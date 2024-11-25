https://ria.ru/20241125/gladkov-1985581769.html

Гладков рассказал о выплатах белгородцам, чье жилье разрушено

Гладков рассказал о выплатах белгородцам, чье жилье разрушено - РИА Новости, 25.11.2024

Гладков рассказал о выплатах белгородцам, чье жилье разрушено

Более 170 пострадавших жителей Белгородской области, чье жилье было разрушено из-за атак украинских войск, в течение недели получат средства на спецсчета,... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T14:16

2024-11-25T14:16

2024-11-25T14:16

белгородская область

белгородская область

белгородский район

россия

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 25 ноя – РИА Новости. Более 170 пострадавших жителей Белгородской области, чье жилье было разрушено из-за атак украинских войск, в течение недели получат средства на спецсчета, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Напомню, что две недели назад правительство РФ выделило 3,5 миллиарда рублей на строительство нового жилья пострадавшим от обстрелов ВСУ жителям. На текущей неделе на спецсчета будут переведены выплаты на сумму порядка миллиарда рублей 176 собственникам – это жители Белгородского района, Борисовского района, Грайворонского округа, Краснояружского района и Шебекинского округа", – обозначил Гладков на еженедельном оперативном заседании регионального правительства. Глава региона отметил, что ни один человек, потерявший жилье из-за атак ВСУ, не останется без поддержки, и подчеркнул, что данная работа будет продолжаться и дальше. "На следующей неделе продолжим работу со средствами, которые поступили в наше распоряжение – это оставшиеся 2,5 миллиарда рублей. И в ближайшие две недели мы составим новый реестр – отправим в правительство Российской Федерации заявки, которые прошли все проверки, как обоснование о выделении нового транша Белгородской области на строительство жилья. Остаётся ещё огромный объём работы, но ни одного человека мы не забудем", – отметил глава региона. Также, по данным регионального правительства, продолжается работа межведомственных комиссий в посёлке Борисовка, в посёлке Маслова Пристань Шебекинского округа, в городе Валуйки и посёлке Майский Белгородского района. Там собственникам оказывается помощь по подбору новых жилых помещений.

https://ria.ru/20241125/gladkov-1985581243.html

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белгородская область

белгородский район

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белгородская область, белгородский район, россия, вячеслав гладков