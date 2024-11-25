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В Бразилии при ДТП с автобусом погибли 23 человека - РИА Новости, 25.11.2024
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01:47 25.11.2024 (обновлено: 01:56 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/dtp-1985493227.html
В Бразилии при ДТП с автобусом погибли 23 человека
В Бразилии при ДТП с автобусом погибли 23 человека - РИА Новости, 25.11.2024
В Бразилии при ДТП с автобусом погибли 23 человека
Двадцать три человека погибли и десятки пострадали в ДТП с автобусом в штате Алагоас на северо-востоке Бразилии, сообщает новостной портал Uol. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T01:47
2024-11-25T01:56
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БУЭНОС-АЙРЕС, 25 ноя - РИА Новости. Двадцать три человека погибли и десятки пострадали в ДТП с автобусом в штате Алагоас на северо-востоке Бразилии, сообщает новостной портал Uol. "Туристический автобус упал в (горной местности) Серра-ди-Баррига вечером в воскресенье... 23 человека погибли: 22 на месте и беременная женщина в больнице", - отмечает СМИ. Как уточняет портал, пострадали 29 человек. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.
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в мире, бразилия, алагоас, авто
В мире, Бразилия, Алагоас, Авто
В Бразилии при ДТП с автобусом погибли 23 человека

В штате Алагоас при ДТП с автобусом погибли 23 и пострадали десятки человек

© AP Photo / Andre PennerМедики и пациент в Бразилии
Медики и пациент в Бразилии - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© AP Photo / Andre Penner
Медики и пациент в Бразилии. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 25 ноя - РИА Новости. Двадцать три человека погибли и десятки пострадали в ДТП с автобусом в штате Алагоас на северо-востоке Бразилии, сообщает новостной портал Uol.
"Туристический автобус упал в (горной местности) Серра-ди-Баррига вечером в воскресенье... 23 человека погибли: 22 на месте и беременная женщина в больнице", - отмечает СМИ.
Как уточняет портал, пострадали 29 человек.
По предварительным данным, водитель не справился с управлением.
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В миреБразилияАлагоасАвто
 
 
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