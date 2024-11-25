https://ria.ru/20241125/evropa-1985660934.html

В Европе испугались зависимости от США

В Европе испугались зависимости от США - РИА Новости, 25.11.2024

В Европе испугались зависимости от США

Возвращение победившего на президентских выборах США Дональда Трампа может поставить под угрозу американскую поддержку НАТО, сообщает газета Financial Times. РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T19:50

2024-11-25T19:50

2024-11-25T19:50

в мире

европа

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франция

эммануэль макрон

нато

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Возвращение победившего на президентских выборах США Дональда Трампа может поставить под угрозу американскую поддержку НАТО, сообщает газета Financial Times."Вот уже 75 лет США играют огромную роль в НАТО. Однако возвращение в Белый дом Дональда Трампа возродило в Европе призрак войны, в которой союзники больше не смогут рассчитывать на полную или хотя бы частичную поддержку США", — говорится в материале.По данным издания, британская армия, традиционно считающаяся второй по значимости силой в НАТО после США, опустошена, арсеналы Франции истощены; Германия могла бы стать главным спонсором, но модернизация ее вооруженных сил была затруднена нехваткой средств из-за конституционных ограничений расходов Германии.Автор статьи напоминает выступление президента Франции Эммануэля Макрона, в котором политик призвал страну не делегировать безопасность американцам и перестать был "травоядными". Однако, как отмечается в тексте, "пока что европейские дела не соответствуют риторике".Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов.Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241125/konflikt-1985603880.html

https://ria.ru/20241125/zapad-1985449118.html

европа

сша

франция

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в мире, европа, сша, дональд трамп, франция, эммануэль макрон, нато