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Гладков рассказал о выплатах белгородцам, чье жилье разрушено - РИА Новости, 25.11.2024
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Белгородская область - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Белгородская область
 
14:16 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/gladkov-1985581769.html
Гладков рассказал о выплатах белгородцам, чье жилье разрушено
Гладков рассказал о выплатах белгородцам, чье жилье разрушено - РИА Новости, 25.11.2024
Гладков рассказал о выплатах белгородцам, чье жилье разрушено
Более 170 пострадавших жителей Белгородской области, чье жилье было разрушено из-за атак украинских войск, в течение недели получат средства на спецсчета,... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T14:16
2024-11-25T14:16
белгородская область
белгородская область
белгородский район
россия
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 25 ноя – РИА Новости. Более 170 пострадавших жителей Белгородской области, чье жилье было разрушено из-за атак украинских войск, в течение недели получат средства на спецсчета, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Напомню, что две недели назад правительство РФ выделило 3,5 миллиарда рублей на строительство нового жилья пострадавшим от обстрелов ВСУ жителям. На текущей неделе на спецсчета будут переведены выплаты на сумму порядка миллиарда рублей 176 собственникам – это жители Белгородского района, Борисовского района, Грайворонского округа, Краснояружского района и Шебекинского округа", – обозначил Гладков на еженедельном оперативном заседании регионального правительства. Глава региона отметил, что ни один человек, потерявший жилье из-за атак ВСУ, не останется без поддержки, и подчеркнул, что данная работа будет продолжаться и дальше. "На следующей неделе продолжим работу со средствами, которые поступили в наше распоряжение – это оставшиеся 2,5 миллиарда рублей. И в ближайшие две недели мы составим новый реестр – отправим в правительство Российской Федерации заявки, которые прошли все проверки, как обоснование о выделении нового транша Белгородской области на строительство жилья. Остаётся ещё огромный объём работы, но ни одного человека мы не забудем", – отметил глава региона. Также, по данным регионального правительства, продолжается работа межведомственных комиссий в посёлке Борисовка, в посёлке Маслова Пристань Шебекинского округа, в городе Валуйки и посёлке Майский Белгородского района. Там собственникам оказывается помощь по подбору новых жилых помещений.
https://ria.ru/20241125/gladkov-1985581243.html
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белгородская область, белгородский район, россия, вячеслав гладков
Белгородская область, Белгородская область, Белгородский район, Россия, Вячеслав Гладков
Гладков рассказал о выплатах белгородцам, чье жилье разрушено

Гладков: пострадавшие из-за атак украинских войск белгородцы получат выплаты

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 25 ноя – РИА Новости. Более 170 пострадавших жителей Белгородской области, чье жилье было разрушено из-за атак украинских войск, в течение недели получат средства на спецсчета, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Напомню, что две недели назад правительство РФ выделило 3,5 миллиарда рублей на строительство нового жилья пострадавшим от обстрелов ВСУ жителям. На текущей неделе на спецсчета будут переведены выплаты на сумму порядка миллиарда рублей 176 собственникам – это жители Белгородского района, Борисовского района, Грайворонского округа, Краснояружского района и Шебекинского округа", – обозначил Гладков на еженедельном оперативном заседании регионального правительства.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
Гладков рассказал об успехах белгородских фермеров
Вчера, 14:13
Глава региона отметил, что ни один человек, потерявший жилье из-за атак ВСУ, не останется без поддержки, и подчеркнул, что данная работа будет продолжаться и дальше.
"На следующей неделе продолжим работу со средствами, которые поступили в наше распоряжение – это оставшиеся 2,5 миллиарда рублей. И в ближайшие две недели мы составим новый реестр – отправим в правительство Российской Федерации заявки, которые прошли все проверки, как обоснование о выделении нового транша Белгородской области на строительство жилья. Остаётся ещё огромный объём работы, но ни одного человека мы не забудем", – отметил глава региона.
Также, по данным регионального правительства, продолжается работа межведомственных комиссий в посёлке Борисовка, в посёлке Маслова Пристань Шебекинского округа, в городе Валуйки и посёлке Майский Белгородского района. Там собственникам оказывается помощь по подбору новых жилых помещений.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
Гладков рассказал о матпомощи пострадавшим от обстрелов белгородцам
Вчера, 14:01
 
Белгородская областьБелгородская областьБелгородский районРоссияВячеслав Гладков
 
 
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