https://ria.ru/20241125/duma-1985495437.html

В Госдуме рассказали, каким работникам положен сокращенный день

В Госдуме рассказали, каким работникам положен сокращенный день - РИА Новости, 25.11.2024

В Госдуме рассказали, каким работникам положен сокращенный день

Работники до 18 лет, инвалиды I и II групп, женщины, работающие в сельской местности, по закону должны работать менее 40 часов в неделю, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T02:25

2024-11-25T02:25

2024-11-25T02:25

общество

россия

светлана бессараб

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267379_0:85:3490:2048_1920x0_80_0_0_8f9d41005be0d28fcdd80d3f5887a9bc.jpg

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Работники до 18 лет, инвалиды I и II групп, женщины, работающие в сельской местности, по закону должны работать менее 40 часов в неделю, рассказала РИА Новости член комитета ГД по соцполитике Светлана Бессараб. "Согласно статье 92 ТК РФ, сокращенная продолжительность рабочего времени установлена: для работников в возрасте до 16 лет - не более 24 часов в неделю, в возрасте от 16 до 18 лет - не более 35 часов в неделю, ⁠для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов в неделю, для женщин, работающих в сельской местности, установлена сокращенная продолжительность рабочей недели (36 часов) с сохранением полной зарплаты", - сказала Бессараб. Она добавила, что меньше работать могут и сотрудники, условия труда которых по результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3-й или 4-й степени или опасным условиям труда. Их рабочая неделя не должна превышать 36 часов. "Продолжительность рабочего времени конкретного работника устанавливается трудовым договором на основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективного договора с учетом результатов специальной оценки условий труда", - пояснила депутат ГД. Кроме того, согласно ТК РФ, может устанавливаться сокращенная продолжительность рабочего времени для других категорий работников, например, педагогических, медицинских и других, заключила Бессараб.

https://ria.ru/20241120/gosduma-1984728501.html

https://ria.ru/20241120/vykhodnye_v_dekabre-1909397078.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, светлана бессараб, госдума рф