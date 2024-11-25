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В Египте затонула яхта с более чем 30 туристами - РИА Новости, 25.11.2024
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13:08 25.11.2024 (обновлено: 18:03 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/egipet-1985567679.html
В Египте затонула яхта с более чем 30 туристами
В Египте затонула яхта с более чем 30 туристами - РИА Новости, 25.11.2024
В Египте затонула яхта с более чем 30 туристами
Яхта с более чем 30 туристами затонула в понедельник утром в Красном море, около побережья египетского Марса-Алама, некоторые найдены живыми, ведутся... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T13:08
2024-11-25T18:03
египет
красное море
в мире
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КАИР, 25 ноя — РИА Новости. Яхта с более чем 30 туристами затонула в понедельник утром в Красном море, около побережья египетского Марса-Алама, некоторые найдены живыми, ведутся поисково-спасательные работы, заявила администрация провинции Красное море.Согласно заявлению администрации, в 5:30 утра по местному времени (6:30 мск) поступило сообщение о затоплении туристической яхты Sea Story к северу от Марса-Алама. Сообщается, что на судне находился 31 турист из разных стран и 14 членов экипажа."Губернатор Красного моря Амр Ханафи объявил об обнаружении выживших в инциденте с затоплением туристической яхты", — говорится в заявлении.Отмечается, что часть выживших была найдена, поиски продолжаются.
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египет, красное море, в мире
Египет, Красное море, В мире
В Египте затонула яхта с более чем 30 туристами

В Египте около Марса-Алама затонула яхта с более чем 30 туристами, идут поиски

© AP Photo / Manu BraboПанорама Каира, Египет
Панорама Каира, Египет - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© AP Photo / Manu Brabo
Панорама Каира, Египет. Архивное фото
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КАИР, 25 ноя — РИА Новости. Яхта с более чем 30 туристами затонула в понедельник утром в Красном море, около побережья египетского Марса-Алама, некоторые найдены живыми, ведутся поисково-спасательные работы, заявила администрация провинции Красное море.
Согласно заявлению администрации, в 5:30 утра по местному времени (6:30 мск) поступило сообщение о затоплении туристической яхты Sea Story к северу от Марса-Алама. Сообщается, что на судне находился 31 турист из разных стран и 14 членов экипажа.
"Губернатор Красного моря Амр Ханафи объявил об обнаружении выживших в инциденте с затоплением туристической яхты", — говорится в заявлении.
Отмечается, что часть выживших была найдена, поиски продолжаются.
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