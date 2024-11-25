https://ria.ru/20241125/dhl-1985553931.html

Пилоты самолета DHL не сообщали о проблемах, пишет Reuters

Пилоты самолета DHL не сообщали о проблемах, пишет Reuters - РИА Новости, 25.11.2024

Пилоты самолета DHL не сообщали о проблемах, пишет Reuters

Литовское управление авиации заявило, что пилоты самолета компании DHL не сообщали диспетчерам о каких-либо проблемах перед крушением, передает агентство... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T12:17

2024-11-25T12:17

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости/Прайм. Литовское управление авиации заявило, что пилоты самолета компании DHL не сообщали диспетчерам о каких-либо проблемах перед крушением, передает агентство Рейтер. "Пилоты не сказали диспетчерам о какой-либо проблеме в самолете перед крушением", - говорится в сообщении агентства. Ранее агентство Рейтер передавало, что грузовой самолет немецкой компании по перевозкам DHL разбился вблизи аэропорта Вильнюса. По данным профильного портала FlightAware, самолет, предположительно, направлялся туда из Лейпцига. Генеральный комиссар полиции Арунас Паулаускас сообщал, что в результате крушения погиб один из четырех членов экипажа.

https://ria.ru/20241125/samolet-1985510975.html

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