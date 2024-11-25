https://ria.ru/20241125/egipet-1985567679.html
В Египте затонула яхта с более чем 30 туристами
В Египте затонула яхта с более чем 30 туристами - РИА Новости, 25.11.2024
В Египте затонула яхта с более чем 30 туристами
Яхта с более чем 30 туристами затонула в понедельник утром в Красном море, около побережья египетского Марса-Алама, некоторые найдены живыми, ведутся... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T13:08
2024-11-25T13:08
2024-11-25T18:03
египет
красное море
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131520/50/1315205084_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_2f9d1e9437f51f7220009454d3bc7c4f.jpg
КАИР, 25 ноя — РИА Новости. Яхта с более чем 30 туристами затонула в понедельник утром в Красном море, около побережья египетского Марса-Алама, некоторые найдены живыми, ведутся поисково-спасательные работы, заявила администрация провинции Красное море.Согласно заявлению администрации, в 5:30 утра по местному времени (6:30 мск) поступило сообщение о затоплении туристической яхты Sea Story к северу от Марса-Алама. Сообщается, что на судне находился 31 турист из разных стран и 14 членов экипажа."Губернатор Красного моря Амр Ханафи объявил об обнаружении выживших в инциденте с затоплением туристической яхты", — говорится в заявлении.Отмечается, что часть выживших была найдена, поиски продолжаются.
https://ria.ru/20241125/azimut-1985559392.html
египет
красное море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131520/50/1315205084_111:0:1890:1334_1920x0_80_0_0_36391a88ccac821e0900d0824afa43b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
египет, красное море, в мире
Египет, Красное море, В мире
В Египте затонула яхта с более чем 30 туристами
В Египте около Марса-Алама затонула яхта с более чем 30 туристами, идут поиски
КАИР, 25 ноя — РИА Новости. Яхта с более чем 30 туристами затонула в понедельник утром в Красном море, около побережья египетского Марса-Алама, некоторые найдены живыми, ведутся поисково-спасательные работы, заявила администрация провинции Красное море.
Согласно заявлению администрации, в 5:30 утра по местному времени (6:30 мск) поступило сообщение о затоплении туристической яхты Sea Story к северу от Марса-Алама. Сообщается, что на судне находился 31 турист из разных стран и 14 членов экипажа.
"Губернатор Красного моря Амр Ханафи объявил об обнаружении выживших в инциденте с затоплением туристической яхты", — говорится в заявлении.
Отмечается, что часть выживших была найдена, поиски продолжаются.