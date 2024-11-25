"Купол Донбасса" защитил запас зерна в ДНР от украинского дрона
ФСБ: "Купол Донбасса" пресек попытку атаковать запас зерновых ДНР с помощью БПЛА
© Фото : Штаб Обороны ДНР/TelegramУкраинский БПЛА, перехваченный системой защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол"
Украинский БПЛА, перехваченный системой защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 25 ноя — РИА Новости. Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" отразила атаку украинского беспилотника на региональный запас зерновых культур в Макеевке, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по ДНР.
«
"В Центрально-городском районе Макеевки пресечена попытка киевского режима подорвать региональный запас зерновых культур, перехвачен украинский ударный беспилотник самолетного типа", — говорится в релизе.
Поскольку применить мобильный робототехнический комплекс было нельзя из-за пересеченной местности, взрывотехники ФСБ в специальных защитных костюмах отключили органы управления БПЛА и уничтожили взрывоопасные предметы на месте, добавили в ведомстве.
Всего за минувшую неделю удалось сорвать 189 налетов украинских беспилотников на мирных граждан и инфраструктуру ДНР, отметили в УФСБ. Так, в Кировском районе Донецка дрон с более чем 30 килограммами взрывчатки на борту пытался атаковать электрическую подстанцию, которая питает несколько районов города. Его нейтрализовала система РЭБ.
Оперативно выявлять места падения беспилотников позволяет слаженная работа силовиков и своевременная реакция населения, подчеркнули в ведомстве. Жертв среди мирных жителей не было, инфраструктура не пострадала.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.