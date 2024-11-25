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В Госдуме предложили зачислять мигрантов в школы после теста по русскому - РИА Новости, 25.11.2024
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17:01 25.11.2024 (обновлено: 17:09 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/gosduma-1985628900.html
В Госдуме предложили зачислять мигрантов в школы после теста по русскому
В Госдуме предложили зачислять мигрантов в школы после теста по русскому - РИА Новости, 25.11.2024
В Госдуме предложили зачислять мигрантов в школы после теста по русскому
Зачисление иностранцев в российские школы предлагается сделать возможным только при успешном прохождении теста по русскому языку на бесплатной основе, следует... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T17:01
2024-11-25T17:09
общество
вячеслав володин
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
социальный навигатор
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Зачисление иностранцев в российские школы предлагается сделать возможным только при успешном прохождении теста по русскому языку на бесплатной основе, следует из законопроекта о запрете зачислять в российские школы детей мигрантов, которые не знают русского языка, документ доступен в думской электронной базе. Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее сообщил, что соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Согласно законопроекту, зачисление иностранных граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования возможно только при условии успешного прохождения на бесплатной основе в государственной или муниципальной общеобразовательной организации тестирования на знание русского языка, достаточное для освоения указанных образовательных программ. При этом, в случае принятия законопроекта, лица, не прошедшие тестирование, не будут допускаться до освоения указанных образовательных программ. Также предлагается установить, что лица, незаконно находящиеся на территории Российской Федерации, не могут быть приняты в школу. Отмечается, что методическое обеспечение проведения тестирования, организация разработки диагностических материалов для его проведения, критерии оценивания знания русского языка, а также определение минимального количества баллов, подтверждающего успешное прохождение такого тестирования, будет осуществляться Рособрнадзором.
https://ria.ru/20231006/gd-1900940589.html
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общество, вячеслав володин, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Социальный навигатор, СН_Образование
В Госдуме предложили зачислять мигрантов в школы после теста по русскому

В Госдуме предложили брать мигрантов в школы после бесплатного теста по русскому

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Зачисление иностранцев в российские школы предлагается сделать возможным только при успешном прохождении теста по русскому языку на бесплатной основе, следует из законопроекта о запрете зачислять в российские школы детей мигрантов, которые не знают русского языка, документ доступен в думской электронной базе.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее сообщил, что соответствующий законопроект внесен в Госдуму.
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Согласно законопроекту, зачисление иностранных граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования возможно только при условии успешного прохождения на бесплатной основе в государственной или муниципальной общеобразовательной организации тестирования на знание русского языка, достаточное для освоения указанных образовательных программ.
При этом, в случае принятия законопроекта, лица, не прошедшие тестирование, не будут допускаться до освоения указанных образовательных программ.
Также предлагается установить, что лица, незаконно находящиеся на территории Российской Федерации, не могут быть приняты в школу.
Отмечается, что методическое обеспечение проведения тестирования, организация разработки диагностических материалов для его проведения, критерии оценивания знания русского языка, а также определение минимального количества баллов, подтверждающего успешное прохождение такого тестирования, будет осуществляться Рособрнадзором.
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ОбществоВячеслав ВолодинГосдума РФФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Социальный навигаторСН_Образование
 
 
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