https://ria.ru/20241125/efimov-1985278393.html

Ефимов: в Москве ввели почти девять млн квадратных метров недвижимости

Ефимов: в Москве ввели почти девять млн квадратных метров недвижимости - РИА Новости, 25.11.2024

Ефимов: в Москве ввели почти девять млн квадратных метров недвижимости

С января по октябрь 2024 года в Москве подошло к концу строительство почти 350 объектов недвижимости, их общая площадь составляет 8,9 миллиона квадратных... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T09:05

2024-11-25T09:05

2024-11-25T09:05

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

владислав овчинский

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. С января по октябрь 2024 года в Москве подошло к концу строительство почти 350 объектов недвижимости, их общая площадь составляет 8,9 миллиона квадратных метров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."За 10 месяцев 2024 года в Москве ввели в эксплуатацию 348 объектов недвижимости, в том числе 135 жилых домов площадью 3,9 миллиона квадратных метров. Также было введено 2,7 миллиона квадратных метров социальной и административной инфраструктуры. Так, с начала года сдано около 160 объектов образовательного, медицинского, культурного, спортивного, коммерческого и административного назначения", - приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса столицы.В сообщении уточняется, что в октябре этого года была введена в эксплуатацию поликлиника в Филимонковском районе. Она рассчитана на 320 посещений в смену.В свою очередь глава департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский отметил, что в районе Внуково построили школу для тысячи учеников.Также в Москве за 10 месяцев текущего года ввели в эксплуатацию 33 новостройки в рамках реновации.

https://ria.ru/20241122/efimov-1985228690.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы