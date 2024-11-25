https://ria.ru/20241125/dtp-1985576321.html

В Нальчике маршрутка попала в ДТП с тремя легковушками, есть пострадавшие

В Нальчике маршрутка попала в ДТП с тремя легковушками, есть пострадавшие - РИА Новости, 25.11.2024

В Нальчике маршрутка попала в ДТП с тремя легковушками, есть пострадавшие

Следователи проводят проверку после столкновения маршрутки и трех легковых автомобилей в Нальчике, в результате которого пострадали пять человек, сообщило СУСК... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T13:47

2024-11-25T13:47

2024-11-25T13:48

происшествия

нальчик

россия

кабардино-балкарская республика (кбр)

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НАЛЬЧИК, 25 ноя – РИА Новости. Следователи проводят проверку после столкновения маршрутки и трех легковых автомобилей в Нальчике, в результате которого пострадали пять человек, сообщило СУСК РФ по Кабардино-Балкарии. "По предварительным данным, примерно в 9 часов 25 ноября в Нальчике на пересечении улиц Чернышевского и Арманд водитель легковой автомашины проигнорировал требование дорожного знака и не уступил дорогу пассажирскому микроавтобусу, допустив с ним столкновение, повлекшее столкновение еще с двумя легковыми автомашинами", - говорится в сообщении. Уточняется, что в результате ДТП пострадали четверо пассажиров микроавтобуса, а также один из водителей, он в тяжелом состоянии доставлен в больницу. "Следователями проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначено проведение автотехнической и судебно-медицинских экспертиз", - отмечает ведомство. Региональное УГИББД сообщило, что в аварии участвовали автомобили Ford Focus, Lada Largus, Lada Granta и пассажирская "Газель", двигавшаяся по городскому маршруту №11. По информации ведомства, в ДТП пострадали три человека: водитель Lada Largus и две пассажирки маршрутки.

https://ria.ru/20240915/voditel-1972787685.html

https://ria.ru/20241123/dtp-1985339256.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, нальчик, россия, кабардино-балкарская республика (кбр)