https://ria.ru/20241125/gosduma-1985628900.html

В Госдуме предложили зачислять мигрантов в школы после теста по русскому

В Госдуме предложили зачислять мигрантов в школы после теста по русскому - РИА Новости, 25.11.2024

В Госдуме предложили зачислять мигрантов в школы после теста по русскому

Зачисление иностранцев в российские школы предлагается сделать возможным только при успешном прохождении теста по русскому языку на бесплатной основе, следует... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T17:01

2024-11-25T17:01

2024-11-25T17:09

общество

вячеслав володин

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Зачисление иностранцев в российские школы предлагается сделать возможным только при успешном прохождении теста по русскому языку на бесплатной основе, следует из законопроекта о запрете зачислять в российские школы детей мигрантов, которые не знают русского языка, документ доступен в думской электронной базе. Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее сообщил, что соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Согласно законопроекту, зачисление иностранных граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования возможно только при условии успешного прохождения на бесплатной основе в государственной или муниципальной общеобразовательной организации тестирования на знание русского языка, достаточное для освоения указанных образовательных программ. При этом, в случае принятия законопроекта, лица, не прошедшие тестирование, не будут допускаться до освоения указанных образовательных программ. Также предлагается установить, что лица, незаконно находящиеся на территории Российской Федерации, не могут быть приняты в школу. Отмечается, что методическое обеспечение проведения тестирования, организация разработки диагностических материалов для его проведения, критерии оценивания знания русского языка, а также определение минимального количества баллов, подтверждающего успешное прохождение такого тестирования, будет осуществляться Рособрнадзором.

https://ria.ru/20231006/gd-1900940589.html

https://ria.ru/20241113/volodin-1983523685.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, вячеслав володин, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), социальный навигатор, сн_образование