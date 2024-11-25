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"Купол Донбасса" защитил запас зерна в ДНР от украинского дрона - РИА Новости, 25.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:13 25.11.2024 (обновлено: 09:05 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/fsb-1985507103.html
"Купол Донбасса" защитил запас зерна в ДНР от украинского дрона
"Купол Донбасса" защитил запас зерна в ДНР от украинского дрона - РИА Новости, 25.11.2024
"Купол Донбасса" защитил запас зерна в ДНР от украинского дрона
Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" отразила атаку украинского беспилотника на региональный запас зерновых культур РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T07:13
2024-11-25T09:05
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
макеевка
россия
вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ДОНЕЦК, 25 ноя — РИА Новости. Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" отразила атаку украинского беспилотника на региональный запас зерновых культур в Макеевке, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по ДНР. "В Центрально-городском районе Макеевки пресечена попытка киевского режима подорвать региональный запас зерновых культур, перехвачен украинский ударный беспилотник самолетного типа", — говорится в релизе.Поскольку применить мобильный робототехнический комплекс было нельзя из-за пересеченной местности, взрывотехники ФСБ в специальных защитных костюмах отключили органы управления БПЛА и уничтожили взрывоопасные предметы на месте, добавили в ведомстве. Всего за минувшую неделю удалось сорвать 189 налетов украинских беспилотников на мирных граждан и инфраструктуру ДНР, отметили в УФСБ. Так, в Кировском районе Донецка дрон с более чем 30 килограммами взрывчатки на борту пытался атаковать электрическую подстанцию, которая питает несколько районов города. Его нейтрализовала система РЭБ.Оперативно выявлять места падения беспилотников позволяет слаженная работа силовиков и своевременная реакция населения, подчеркнули в ведомстве. Жертв среди мирных жителей не было, инфраструктура не пострадала.ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
https://ria.ru/20241118/drony-1984338099.html
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безопасность, донецкая народная республика, макеевка, россия, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Макеевка, Россия, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
"Купол Донбасса" защитил запас зерна в ДНР от украинского дрона

ФСБ: "Купол Донбасса" пресек попытку атаковать запас зерновых ДНР с помощью БПЛА

© Фото : Штаб Обороны ДНР/TelegramУкраинский БПЛА, перехваченный системой защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол"
Украинский БПЛА, перехваченный системой защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы Купол - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© Фото : Штаб Обороны ДНР/Telegram
Украинский БПЛА, перехваченный системой защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 ноя — РИА Новости. Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" отразила атаку украинского беспилотника на региональный запас зерновых культур в Макеевке, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по ДНР.
«
"В Центрально-городском районе Макеевки пресечена попытка киевского режима подорвать региональный запас зерновых культур, перехвачен украинский ударный беспилотник самолетного типа", — говорится в релизе.
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Поскольку применить мобильный робототехнический комплекс было нельзя из-за пересеченной местности, взрывотехники ФСБ в специальных защитных костюмах отключили органы управления БПЛА и уничтожили взрывоопасные предметы на месте, добавили в ведомстве.
Всего за минувшую неделю удалось сорвать 189 налетов украинских беспилотников на мирных граждан и инфраструктуру ДНР, отметили в УФСБ. Так, в Кировском районе Донецка дрон с более чем 30 килограммами взрывчатки на борту пытался атаковать электрическую подстанцию, которая питает несколько районов города. Его нейтрализовала система РЭБ.
Оперативно выявлять места падения беспилотников позволяет слаженная работа силовиков и своевременная реакция населения, подчеркнули в ведомстве. Жертв среди мирных жителей не было, инфраструктура не пострадала.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаМакеевкаРоссияВооруженные силы УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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