https://ria.ru/20241125/egipet-1985567679.html

В Египте затонула яхта с более чем 30 туристами

В Египте затонула яхта с более чем 30 туристами - РИА Новости, 25.11.2024

В Египте затонула яхта с более чем 30 туристами

Яхта с более чем 30 туристами затонула в понедельник утром в Красном море, около побережья египетского Марса-Алама, некоторые найдены живыми, ведутся... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T13:08

2024-11-25T13:08

2024-11-25T18:03

египет

красное море

в мире

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КАИР, 25 ноя — РИА Новости. Яхта с более чем 30 туристами затонула в понедельник утром в Красном море, около побережья египетского Марса-Алама, некоторые найдены живыми, ведутся поисково-спасательные работы, заявила администрация провинции Красное море.Согласно заявлению администрации, в 5:30 утра по местному времени (6:30 мск) поступило сообщение о затоплении туристической яхты Sea Story к северу от Марса-Алама. Сообщается, что на судне находился 31 турист из разных стран и 14 членов экипажа."Губернатор Красного моря Амр Ханафи объявил об обнаружении выживших в инциденте с затоплением туристической яхты", — говорится в заявлении.Отмечается, что часть выживших была найдена, поиски продолжаются.

https://ria.ru/20241125/azimut-1985559392.html

египет

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египет, красное море, в мире