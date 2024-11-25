https://ria.ru/20241125/giena-1985527932.html

Москвичи выберут имя для детеныша краснокнижной гиены

Москвичи выберут имя для детеныша краснокнижной гиены - РИА Новости, 25.11.2024

Москвичи выберут имя для детеныша краснокнижной гиены

Жители столицы выберут имя для детеныша краснокнижной бурой гиены из Московского зоопарка, которому недавно исполнилось четыре месяца, сообщается на сайте мэра... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T10:30

2024-11-25T10:30

2024-11-25T17:30

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Жители столицы выберут имя для детеныша краснокнижной бурой гиены из Московского зоопарка, которому недавно исполнилось четыре месяца, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "Зоологи Московского зоопарка, ухаживающие за малышом, предложили пять вариантов имен: Лель, Любич, Вжик, Акела, Олаф. В проекте "Активный гражданин" началось новое голосование", — говорится в публикации.Детеныш появился на свет летом. Несмотря на юный возраст, он весит уже более семи килограммов. Малыш очень активен, любит играть, с удовольствием пробует взрослую еду и уже узнает зоологов, которые за ним ухаживают. Бурые гиены — редкий вид, обитающий в пустынных частях прибрежных зон Южной Африки. В Московском зоопарке эти животные появились в 2023 году.

https://ria.ru/20241124/osminog-1985419696.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

московский зоопарк, москва, общество