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Ефимов: в Москве ввели почти девять млн квадратных метров недвижимости - РИА Новости, 25.11.2024
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09:05 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/efimov-1985278393.html
Ефимов: в Москве ввели почти девять млн квадратных метров недвижимости
Ефимов: в Москве ввели почти девять млн квадратных метров недвижимости - РИА Новости, 25.11.2024
Ефимов: в Москве ввели почти девять млн квадратных метров недвижимости
С января по октябрь 2024 года в Москве подошло к концу строительство почти 350 объектов недвижимости, их общая площадь составляет 8,9 миллиона квадратных... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T09:05
2024-11-25T09:05
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. С января по октябрь 2024 года в Москве подошло к концу строительство почти 350 объектов недвижимости, их общая площадь составляет 8,9 миллиона квадратных метров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."За 10 месяцев 2024 года в Москве ввели в эксплуатацию 348 объектов недвижимости, в том числе 135 жилых домов площадью 3,9 миллиона квадратных метров. Также было введено 2,7 миллиона квадратных метров социальной и административной инфраструктуры. Так, с начала года сдано около 160 объектов образовательного, медицинского, культурного, спортивного, коммерческого и административного назначения", - приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса столицы.В сообщении уточняется, что в октябре этого года была введена в эксплуатацию поликлиника в Филимонковском районе. Она рассчитана на 320 посещений в смену.В свою очередь глава департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский отметил, что в районе Внуково построили школу для тысячи учеников.Также в Москве за 10 месяцев текущего года ввели в эксплуатацию 33 новостройки в рамках реновации.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в Москве ввели почти девять млн квадратных метров недвижимости

Заммэра Ефимов: в 2024 году в Москве построили почти 350 объектов недвижимости

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. С января по октябрь 2024 года в Москве подошло к концу строительство почти 350 объектов недвижимости, их общая площадь составляет 8,9 миллиона квадратных метров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"За 10 месяцев 2024 года в Москве ввели в эксплуатацию 348 объектов недвижимости, в том числе 135 жилых домов площадью 3,9 миллиона квадратных метров. Также было введено 2,7 миллиона квадратных метров социальной и административной инфраструктуры. Так, с начала года сдано около 160 объектов образовательного, медицинского, культурного, спортивного, коммерческого и административного назначения", - приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса столицы.
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В сообщении уточняется, что в октябре этого года была введена в эксплуатацию поликлиника в Филимонковском районе. Она рассчитана на 320 посещений в смену.
В свою очередь глава департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский отметил, что в районе Внуково построили школу для тысячи учеников.
Также в Москве за 10 месяцев текущего года ввели в эксплуатацию 33 новостройки в рамках реновации.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Владислав ОвчинскийГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
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