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Филиппо назвал выборы в Румынии пощечиной для ЕС и НАТО - РИА Новости, 25.11.2024
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13:58 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/filippo-1985578619.html
Филиппо назвал выборы в Румынии пощечиной для ЕС и НАТО
Филиппо назвал выборы в Румынии пощечиной для ЕС и НАТО - РИА Новости, 25.11.2024
Филиппо назвал выборы в Румынии пощечиной для ЕС и НАТО
Результаты первого тура президентских выборов в Румынии стали пощечиной для ЕС и НАТО, заявил французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T13:58
2024-11-25T13:58
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ПАРИЖ, 25 ноя – РИА Новости. Результаты первого тура президентских выборов в Румынии стали пощечиной для ЕС и НАТО, заявил французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо. "Огромный сюрприз в Румынии, где кандидат, выступающий против ЕС, против НАТО и за мир, который хочет прекратить финансовую и военную поддержку киевского режима, одержал победу на президентских выборах. Какая великолепная пощечина ЕС, НАТО и сторонникам войны!" - написал политик в Х. В Румынии в воскресенье прошли президентские выборы, они проводятся раз в пять лет. Предварительные данные показывают, что победитель будет определен во втором туре, который пройдет 8 декабря. Центральное избирательное бюро Румынии к 10.00 мск подсчитало 99,9% голосов. Данные показывают, что первое место занимает независимый кандидат Кэлин Джеорджеску с 22,93% голосов. Он выступает за традиционные ценности, поддержку национальной экономики, а также считает, что защита НАТО не гарантирует безопасности Румынии. У премьера Марчела Чолаку и оппозиционера Елены Ласкони по 19,16% голосов. Однако за Ласкони проголосовало на 232 человека больше. Джеорджеску признает, что у него нет связей с Россией, но он "тянется к русской культуре". Кандидат в президенты считает, что Румынии пошли бы на пользу хорошие отношения с Москвой, поскольку "нужно ладить со всеми великими державами мира - Китаем, США, Россией". Он не раз отмечал, что членство в НАТО и ЕС не дало Бухаресту необходимой защиты.
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в мире, румыния, россия, москва, флориан филиппо, нато, евросоюз, патриот
В мире, Румыния, Россия, Москва, Флориан Филиппо, НАТО, Евросоюз, Патриот
Филиппо назвал выборы в Румынии пощечиной для ЕС и НАТО

Французский политик Филиппо назвал итоги выборов в Румынии пощечиной ЕС и НАТО

© AP Photo / Adrienne SurprenantЛидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо
Лидер французской партии Патриоты Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© AP Photo / Adrienne Surprenant
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Архивное фото
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ПАРИЖ, 25 ноя – РИА Новости. Результаты первого тура президентских выборов в Румынии стали пощечиной для ЕС и НАТО, заявил французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Огромный сюрприз в Румынии, где кандидат, выступающий против ЕС, против НАТО и за мир, который хочет прекратить финансовую и военную поддержку киевского режима, одержал победу на президентских выборах. Какая великолепная пощечина ЕС, НАТО и сторонникам войны!" - написал политик в Х.
В Румынии в воскресенье прошли президентские выборы, они проводятся раз в пять лет. Предварительные данные показывают, что победитель будет определен во втором туре, который пройдет 8 декабря. Центральное избирательное бюро Румынии к 10.00 мск подсчитало 99,9% голосов. Данные показывают, что первое место занимает независимый кандидат Кэлин Джеорджеску с 22,93% голосов. Он выступает за традиционные ценности, поддержку национальной экономики, а также считает, что защита НАТО не гарантирует безопасности Румынии. У премьера Марчела Чолаку и оппозиционера Елены Ласкони по 19,16% голосов. Однако за Ласкони проголосовало на 232 человека больше.
Джеорджеску признает, что у него нет связей с Россией, но он "тянется к русской культуре". Кандидат в президенты считает, что Румынии пошли бы на пользу хорошие отношения с Москвой, поскольку "нужно ладить со всеми великими державами мира - Китаем, США, Россией". Он не раз отмечал, что членство в НАТО и ЕС не дало Бухаресту необходимой защиты.
Кандидат на пост президента Румынии Кэлин Джеорджеску - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
Джеорджеску назвал российскую мудрость шансом для Румынии
Вчера, 12:09
 
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