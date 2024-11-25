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Президент Польши прибыл в Армению с официальным визитом - РИА Новости, 25.11.2024
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18:48 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/duda-1985651392.html
Президент Польши прибыл в Армению с официальным визитом
Президент Польши прибыл в Армению с официальным визитом - РИА Новости, 25.11.2024
Президент Польши прибыл в Армению с официальным визитом
Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Армению с официальным визитом, в рамках которого запланирована его встреча с армянским премьером Николом Пашиняном,... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T18:48
2024-11-25T18:48
в мире
армения
польша
ереван
анджей дуда
никол пашинян
ваагн хачатурян
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ЕРЕВАН, 25 ноя - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Армению с официальным визитом, в рамках которого запланирована его встреча с армянским премьером Николом Пашиняном, сообщает госагентство "Арменпресс". "Самолет президента Польши Анджея Дуды приземлился в ереванском аэропорту "Звартноц", где его встречали министр труда и социальных вопросов Армении Нарек Мкртчян, вице-мэр Еревана Армен Памбухчян, заместитель министра иностранных дел Паруйр Ованнисян и посол Армении в Польше Александр Арзуманян", - говорится в сообщении. Отмечается, что ранее на официальном сайте президента Польши появилось сообщение, что Дуда 25-27 ноября прибудет в Армению с официальным визитом. По данным агентства, в рамках визита Дуда встретится с президентом Армении Ваагном Хачатуряном, после чего состоятся переговоры делегаций двух стран. Президент Польши также встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, а также со спикером Национального собрания Аленом Симоняном. Сообщается, что Дуда посетит также мемориал жертв геноцида армяня "Цицернакаберд", а также приграничное с Азербайджаном село Ерасх для участия в совместном патрулировании с наблюдательной миссией Евросоюза в Армении.
https://ria.ru/20231115/armeniya-1909480844.html
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в мире, армения, польша, ереван, анджей дуда, никол пашинян, ваагн хачатурян
В мире, Армения, Польша, Ереван, Анджей Дуда, Никол Пашинян, Ваагн Хачатурян
Президент Польши прибыл в Армению с официальным визитом

Президент Польши Дуда прибыл в Армению для встречи с Пашиняном

© Фото : офис президента УкраиныАнджей Дуда
Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© Фото : офис президента Украины
Анджей Дуда. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 25 ноя - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Армению с официальным визитом, в рамках которого запланирована его встреча с армянским премьером Николом Пашиняном, сообщает госагентство "Арменпресс".
"Самолет президента Польши Анджея Дуды приземлился в ереванском аэропорту "Звартноц", где его встречали министр труда и социальных вопросов Армении Нарек Мкртчян, вице-мэр Еревана Армен Памбухчян, заместитель министра иностранных дел Паруйр Ованнисян и посол Армении в Польше Александр Арзуманян", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ранее на официальном сайте президента Польши появилось сообщение, что Дуда 25-27 ноября прибудет в Армению с официальным визитом.
По данным агентства, в рамках визита Дуда встретится с президентом Армении Ваагном Хачатуряном, после чего состоятся переговоры делегаций двух стран. Президент Польши также встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, а также со спикером Национального собрания Аленом Симоняном.
Сообщается, что Дуда посетит также мемориал жертв геноцида армяня "Цицернакаберд", а также приграничное с Азербайджаном село Ерасх для участия в совместном патрулировании с наблюдательной миссией Евросоюза в Армении.
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В миреАрменияПольшаЕреванАнджей ДудаНикол ПашинянВаагн Хачатурян
 
 
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