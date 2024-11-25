https://ria.ru/20241125/dodon-1985548429.html

На выборах в Румынии победила идея национального интереса, заявил Додон

На выборах в Румынии победила идея национального интереса, заявил Додон - РИА Новости, 25.11.2024

На выборах в Румынии победила идея национального интереса, заявил Додон

Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что на первое место на выборах президента Румынии вышла идея национального интереса, то есть защита экономики,... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T11:51

2024-11-25T11:51

2024-11-25T12:03

в мире

румыния

молдавия

россия

майя санду

александр стояногло

игорь додон

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/09/1951743750_0:301:3072:2029_1920x0_80_0_0_14c789ebf29f32b955c754709c711ce5.jpg

КИШИНЕВ, 25 ноя - РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что на первое место на выборах президента Румынии вышла идея национального интереса, то есть защита экономики, суверенитета и традиционных ценностей. В Румынии в воскресенье прошли президентские выборы, они проводятся раз в пять лет. Центральное избирательное бюро Румынии к 10.00 мск подсчитало 99,9% голосов. Данные показывают, что первое место занимает независимый кандидат Кэлин Джеорджеску с 22,93% голосов. Он выступает за традиционные ценности, поддержку национальной экономики, а также считает, что защита НАТО не гарантирует безопасности Румынии. "В Румынии на первое место вышла идея национального интереса – суверенитета, защиты экономики, традиций и христианских ценностей. То же самое происходит и в Республике Молдова. Первый сигнал мы увидели на президентских выборах, когда кандидат, выдвинутый социалистами, победил в стране. И когда граждане страны отвергли проевропейский референдум", - написал Додон на своей странице в соцсети Facebook*.По его словам, окончательная победа интересов страны в Молдавии произойдет в 2025 году, на парламентских выборах, когда молдаване массово проголосуют за национальные интересы своей страны. В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", набрала 55,33% голосов, Стояногло - 44,67% голосов. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны Стояногло набрал 51,19% голосов, Санду - 48,81%. Парламентские выборы в Молдавии запланированы на лето 2025 года.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20241124/rumyniya-1985329847.html

https://ria.ru/20241125/dzheordzhesku-1985502844.html

румыния

молдавия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, румыния, молдавия, россия, майя санду, александр стояногло, игорь додон, нато, президентские выборы в румынии — 2024