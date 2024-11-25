Рейтинг@Mail.ru
Продукцию бренда "Сделано в России" обсудили на форуме "Содружество моды" - РИА Новости, 25.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:33 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/eksport-1985542679.html
Продукцию бренда "Сделано в России" обсудили на форуме "Содружество моды"
Продукцию бренда "Сделано в России" обсудили на форуме "Содружество моды" - РИА Новости, 25.11.2024
Продукцию бренда "Сделано в России" обсудили на форуме "Содружество моды"
Биржу деловых контактов и дегустацию продукции экспортера-обладателя сертификата "Сделано в России" - компании БРПИ организовал на площадке III Международного... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T11:33
2024-11-25T11:33
экономика
российский экспортный центр (рэц)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881356867_0:0:3627:2041_1920x0_80_0_0_9182f4e10827f47d15c689dd55d70fc7.jpg
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Биржу деловых контактов и дегустацию продукции экспортера-обладателя сертификата "Сделано в России" - компании БРПИ организовал на площадке III Международного форума "Содружество моды" в Санкт-Петербурге Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ)."В рамках форума российские компании смогли провести деловые переговоры с потенциальными партнерами из стран СНГ. Среди участников встреч - производители и дистрибьюторы тканей, производители одежды и обуви, швейные производства, компании, оказывающие услуги по оптимизации бизнес-процессов для компаний в сфере легкой промышленности (в том числе швейных производств), компании, занимающиеся переработкой одежды и не только. Российские компании смогли также провести встречи с представителями зарубежных профильных министерств и ассоциаций", - сообщает центр.В ходе переговоров участники смогли обсудить перспективы сотрудничества, в том числе вопросы поставок российской продукции, локализации производства, закупок тканей и товаров народного потребления.Для гостей форума также была организована дегустация мороженого от компании БРПИ - активного экспортера-участника программы продвижения "Сделано в России".Продукция компании имеет сертификат "Сделано в России", который подтверждает ее высокое качество и дает право получить дополнительную поддержку в продвижении от РЭЦ. Больше о сертификации "Сделано в России" можно узнать на сайте РЭЦ.Форум организован Межпарламентской Ассамблеей СНГ и Советом Федерации при поддержке Минпромторга, Минкультуры, Минэкономразвития РФ, РЭЦ и Союзлегпрома.
https://ria.ru/20241119/it-kompanii-1984684812.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881356867_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_225ed9b9f89fbb96b181d11f36166c13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Российский экспортный центр (РЭЦ)
Продукцию бренда "Сделано в России" обсудили на форуме "Содружество моды"

Продукцию бренда "Сделано в России" обсудили на форуме "Содружество моды"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСтенд Российского экспортного центра
Стенд Российского экспортного центра - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Стенд Российского экспортного центра. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Биржу деловых контактов и дегустацию продукции экспортера-обладателя сертификата "Сделано в России" - компании БРПИ организовал на площадке III Международного форума "Содружество моды" в Санкт-Петербурге Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ).
"В рамках форума российские компании смогли провести деловые переговоры с потенциальными партнерами из стран СНГ. Среди участников встреч - производители и дистрибьюторы тканей, производители одежды и обуви, швейные производства, компании, оказывающие услуги по оптимизации бизнес-процессов для компаний в сфере легкой промышленности (в том числе швейных производств), компании, занимающиеся переработкой одежды и не только. Российские компании смогли также провести встречи с представителями зарубежных профильных министерств и ассоциаций", - сообщает центр.
В ходе переговоров участники смогли обсудить перспективы сотрудничества, в том числе вопросы поставок российской продукции, локализации производства, закупок тканей и товаров народного потребления.
Для гостей форума также была организована дегустация мороженого от компании БРПИ - активного экспортера-участника программы продвижения "Сделано в России".
Продукция компании имеет сертификат "Сделано в России", который подтверждает ее высокое качество и дает право получить дополнительную поддержку в продвижении от РЭЦ. Больше о сертификации "Сделано в России" можно узнать на сайте РЭЦ.
Форум организован Межпарламентской Ассамблеей СНГ и Советом Федерации при поддержке Минпромторга, Минкультуры, Минэкономразвития РФ, РЭЦ и Союзлегпрома.
Круглый стол Легальный софт для креативных индустрий: на чём “пилить” контент? на форуме Содружество моды - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
ИТ-компании могут получить сертификат "Сделано в России"
19 ноября, 18:38
 
ЭкономикаРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала