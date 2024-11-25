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В Европе испугались зависимости от США - РИА Новости, 25.11.2024
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19:50 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/evropa-1985660934.html
В Европе испугались зависимости от США
В Европе испугались зависимости от США - РИА Новости, 25.11.2024
В Европе испугались зависимости от США
Возвращение победившего на президентских выборах США Дональда Трампа может поставить под угрозу американскую поддержку НАТО, сообщает газета Financial Times. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T19:50
2024-11-25T19:50
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Возвращение победившего на президентских выборах США Дональда Трампа может поставить под угрозу американскую поддержку НАТО, сообщает газета Financial Times."Вот уже 75 лет США играют огромную роль в НАТО. Однако возвращение в Белый дом Дональда Трампа возродило в Европе призрак войны, в которой союзники больше не смогут рассчитывать на полную или хотя бы частичную поддержку США", — говорится в материале.По данным издания, британская армия, традиционно считающаяся второй по значимости силой в НАТО после США, опустошена, арсеналы Франции истощены; Германия могла бы стать главным спонсором, но модернизация ее вооруженных сил была затруднена нехваткой средств из-за конституционных ограничений расходов Германии.Автор статьи напоминает выступление президента Франции Эммануэля Макрона, в котором политик призвал страну не делегировать безопасность американцам и перестать был "травоядными". Однако, как отмечается в тексте, "пока что европейские дела не соответствуют риторике".Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов.Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241125/konflikt-1985603880.html
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в мире, европа, сша, дональд трамп, франция, эммануэль макрон, нато
В мире, Европа, США, Дональд Трамп, Франция, Эммануэль Макрон, НАТО
В Европе испугались зависимости от США

FT: НАТО не сможет рассчитывать на полную поддержку от США при Трампе

© AP Photo / Virginia MayoФлаги США И ЕС
Флаги США И ЕС - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги США И ЕС . Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Возвращение победившего на президентских выборах США Дональда Трампа может поставить под угрозу американскую поддержку НАТО, сообщает газета Financial Times.
"Вот уже 75 лет США играют огромную роль в НАТО. Однако возвращение в Белый дом Дональда Трампа возродило в Европе призрак войны, в которой союзники больше не смогут рассчитывать на полную или хотя бы частичную поддержку США", — говорится в материале.
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По данным издания, британская армия, традиционно считающаяся второй по значимости силой в НАТО после США, опустошена, арсеналы Франции истощены; Германия могла бы стать главным спонсором, но модернизация ее вооруженных сил была затруднена нехваткой средств из-за конституционных ограничений расходов Германии.
Автор статьи напоминает выступление президента Франции Эммануэля Макрона, в котором политик призвал страну не делегировать безопасность американцам и перестать был "травоядными". Однако, как отмечается в тексте, "пока что европейские дела не соответствуют риторике".
Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
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