589.html
https://ria.ru/20241113/volodin-1983523685.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225256_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_84a65cbc77748e0daaba07fb7d5e9d44.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, вячеслав володин, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Социальный навигатор, СН_Образование
В Госдуме предложили зачислять мигрантов в школы после теста по русскому
В Госдуме предложили брать мигрантов в школы после бесплатного теста по русскому