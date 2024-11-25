Рогов раскритиковал заявление Зеленского о ситуации на фронте
Рогов назвал заявление Зеленского об угрозах на Запорожском направлении уловкой
© AP Photo / Denes ErdosВладимир Зеленский
© AP Photo / Denes Erdos
Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя — РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости назвал уловкой и туманом войны заявление Владимира Зеленского о якобы угрозах на Запорожском направлении.
Ранее Зеленский своем Telegram-канале сообщил, что заслушал в понедельник доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, акцентировав внимания на поступающей информации о "явных угрозах" исходящих на запорожском направлении для украинской группировки.
"Это заявление - уловка и намеренное преувеличение. Чисто психологическая операция информационного прикрытия тумана войны, где специально рассказывается о том, как все сложно и тяжело на запорожском направлении, чтобы потом показать, как хорошо ВСУ удерживают оборону", - заявил Рогов РИА Новости.
По его словам, подобные заявления вбрасываются для того, чтобы вызвать в России ложные сверхожидания от скорости продвижения российской армии.
"Не удивлюсь, что после этого вброса Зеленский "мужественно" появится где-нибудь на запорожском фронте, где ему ничего не угрожает, чтобы попиариться на данной теме и показать, как доблестно ВСУ защищаются от русской армии. Поэтому важно не поддаваться на информационные вбросы противника, а продолжать шаг за шагом освобождать родную землю", - сказал Рогов.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.