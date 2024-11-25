https://ria.ru/20241125/fsb-1985507103.html

"Купол Донбасса" защитил запас зерна в ДНР от украинского дрона

"Купол Донбасса" защитил запас зерна в ДНР от украинского дрона - РИА Новости, 25.11.2024

"Купол Донбасса" защитил запас зерна в ДНР от украинского дрона

Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" отразила атаку украинского беспилотника на региональный запас зерновых культур РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T07:13

2024-11-25T07:13

2024-11-25T09:05

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

макеевка

россия

вооруженные силы украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ДОНЕЦК, 25 ноя — РИА Новости. Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" отразила атаку украинского беспилотника на региональный запас зерновых культур в Макеевке, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по ДНР. "В Центрально-городском районе Макеевки пресечена попытка киевского режима подорвать региональный запас зерновых культур, перехвачен украинский ударный беспилотник самолетного типа", — говорится в релизе.Поскольку применить мобильный робототехнический комплекс было нельзя из-за пересеченной местности, взрывотехники ФСБ в специальных защитных костюмах отключили органы управления БПЛА и уничтожили взрывоопасные предметы на месте, добавили в ведомстве. Всего за минувшую неделю удалось сорвать 189 налетов украинских беспилотников на мирных граждан и инфраструктуру ДНР, отметили в УФСБ. Так, в Кировском районе Донецка дрон с более чем 30 килограммами взрывчатки на борту пытался атаковать электрическую подстанцию, которая питает несколько районов города. Его нейтрализовала система РЭБ.Оперативно выявлять места падения беспилотников позволяет слаженная работа силовиков и своевременная реакция населения, подчеркнули в ведомстве. Жертв среди мирных жителей не было, инфраструктура не пострадала.ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.

https://ria.ru/20241118/drony-1984338099.html

https://ria.ru/20241125/selidovo-1985499325.html

донецкая народная республика

макеевка

россия

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безопасность, донецкая народная республика, макеевка, россия, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)