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В Госдуме рассказали, каким работникам положен сокращенный день
В Госдуме рассказали, каким работникам положен сокращенный день - РИА Новости, 25.11.2024
В Госдуме рассказали, каким работникам положен сокращенный день
Работники до 18 лет, инвалиды I и II групп, женщины, работающие в сельской местности, по закону должны работать менее 40 часов в неделю, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T02:25
2024-11-25T02:25
2024-11-25T02:25
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Работники до 18 лет, инвалиды I и II групп, женщины, работающие в сельской местности, по закону должны работать менее 40 часов в неделю, рассказала РИА Новости член комитета ГД по соцполитике Светлана Бессараб. "Согласно статье 92 ТК РФ, сокращенная продолжительность рабочего времени установлена: для работников в возрасте до 16 лет - не более 24 часов в неделю, в возрасте от 16 до 18 лет - не более 35 часов в неделю, для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов в неделю, для женщин, работающих в сельской местности, установлена сокращенная продолжительность рабочей недели (36 часов) с сохранением полной зарплаты", - сказала Бессараб. Она добавила, что меньше работать могут и сотрудники, условия труда которых по результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3-й или 4-й степени или опасным условиям труда. Их рабочая неделя не должна превышать 36 часов. "Продолжительность рабочего времени конкретного работника устанавливается трудовым договором на основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективного договора с учетом результатов специальной оценки условий труда", - пояснила депутат ГД. Кроме того, согласно ТК РФ, может устанавливаться сокращенная продолжительность рабочего времени для других категорий работников, например, педагогических, медицинских и других, заключила Бессараб.
https://ria.ru/20241120/gosduma-1984728501.html
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общество, россия, светлана бессараб, госдума рф
Общество, Россия, Светлана Бессараб, Госдума РФ
В Госдуме рассказали, каким работникам положен сокращенный день
Депутат Бессараб заявила, что инвалидам II группы положен сокращенный день
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Работники до 18 лет, инвалиды I и II групп, женщины, работающие в сельской местности, по закону должны работать менее 40 часов в неделю, рассказала РИА Новости член комитета ГД по соцполитике Светлана Бессараб.
"Согласно статье 92 ТК РФ
, сокращенная продолжительность рабочего времени установлена: для работников в возрасте до 16 лет - не более 24 часов в неделю, в возрасте от 16 до 18 лет - не более 35 часов в неделю, для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов в неделю, для женщин, работающих в сельской местности, установлена сокращенная продолжительность рабочей недели (36 часов) с сохранением полной зарплаты", - сказала Бессараб.
Она добавила, что меньше работать могут и сотрудники, условия труда которых по результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3-й или 4-й степени или опасным условиям труда. Их рабочая неделя не должна превышать 36 часов.
"Продолжительность рабочего времени конкретного работника устанавливается трудовым договором на основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективного договора с учетом результатов специальной оценки условий труда", - пояснила депутат ГД.
Кроме того, согласно ТК РФ, может устанавливаться сокращенная продолжительность рабочего времени для других категорий работников, например, педагогических, медицинских и других, заключила Бессараб.