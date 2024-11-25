https://ria.ru/20241125/germaniya-1985627360.html

МИД обвинил Германию в переписывании истории в пользу Третьего рейха

МИД обвинил Германию в переписывании истории в пользу Третьего рейха - РИА Новости, 25.11.2024

МИД обвинил Германию в переписывании истории в пользу Третьего рейха

Отказ Германии признать геноцид советских народов во время Великой Отечественной войны, в том числе и во время блокады Ленинграда, глубоко оскорбителен, мы... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T16:53

2024-11-25T16:53

2024-11-25T16:54

германия

ленинград

берлин (город)

мария захарова

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя - РИА Новости. Отказ Германии признать геноцид советских народов во время Великой Отечественной войны, в том числе и во время блокады Ленинграда, глубоко оскорбителен, мы рассматриваем эту официальную позицию Берлина как попытку переписать историю в пользу Третьего рейха, заявила Мария Захарова в своем видеобращении в рамках сессии международного научно-практического форума "Без срока давности. Ключевая точка исторической памяти" в Санкт-Петербурге. По ее словам, Германия, которая отказывается признать геноцид народов Советского Союза, в том числе и блокаду Ленинграда, тем самым оскорбляет как потомков жертв нацизма на территории бывшего Советского Союза, так и всё человечество, которое себя считает цивилизованным. "И мы рассматриваем эту позицию Германии как раз-таки не как случайную, а как опять же вытекающую из того, что денацификация проходила на территории двух Германий неравномерно. Если Восточную Германию это действительно коснулось глубоко, то в ФРГ дела обстоят совершенно по-другому. И помимо всего прочего, мы рассматриваем эту официальную позицию Берлина сейчас как попытку... переписать историю в пользу Третьего рейха", - заявила Захарова. Международный научно-практический форум "Без срока давности. Ключевая точка исторической памяти" проходит в Санкт-Петербурге с 25 по 26 ноября. В рамках форума состоялась презентация материалов, документальных свидетельств и артефактов, посвященной теме геноцида советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны.

https://ria.ru/20241125/putin-1985543638.html

германия

ленинград

берлин (город)

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германия, ленинград, берлин (город), мария захарова, в мире