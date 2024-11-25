https://ria.ru/20241125/duda-1985651392.html

Президент Польши прибыл в Армению с официальным визитом

Президент Польши прибыл в Армению с официальным визитом - РИА Новости, 25.11.2024

Президент Польши прибыл в Армению с официальным визитом

Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Армению с официальным визитом, в рамках которого запланирована его встреча с армянским премьером Николом Пашиняном,... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T18:48

2024-11-25T18:48

2024-11-25T18:48

в мире

армения

польша

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никол пашинян

ваагн хачатурян

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ЕРЕВАН, 25 ноя - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Армению с официальным визитом, в рамках которого запланирована его встреча с армянским премьером Николом Пашиняном, сообщает госагентство "Арменпресс". "Самолет президента Польши Анджея Дуды приземлился в ереванском аэропорту "Звартноц", где его встречали министр труда и социальных вопросов Армении Нарек Мкртчян, вице-мэр Еревана Армен Памбухчян, заместитель министра иностранных дел Паруйр Ованнисян и посол Армении в Польше Александр Арзуманян", - говорится в сообщении. Отмечается, что ранее на официальном сайте президента Польши появилось сообщение, что Дуда 25-27 ноября прибудет в Армению с официальным визитом. По данным агентства, в рамках визита Дуда встретится с президентом Армении Ваагном Хачатуряном, после чего состоятся переговоры делегаций двух стран. Президент Польши также встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, а также со спикером Национального собрания Аленом Симоняном. Сообщается, что Дуда посетит также мемориал жертв геноцида армяня "Цицернакаберд", а также приграничное с Азербайджаном село Ерасх для участия в совместном патрулировании с наблюдательной миссией Евросоюза в Армении.

https://ria.ru/20231115/armeniya-1909480844.html

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польша

ереван

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в мире, армения, польша, ереван, анджей дуда, никол пашинян, ваагн хачатурян