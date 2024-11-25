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ЕБРР не поможет украинским олигархам в восстановлении страны - РИА Новости, 25.11.2024
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00:30 25.11.2024 (обновлено: 01:02 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/ebrr-1985491123.html
ЕБРР не поможет украинским олигархам в восстановлении страны
ЕБРР не поможет украинским олигархам в восстановлении страны - РИА Новости, 25.11.2024
ЕБРР не поможет украинским олигархам в восстановлении страны
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) отказывается сотрудничать с украинскими олигархами, включая владельца System Capital Management (SCM) Holdings... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T00:30
2024-11-25T01:02
украина
европа
ринат ахметов
владимир зеленский
денис малюська
европейский банк реконструкции и развития
совет национальной безопасности и обороны украины
дтэк
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РИМ, 25 ноя – РИА Новости. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) отказывается сотрудничать с украинскими олигархами, включая владельца System Capital Management (SCM) Holdings Рината Ахметова, в восстановлении Украины после конфликта, сообщила президент банка Одиль Рено-Басс в интервью итальянской газете Corriere della Sera."Цель освобождения экономики от влияния олигархов является абсолютно фундаментальной, и у нас есть очень твердые идеи по этому поводу: это часть реформ, которые необходимо провести для вступления Украины в Европейский союз. Если бы мы пошли на компромисс в этом вопросе, мы бы нанесли ущерб долгосрочным перспективам страны", — сказала она. Комментируя заявления главы ЕБРР, издание пишет, что "роль олигархов на Украине порождает напряженность между одним из крупнейших европейских финансистов и крупной электрораспределительной компанией страны, подконтрольной Ахметову ДТЭК, что угрожает удлинить путь Киева в Европу. Рено-Бассо не намерена кредитовать или гарантировать кредиты энергокомпании ДТЭК, отмечает Corriere, а сам банк хотел бы, чтобы "Ахметов отказался от контроля над группой". "Нам нужны изменения в структуре, я имею в виду более широкие реформы. С войной роль олигархов ослабла, но потом она может измениться", - сказала руководитель европейского банка. В январе газета New York Times сообщила, что Ахметов хочет принять участие в восстановлении Украины после окончания конфликта, несмотря на планы властей разорвать отношения с олигархами. Как отмечало издание, украинские власти планируют использовать свои полномочия во время конфликта с РФ, чтобы попытаться окончательно разорвать отношения с олигархами. При этом Ахметов в письменных комментариях газете отметил, что собирается играть определенную роль в восстановлении Украины после окончания конфликта. В 2021 году парламент Украины по инициативе Владимира Зеленского принял закон "об олигархах", согласно которому Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) будет принимать решение о признании человека олигархом и вести специальный реестр таких персон. В августе Данилов сообщал, что украинское правительство проверяет 86 бизнесменов на соответствие критериям. Как сообщил в июне 2023 года на тот момент министр юстиции Украины Денис Малюська, разработка закона об олигархах находится на паузе. Еврокомиссия рекомендует Киеву вернуться к закону уже после окончания конфликта и потом уже "определиться с законодательством об олигархах". Он предположил, что к моменту окончания конфликта олигархов в стране, скорее всего, не останется.
https://ria.ru/20240901/ekonomika-1969788292.html
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украина, европа, ринат ахметов, владимир зеленский, денис малюська, европейский банк реконструкции и развития, совет национальной безопасности и обороны украины, дтэк
Украина, Европа, Ринат Ахметов, Владимир Зеленский, Денис Малюська, Европейский банк реконструкции и развития, Совет национальной безопасности и обороны Украины, ДТЭК
ЕБРР не поможет украинским олигархам в восстановлении страны

Президент ЕБРР Одиль Рено-Басс заявила об отказе сотрудничать с олигархами

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗдание Европейского банка реконструкции и развития в Люксембурге
Здание Европейского банка реконструкции и развития в Люксембурге - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание Европейского банка реконструкции и развития в Люксембурге. Архивное фото
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РИМ, 25 ноя – РИА Новости. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) отказывается сотрудничать с украинскими олигархами, включая владельца System Capital Management (SCM) Holdings Рината Ахметова, в восстановлении Украины после конфликта, сообщила президент банка Одиль Рено-Басс в интервью итальянской газете Corriere della Sera.
"Цель освобождения экономики от влияния олигархов является абсолютно фундаментальной, и у нас есть очень твердые идеи по этому поводу: это часть реформ, которые необходимо провести для вступления Украины в Европейский союз. Если бы мы пошли на компромисс в этом вопросе, мы бы нанесли ущерб долгосрочным перспективам страны", — сказала она.
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Комментируя заявления главы ЕБРР, издание пишет, что "роль олигархов на Украине порождает напряженность между одним из крупнейших европейских финансистов и крупной электрораспределительной компанией страны, подконтрольной Ахметову ДТЭК, что угрожает удлинить путь Киева в Европу.
Рено-Бассо не намерена кредитовать или гарантировать кредиты энергокомпании ДТЭК, отмечает Corriere, а сам банк хотел бы, чтобы "Ахметов отказался от контроля над группой".
"Нам нужны изменения в структуре, я имею в виду более широкие реформы. С войной роль олигархов ослабла, но потом она может измениться", - сказала руководитель европейского банка.
В январе газета New York Times сообщила, что Ахметов хочет принять участие в восстановлении Украины после окончания конфликта, несмотря на планы властей разорвать отношения с олигархами. Как отмечало издание, украинские власти планируют использовать свои полномочия во время конфликта с РФ, чтобы попытаться окончательно разорвать отношения с олигархами. При этом Ахметов в письменных комментариях газете отметил, что собирается играть определенную роль в восстановлении Украины после окончания конфликта.
В 2021 году парламент Украины по инициативе Владимира Зеленского принял закон "об олигархах", согласно которому Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) будет принимать решение о признании человека олигархом и вести специальный реестр таких персон. В августе Данилов сообщал, что украинское правительство проверяет 86 бизнесменов на соответствие критериям.
Как сообщил в июне 2023 года на тот момент министр юстиции Украины Денис Малюська, разработка закона об олигархах находится на паузе. Еврокомиссия рекомендует Киеву вернуться к закону уже после окончания конфликта и потом уже "определиться с законодательством об олигархах". Он предположил, что к моменту окончания конфликта олигархов в стране, скорее всего, не останется.
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УкраинаЕвропаРинат АхметовВладимир ЗеленскийДенис МалюськаЕвропейский банк реконструкции и развитияСовет национальной безопасности и обороны УкраиныДТЭК
 
 
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