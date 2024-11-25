Москвичи выберут имя для детеныша краснокнижной гиены
Жители Москвы выберут имя детенышу краснокнижной гиены из Московского зоопарка
© Фото : пресс-служба Московского зоопаркаДетеныш краснокнижной гиены в Московском зоопарке
© Фото : пресс-служба Московского зоопарка
Детеныш краснокнижной гиены в Московском зоопарке
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Жители столицы выберут имя для детеныша краснокнижной бурой гиены из Московского зоопарка, которому недавно исполнилось четыре месяца, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
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"Зоологи Московского зоопарка, ухаживающие за малышом, предложили пять вариантов имен: Лель, Любич, Вжик, Акела, Олаф. В проекте "Активный гражданин" началось новое голосование", — говорится в публикации.
Детеныш появился на свет летом. Несмотря на юный возраст, он весит уже более семи килограммов. Малыш очень активен, любит играть, с удовольствием пробует взрослую еду и уже узнает зоологов, которые за ним ухаживают.
Бурые гиены — редкий вид, обитающий в пустынных частях прибрежных зон Южной Африки. В Московском зоопарке эти животные появились в 2023 году.
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