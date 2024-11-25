https://ria.ru/20241125/dtp-1985493227.html
В Бразилии при ДТП с автобусом погибли 23 человека
В Бразилии при ДТП с автобусом погибли 23 человека - РИА Новости, 25.11.2024
В Бразилии при ДТП с автобусом погибли 23 человека
Двадцать три человека погибли и десятки пострадали в ДТП с автобусом в штате Алагоас на северо-востоке Бразилии, сообщает новостной портал Uol. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T01:47
2024-11-25T01:47
2024-11-25T01:56
в мире
бразилия
алагоас
авто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595079182_0:237:2830:1829_1920x0_80_0_0_d4aa954c868f6885b097a4738466fbed.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 25 ноя - РИА Новости. Двадцать три человека погибли и десятки пострадали в ДТП с автобусом в штате Алагоас на северо-востоке Бразилии, сообщает новостной портал Uol. "Туристический автобус упал в (горной местности) Серра-ди-Баррига вечером в воскресенье... 23 человека погибли: 22 на месте и беременная женщина в больнице", - отмечает СМИ. Как уточняет портал, пострадали 29 человек. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.
https://ria.ru/20241123/dtp-1985343491.html
бразилия
алагоас
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595079182_50:0:2781:2048_1920x0_80_0_0_ebde1d3cea7f59668acab9f138ee35cf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бразилия, алагоас, авто
В мире, Бразилия, Алагоас, Авто
В Бразилии при ДТП с автобусом погибли 23 человека
В штате Алагоас при ДТП с автобусом погибли 23 и пострадали десятки человек