https://ria.ru/20241125/frg-1985607290.html

Журавлев объяснил, почему Украину не примут в НАТО

Журавлев объяснил, почему Украину не примут в НАТО - РИА Новости, 25.11.2024

Журавлев объяснил, почему Украину не примут в НАТО

Страны НАТО не пойдут на принятие Украины в состав альянса по примеру ФРГ во времена холодной войны, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T16:01

2024-11-25T16:01

2024-11-25T16:01

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Страны НАТО не пойдут на принятие Украины в состав альянса по примеру ФРГ во времена холодной войны, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина"). Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что странам НАТО следует принять Украину в свои ряды, руководствуясь опытом холодной войны, когда, несмотря на возражения Советского Союза, членом Североатлантического альянса стала ФРГ. "Украине, которая стремительно теряет поддержку и вооружение, критически важно затянуть своих партнеров как можно глубже в конфликт с Россией, потому что в одиночку она, совершенно точно, не вывозит, но лететь с ней в пропасть вряд ли кто-нибудь согласится. Дураков нет, откажутся, скорее всего, даже Прибалтика и Польша – свои шкуры дороже", - сказал Журавлев РИА Новости. По его словам, на Западе делают все возможное, чтобы оттолкнуть Украину подальше от НАТО, чтобы "не замарать свои руки в этом конфликте". Депутат отметил, что во времена холодной войны НАТО противостояла организация стран Варшавского договора, не менее серьезная военная организация, а Североатлантическому альянсу некуда было расти, пока Советский Союз не распался и не растерял своего влияния в Европе. -0-

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украина, европа, алексей журавлев , петр порошенко, нато, госдума рф, в мире, политика