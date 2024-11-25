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Министр энергетики Молдавии обсудил долги с главой "Газпрома" - РИА Новости, 25.11.2024
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22:02 25.11.2024 (обновлено: 22:10 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/gas-1985674049.html
Министр энергетики Молдавии обсудил долги с главой "Газпрома"
Министр энергетики Молдавии обсудил долги с главой "Газпрома" - РИА Новости, 25.11.2024
Министр энергетики Молдавии обсудил долги с главой "Газпрома"
Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов обсудил с главой российского "Газпрома" Алексеем Миллером вопросы поставки природного газа в республику и ситуацию с РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T22:02
2024-11-25T22:10
экономика
молдавия
украина
алексей миллер
газпром
молдовагаз
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КИШИНЕВ, 25 ноя — РИА Новости. Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов обсудил с главой российского "Газпрома" Алексеем Миллером вопросы поставки природного газа в республику и ситуацию с долгом компании "Молдовагаз", сообщает в понедельник пресс-служба молдавского Минэнерго. В октябре 2021 года власти Молдавии договорились с российским "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа при условии проведения аудита долгов "Молдовагаза" в 2022 году. Вице-премьер Андрей Спыну был главным переговорщиком от Молдавии. Позднее он стал министром инфраструктуры и регионального развития, но в середине ноября ушёл в отставку. Контракт между "Молдовагазом" и "Газпромом" пока действует, но объём поставок ограничен до 5,7 миллиона кубометров газа, который направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Остальная часть Молдавии использует газ из резервов или покупает его через компанию Energocom на спотовом рынке. "Министр Парликов провёл рабочую встречу с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером. Стороны обсудили поставки природного газа в Молдавию, включая Приднестровский регион, после 1 января, в контексте возможного прекращения транзита через Украину… Отдельное внимание стороны уделили вопросу урегулирования задолженности АО "Молдовагаз" перед "Газпромом". В рамках обсуждения договорились продолжить консультации для поиска решений", - говорится в распространенном для СМИ сообщении минэнерго. Кроме того, на встрече были представлены новые члены совета директоров АО "Молдовагаз", предложенные министерством энергетики Молдавии. Это Дорин Юнгхету - новый председатель совета компании, Вадим Чебан - кандидат на должность вице-президента, а также Эдуард Каланча и Раду Мандрабурка, предложенные в члены совета. Эти кандидатуры будут вынесены на повторное голосование в ближайшее время. В сентябре 2023 года министр энергетики Парликов представил результаты аудита исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом", который составил 709 миллионов долларов. Из этой суммы 276 миллионов не были подтверждены документально ни "Молдовагазом", ни "Газпромом". По словам министра, ещё 400 миллионов долларов не подлежат взысканию из-за истечения срока давности. На основании этих данных правительство Молдавии предложило выплатить "Газпрому" лишь 8,6 миллиона долларов. "Газпром" же заявил, что аудит задолженности "Молдовагаза" перед ним проведен в одностороннем порядке, не может влиять на обоснованность долга, российская компания не согласна с утверждениями молдавской стороны по долгу за поставленный газ и будет отстаивать свои права.
https://ria.ru/20241124/moldaviya-1985450789.html
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экономика, молдавия, украина, алексей миллер, газпром, молдовагаз
Экономика, Молдавия, Украина, Алексей Миллер, Газпром, Молдовагаз
Министр энергетики Молдавии обсудил долги с главой "Газпрома"

Министр энергетики Молдавии Парликов обсудил долги с главой "Газпрома" Миллером

© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© AP Photo / Aurel Obreja
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 25 ноя — РИА Новости. Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов обсудил с главой российского "Газпрома" Алексеем Миллером вопросы поставки природного газа в республику и ситуацию с долгом компании "Молдовагаз", сообщает в понедельник пресс-служба молдавского Минэнерго.
В октябре 2021 года власти Молдавии договорились с российским "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа при условии проведения аудита долгов "Молдовагаза" в 2022 году. Вице-премьер Андрей Спыну был главным переговорщиком от Молдавии. Позднее он стал министром инфраструктуры и регионального развития, но в середине ноября ушёл в отставку. Контракт между "Молдовагазом" и "Газпромом" пока действует, но объём поставок ограничен до 5,7 миллиона кубометров газа, который направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Остальная часть Молдавии использует газ из резервов или покупает его через компанию Energocom на спотовом рынке.
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24 ноября, 16:42
"Министр Парликов провёл рабочую встречу с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером. Стороны обсудили поставки природного газа в Молдавию, включая Приднестровский регион, после 1 января, в контексте возможного прекращения транзита через Украину… Отдельное внимание стороны уделили вопросу урегулирования задолженности АО "Молдовагаз" перед "Газпромом". В рамках обсуждения договорились продолжить консультации для поиска решений", - говорится в распространенном для СМИ сообщении минэнерго.
Кроме того, на встрече были представлены новые члены совета директоров АО "Молдовагаз", предложенные министерством энергетики Молдавии. Это Дорин Юнгхету - новый председатель совета компании, Вадим Чебан - кандидат на должность вице-президента, а также Эдуард Каланча и Раду Мандрабурка, предложенные в члены совета. Эти кандидатуры будут вынесены на повторное голосование в ближайшее время.
В сентябре 2023 года министр энергетики Парликов представил результаты аудита исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом", который составил 709 миллионов долларов. Из этой суммы 276 миллионов не были подтверждены документально ни "Молдовагазом", ни "Газпромом". По словам министра, ещё 400 миллионов долларов не подлежат взысканию из-за истечения срока давности. На основании этих данных правительство Молдавии предложило выплатить "Газпрому" лишь 8,6 миллиона долларов.
"Газпром" же заявил, что аудит задолженности "Молдовагаза" перед ним проведен в одностороннем порядке, не может влиять на обоснованность долга, российская компания не согласна с утверждениями молдавской стороны по долгу за поставленный газ и будет отстаивать свои права.
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
Молдавия попросила "Газпром" внести ясность по поставкам газа
10 ноября, 11:53
 
ЭкономикаМолдавияУкраинаАлексей МиллерГазпромМолдовагаз
 
 
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