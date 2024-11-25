https://ria.ru/20241125/eksport-1985542679.html

Продукцию бренда "Сделано в России" обсудили на форуме "Содружество моды"

Продукцию бренда "Сделано в России" обсудили на форуме "Содружество моды" - РИА Новости, 25.11.2024

Продукцию бренда "Сделано в России" обсудили на форуме "Содружество моды"

Биржу деловых контактов и дегустацию продукции экспортера-обладателя сертификата "Сделано в России" - компании БРПИ организовал на площадке III Международного... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T11:33

2024-11-25T11:33

2024-11-25T11:33

экономика

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Биржу деловых контактов и дегустацию продукции экспортера-обладателя сертификата "Сделано в России" - компании БРПИ организовал на площадке III Международного форума "Содружество моды" в Санкт-Петербурге Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ)."В рамках форума российские компании смогли провести деловые переговоры с потенциальными партнерами из стран СНГ. Среди участников встреч - производители и дистрибьюторы тканей, производители одежды и обуви, швейные производства, компании, оказывающие услуги по оптимизации бизнес-процессов для компаний в сфере легкой промышленности (в том числе швейных производств), компании, занимающиеся переработкой одежды и не только. Российские компании смогли также провести встречи с представителями зарубежных профильных министерств и ассоциаций", - сообщает центр.В ходе переговоров участники смогли обсудить перспективы сотрудничества, в том числе вопросы поставок российской продукции, локализации производства, закупок тканей и товаров народного потребления.Для гостей форума также была организована дегустация мороженого от компании БРПИ - активного экспортера-участника программы продвижения "Сделано в России".Продукция компании имеет сертификат "Сделано в России", который подтверждает ее высокое качество и дает право получить дополнительную поддержку в продвижении от РЭЦ. Больше о сертификации "Сделано в России" можно узнать на сайте РЭЦ.Форум организован Межпарламентской Ассамблеей СНГ и Советом Федерации при поддержке Минпромторга, Минкультуры, Минэкономразвития РФ, РЭЦ и Союзлегпрома.

https://ria.ru/20241119/it-kompanii-1984684812.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, российский экспортный центр (рэц)