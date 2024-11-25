https://ria.ru/20241125/dtp-1985604599.html
В Челябинске рассказали о пострадавших при наезде машины на пешеходов
В Челябинске рассказали о пострадавших при наезде машины на пешеходов - РИА Новости, 25.11.2024
В Челябинске рассказали о пострадавших при наезде машины на пешеходов
Три человека, в том числе ребенок, госпитализированы после ДТП в Челябинске, где водитель сбил пешеходов и пытался скрыться, сообщила пресс-служба Минздрава... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T15:29
2024-11-25T15:29
2024-11-25T15:31
происшествия
челябинск
алексей текслер
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/19/1985573150_60:0:1139:607_1920x0_80_0_0_5dac5b2914298a5dc5d50beee365b302.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 25 ноя – РИА Новости. Три человека, в том числе ребенок, госпитализированы после ДТП в Челябинске, где водитель сбил пешеходов и пытался скрыться, сообщила пресс-служба Минздрава региона. Согласно видеозаписи с камер городского наблюдения в соцсетях, автомобиль после наезда на людей, не сбавляя скорости, скрылся с места происшествия. Позже водитель был задержан, его доставляют в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По данным Минздрава региона, в результате аварии на перекрестке Братьев Кашириных и Чичерина, по предварительным данным, пострадали пять человек. Глава региона Алексей Текслер назвал произошедшее ДТП "вопиющим", сообщив, что среди пострадавших – 11-месячный ребенок, а водитель автомобиля был пьян. "Пострадавших в ДТП 5 человек, в том числе 1 ребенок. Все доставлены в медицинские учреждения города для обследования. По результатам осмотра врачей двое взрослых отпущены на амбулаторное лечение, двое госпитализированы. Ребенок госпитализирован", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240407/dtp-1938357494.html
челябинск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, челябинск, алексей текслер, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Челябинск, Алексей Текслер, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
В Челябинске рассказали о пострадавших при наезде машины на пешеходов
Трех человек, в том числе ребенка, госпитализировали после ДТП в Челябинске