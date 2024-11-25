https://ria.ru/20241125/dtp-1985604599.html

В Челябинске рассказали о пострадавших при наезде машины на пешеходов

В Челябинске рассказали о пострадавших при наезде машины на пешеходов - РИА Новости, 25.11.2024

В Челябинске рассказали о пострадавших при наезде машины на пешеходов

Три человека, в том числе ребенок, госпитализированы после ДТП в Челябинске, где водитель сбил пешеходов и пытался скрыться, сообщила пресс-служба Минздрава... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T15:29

2024-11-25T15:29

2024-11-25T15:31

происшествия

челябинск

алексей текслер

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

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ЧЕЛЯБИНСК, 25 ноя – РИА Новости. Три человека, в том числе ребенок, госпитализированы после ДТП в Челябинске, где водитель сбил пешеходов и пытался скрыться, сообщила пресс-служба Минздрава региона. Согласно видеозаписи с камер городского наблюдения в соцсетях, автомобиль после наезда на людей, не сбавляя скорости, скрылся с места происшествия. Позже водитель был задержан, его доставляют в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По данным Минздрава региона, в результате аварии на перекрестке Братьев Кашириных и Чичерина, по предварительным данным, пострадали пять человек. Глава региона Алексей Текслер назвал произошедшее ДТП "вопиющим", сообщив, что среди пострадавших – 11-месячный ребенок, а водитель автомобиля был пьян. "Пострадавших в ДТП 5 человек, в том числе 1 ребенок. Все доставлены в медицинские учреждения города для обследования. По результатам осмотра врачей двое взрослых отпущены на амбулаторное лечение, двое госпитализированы. Ребенок госпитализирован", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240407/dtp-1938357494.html

челябинск

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, челябинск, алексей текслер, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом