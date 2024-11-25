https://ria.ru/20241125/filippo-1985578619.html

Филиппо назвал выборы в Румынии пощечиной для ЕС и НАТО

Филиппо назвал выборы в Румынии пощечиной для ЕС и НАТО - РИА Новости, 25.11.2024

Филиппо назвал выборы в Румынии пощечиной для ЕС и НАТО

Результаты первого тура президентских выборов в Румынии стали пощечиной для ЕС и НАТО, заявил французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо. РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T13:58

2024-11-25T13:58

2024-11-25T13:58

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ПАРИЖ, 25 ноя – РИА Новости. Результаты первого тура президентских выборов в Румынии стали пощечиной для ЕС и НАТО, заявил французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо. "Огромный сюрприз в Румынии, где кандидат, выступающий против ЕС, против НАТО и за мир, который хочет прекратить финансовую и военную поддержку киевского режима, одержал победу на президентских выборах. Какая великолепная пощечина ЕС, НАТО и сторонникам войны!" - написал политик в Х. В Румынии в воскресенье прошли президентские выборы, они проводятся раз в пять лет. Предварительные данные показывают, что победитель будет определен во втором туре, который пройдет 8 декабря. Центральное избирательное бюро Румынии к 10.00 мск подсчитало 99,9% голосов. Данные показывают, что первое место занимает независимый кандидат Кэлин Джеорджеску с 22,93% голосов. Он выступает за традиционные ценности, поддержку национальной экономики, а также считает, что защита НАТО не гарантирует безопасности Румынии. У премьера Марчела Чолаку и оппозиционера Елены Ласкони по 19,16% голосов. Однако за Ласкони проголосовало на 232 человека больше. Джеорджеску признает, что у него нет связей с Россией, но он "тянется к русской культуре". Кандидат в президенты считает, что Румынии пошли бы на пользу хорошие отношения с Москвой, поскольку "нужно ладить со всеми великими державами мира - Китаем, США, Россией". Он не раз отмечал, что членство в НАТО и ЕС не дало Бухаресту необходимой защиты.

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