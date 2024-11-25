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С затонувшей в Египте яхты спасли 28 человек

С затонувшей в Египте яхты спасли 28 человек - РИА Новости, 25.11.2024

С затонувшей в Египте яхты спасли 28 человек

Двадцать восемь человек спасены с яхты Sea Story, затонувшей около побережья египетского города Марса-Алам на Красном море, 17 считаются пропавшими без вести,... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T15:05

2024-11-25T15:05

2024-11-25T15:20

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КАИР, 25 ноя - РИА Новости. Двадцать восемь человек спасены с яхты Sea Story, затонувшей около побережья египетского города Марса-Алам на Красном море, 17 считаются пропавшими без вести, спасатели продолжают их поиск, заявил губернатор провинции Красное море Амр Ханафи. "Губернатор Красного моря Амр Ханафи объявил, что на данный момент 28 человек успешно спасены после инцидента с затонувшей туристической яхтой Sea Story к югу от города Марса-Алам, продолжается поиск 17 человек, пропавших без вести", - говорится в заявлении администрации провинции. Ранее администрация провинции Красное море заявила, что яхта, на которой находились 31 турист и 14 членов экипажа, затонула в понедельник утром в Красном море около побережья египетского Марса-Алама, некоторые найдены живыми, ведутся поисково-спасательные работы. Губернатор Красного моря Амр Ханафи позднее подчеркнул, что поисково-спасательный самолет смог забрать некоторых выживших, а для спасения остальных был направлен фрегат. Генконсул РФ в Хургаде Виктор Воропаев заявил РИА Новости, что россиян на борту яхты не было. По информации египетских СМИ, на борту затонувшей яхты находились граждане 13 стран - Египта, Германии, Испании, Бельгии, Китая, США, Словакии, Швейцарии, Великобритании, Польши, Норвегии, Ирландии и Финляндии. Судно вышло в море 24 ноября из Марса-Алама с целью дайвинг-тура и должно было прибыть в Хургаду 29 ноября.

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в мире, египет, происшествия