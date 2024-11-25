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На выборах в Румынии победила идея национального интереса, заявил Додон - РИА Новости, 25.11.2024
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11:51 25.11.2024 (обновлено: 12:03 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/dodon-1985548429.html
На выборах в Румынии победила идея национального интереса, заявил Додон
На выборах в Румынии победила идея национального интереса, заявил Додон - РИА Новости, 25.11.2024
На выборах в Румынии победила идея национального интереса, заявил Додон
Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что на первое место на выборах президента Румынии вышла идея национального интереса, то есть защита экономики,... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T11:51
2024-11-25T12:03
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КИШИНЕВ, 25 ноя - РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что на первое место на выборах президента Румынии вышла идея национального интереса, то есть защита экономики, суверенитета и традиционных ценностей. В Румынии в воскресенье прошли президентские выборы, они проводятся раз в пять лет. Центральное избирательное бюро Румынии к 10.00 мск подсчитало 99,9% голосов. Данные показывают, что первое место занимает независимый кандидат Кэлин Джеорджеску с 22,93% голосов. Он выступает за традиционные ценности, поддержку национальной экономики, а также считает, что защита НАТО не гарантирует безопасности Румынии. "В Румынии на первое место вышла идея национального интереса – суверенитета, защиты экономики, традиций и христианских ценностей. То же самое происходит и в Республике Молдова. Первый сигнал мы увидели на президентских выборах, когда кандидат, выдвинутый социалистами, победил в стране. И когда граждане страны отвергли проевропейский референдум", - написал Додон на своей странице в соцсети Facebook*.По его словам, окончательная победа интересов страны в Молдавии произойдет в 2025 году, на парламентских выборах, когда молдаване массово проголосуют за национальные интересы своей страны. В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", набрала 55,33% голосов, Стояногло - 44,67% голосов. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны Стояногло набрал 51,19% голосов, Санду - 48,81%. Парламентские выборы в Молдавии запланированы на лето 2025 года.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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в мире, румыния, молдавия, россия, майя санду, александр стояногло, игорь додон, нато, президентские выборы в румынии — 2024
В мире, Румыния, Молдавия, Россия, Майя Санду, Александр Стояногло, Игорь Додон, НАТО, Президентские выборы в Румынии — 2024
На выборах в Румынии победила идея национального интереса, заявил Додон

Додон: на первое место на выборах в Румынии вышла идея национального интереса

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкИгорь Додон
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Игорь Додон. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 25 ноя - РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что на первое место на выборах президента Румынии вышла идея национального интереса, то есть защита экономики, суверенитета и традиционных ценностей.
В Румынии в воскресенье прошли президентские выборы, они проводятся раз в пять лет. Центральное избирательное бюро Румынии к 10.00 мск подсчитало 99,9% голосов. Данные показывают, что первое место занимает независимый кандидат Кэлин Джеорджеску с 22,93% голосов. Он выступает за традиционные ценности, поддержку национальной экономики, а также считает, что защита НАТО не гарантирует безопасности Румынии.
Голосование на избирательном участке во время президентских выборов в Румынии - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
Процедура выборов президента Румынии
24 ноября, 03:01
"В Румынии на первое место вышла идея национального интереса – суверенитета, защиты экономики, традиций и христианских ценностей. То же самое происходит и в Республике Молдова. Первый сигнал мы увидели на президентских выборах, когда кандидат, выдвинутый социалистами, победил в стране. И когда граждане страны отвергли проевропейский референдум", - написал Додон на своей странице в соцсети Facebook*.
По его словам, окончательная победа интересов страны в Молдавии произойдет в 2025 году, на парламентских выборах, когда молдаване массово проголосуют за национальные интересы своей страны.
В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", набрала 55,33% голосов, Стояногло - 44,67% голосов. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны Стояногло набрал 51,19% голосов, Санду - 48,81%. Парламентские выборы в Молдавии запланированы на лето 2025 года.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Президентские выборы в Румынии - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
Джеорджеску лидирует после подсчета почти всех голосов на выборах в Румынии
Вчера, 05:43
 
В миреРумынияМолдавияРоссияМайя СандуАлександр СтояноглоИгорь ДодонНАТОПрезидентские выборы в Румынии — 2024
 
 
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