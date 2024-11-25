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Москвичи выберут имя для детеныша краснокнижной гиены - РИА Новости, 25.11.2024
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10:30 25.11.2024 (обновлено: 17:30 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/giena-1985527932.html
Москвичи выберут имя для детеныша краснокнижной гиены
Москвичи выберут имя для детеныша краснокнижной гиены - РИА Новости, 25.11.2024
Москвичи выберут имя для детеныша краснокнижной гиены
Жители столицы выберут имя для детеныша краснокнижной бурой гиены из Московского зоопарка, которому недавно исполнилось четыре месяца, сообщается на сайте мэра... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T10:30
2024-11-25T17:30
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московский зоопарк
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Жители столицы выберут имя для детеныша краснокнижной бурой гиены из Московского зоопарка, которому недавно исполнилось четыре месяца, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. &quot;Зоологи Московского зоопарка, ухаживающие за малышом, предложили пять вариантов имен: Лель, Любич, Вжик, Акела, Олаф. В проекте &quot;Активный гражданин&quot; началось новое голосование&quot;, — говорится в публикации.Детеныш появился на свет летом. Несмотря на юный возраст, он весит уже более семи килограммов. Малыш очень активен, любит играть, с удовольствием пробует взрослую еду и уже узнает зоологов, которые за ним ухаживают. Бурые гиены — редкий вид, обитающий в пустынных частях прибрежных зон Южной Африки. В Московском зоопарке эти животные появились в 2023 году.
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московский зоопарк, москва, общество
Хорошие новости, Московский зоопарк, Москва, Общество
Москвичи выберут имя для детеныша краснокнижной гиены

Жители Москвы выберут имя детенышу краснокнижной гиены из Московского зоопарка

© Фото : пресс-служба Московского зоопаркаДетеныш краснокнижной гиены в Московском зоопарке
Детеныш краснокнижной гиены в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© Фото : пресс-служба Московского зоопарка
Детеныш краснокнижной гиены в Московском зоопарке
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Жители столицы выберут имя для детеныша краснокнижной бурой гиены из Московского зоопарка, которому недавно исполнилось четыре месяца, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
«

"Зоологи Московского зоопарка, ухаживающие за малышом, предложили пять вариантов имен: Лель, Любич, Вжик, Акела, Олаф. В проекте "Активный гражданин" началось новое голосование", — говорится в публикации.

Детеныш появился на свет летом. Несмотря на юный возраст, он весит уже более семи килограммов. Малыш очень активен, любит играть, с удовольствием пробует взрослую еду и уже узнает зоологов, которые за ним ухаживают.
Бурые гиены — редкий вид, обитающий в пустынных частях прибрежных зон Южной Африки. В Московском зоопарке эти животные появились в 2023 году.
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