https://ria.ru/20241125/dtp-1985576321.html
В Нальчике маршрутка попала в ДТП с тремя легковушками, есть пострадавшие
В Нальчике маршрутка попала в ДТП с тремя легковушками, есть пострадавшие - РИА Новости, 25.11.2024
В Нальчике маршрутка попала в ДТП с тремя легковушками, есть пострадавшие
Следователи проводят проверку после столкновения маршрутки и трех легковых автомобилей в Нальчике, в результате которого пострадали пять человек, сообщило СУСК... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T13:47
2024-11-25T13:47
2024-11-25T13:48
происшествия
нальчик
россия
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НАЛЬЧИК, 25 ноя – РИА Новости. Следователи проводят проверку после столкновения маршрутки и трех легковых автомобилей в Нальчике, в результате которого пострадали пять человек, сообщило СУСК РФ по Кабардино-Балкарии. "По предварительным данным, примерно в 9 часов 25 ноября в Нальчике на пересечении улиц Чернышевского и Арманд водитель легковой автомашины проигнорировал требование дорожного знака и не уступил дорогу пассажирскому микроавтобусу, допустив с ним столкновение, повлекшее столкновение еще с двумя легковыми автомашинами", - говорится в сообщении. Уточняется, что в результате ДТП пострадали четверо пассажиров микроавтобуса, а также один из водителей, он в тяжелом состоянии доставлен в больницу. "Следователями проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначено проведение автотехнической и судебно-медицинских экспертиз", - отмечает ведомство. Региональное УГИББД сообщило, что в аварии участвовали автомобили Ford Focus, Lada Largus, Lada Granta и пассажирская "Газель", двигавшаяся по городскому маршруту №11. По информации ведомства, в ДТП пострадали три человека: водитель Lada Largus и две пассажирки маршрутки.
https://ria.ru/20240915/voditel-1972787685.html
https://ria.ru/20241123/dtp-1985339256.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нальчик, россия, кабардино-балкарская республика (кбр)
Происшествия, Нальчик, Россия, Кабардино-Балкарская Республика (КБР)
В Нальчике маршрутка попала в ДТП с тремя легковушками, есть пострадавшие
В Нальчике пять человек пострадали при столкновении маршрутки и трех легковушек
НАЛЬЧИК, 25 ноя – РИА Новости.
Следователи проводят проверку после столкновения маршрутки и трех легковых автомобилей в Нальчике, в результате которого пострадали пять человек, сообщило СУСК РФ
по Кабардино-Балкарии.
"По предварительным данным, примерно в 9 часов 25 ноября в Нальчике на пересечении улиц Чернышевского и Арманд водитель легковой автомашины проигнорировал требование дорожного знака и не уступил дорогу пассажирскому микроавтобусу, допустив с ним столкновение, повлекшее столкновение еще с двумя легковыми автомашинами", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в результате ДТП пострадали четверо пассажиров микроавтобуса, а также один из водителей, он в тяжелом состоянии доставлен в больницу.
"Следователями проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначено проведение автотехнической и судебно-медицинских экспертиз", - отмечает ведомство.
Региональное УГИББД сообщило, что в аварии участвовали автомобили Ford Focus, Lada Largus, Lada Granta и пассажирская "Газель", двигавшаяся по городскому маршруту №11.
По информации ведомства, в ДТП пострадали три человека: водитель Lada Largus и две пассажирки маршрутки.