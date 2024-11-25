https://ria.ru/20241125/dtp-1985493227.html

В Бразилии при ДТП с автобусом погибли 23 человека

В Бразилии при ДТП с автобусом погибли 23 человека - РИА Новости, 25.11.2024

В Бразилии при ДТП с автобусом погибли 23 человека

Двадцать три человека погибли и десятки пострадали в ДТП с автобусом в штате Алагоас на северо-востоке Бразилии, сообщает новостной портал Uol. РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T01:47

2024-11-25T01:47

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БУЭНОС-АЙРЕС, 25 ноя - РИА Новости. Двадцать три человека погибли и десятки пострадали в ДТП с автобусом в штате Алагоас на северо-востоке Бразилии, сообщает новостной портал Uol. "Туристический автобус упал в (горной местности) Серра-ди-Баррига вечером в воскресенье... 23 человека погибли: 22 на месте и беременная женщина в больнице", - отмечает СМИ. Как уточняет портал, пострадали 29 человек. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

https://ria.ru/20241123/dtp-1985343491.html

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