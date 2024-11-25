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На борту затонувшей в Египте яхты не было россиян
На борту затонувшей в Египте яхты не было россиян - РИА Новости, 25.11.2024
На борту затонувшей в Египте яхты не было россиян
Россиян не было на борту туристической яхты Sea Story, затонувшей в Красном море около побережья египетского города Марса-Алам, заявил РИА Новости генконсул РФ... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T13:35
2024-11-25T13:35
2024-11-25T16:08
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КАИР, 25 ноя - РИА Новости. Россиян не было на борту туристической яхты Sea Story, затонувшей в Красном море около побережья египетского города Марса-Алам, заявил РИА Новости генконсул РФ в Хургаде Виктор Воропаев."Владелец яхты сообщил, что на борту корабля россиян среди туристов и членов экипажа не было", - сказал Воропаев.Ранее администрация провинции Красного моря заявила, что яхта с более чем 30 туристами затонула в понедельник утром в Красном море около побережья египетского Марса-Алама, некоторые найдены живыми, ведутся поисково-спасательные работы.Губернатор Красного моря Амр Ханафи подчеркнул, что поисково-спасательный самолет смог забрать некоторых выживших, а для спасения остальных был направлен фрегат.
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хургада, египет, россия, красное море, в мире
Хургада, Египет, Россия, Красное море, В мире
На борту затонувшей в Египте яхты не было россиян
На борту затонувшей около побережья египетского Марса-Алама яхты не было россиян
КАИР, 25 ноя - РИА Новости. Россиян не было на борту туристической яхты Sea Story, затонувшей в Красном море около побережья египетского города Марса-Алам, заявил РИА Новости генконсул РФ в Хургаде Виктор Воропаев.
"Владелец яхты сообщил, что на борту корабля россиян среди туристов и членов экипажа не было", - сказал Воропаев.
Ранее администрация провинции Красного моря заявила, что яхта с более чем 30 туристами затонула в понедельник утром в Красном море около побережья египетского Марса-Алама, некоторые найдены живыми, ведутся поисково-спасательные работы.
Губернатор Красного моря Амр Ханафи подчеркнул, что поисково-спасательный самолет смог забрать некоторых выживших, а для спасения остальных был направлен фрегат.