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Пилоты самолета DHL не сообщали о проблемах, пишет Reuters - РИА Новости, 25.11.2024
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12:17 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/dhl-1985553931.html
Пилоты самолета DHL не сообщали о проблемах, пишет Reuters
Пилоты самолета DHL не сообщали о проблемах, пишет Reuters - РИА Новости, 25.11.2024
Пилоты самолета DHL не сообщали о проблемах, пишет Reuters
Литовское управление авиации заявило, что пилоты самолета компании DHL не сообщали диспетчерам о каких-либо проблемах перед крушением, передает агентство... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T12:17
2024-11-25T12:17
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости/Прайм. Литовское управление авиации заявило, что пилоты самолета компании DHL не сообщали диспетчерам о каких-либо проблемах перед крушением, передает агентство Рейтер. "Пилоты не сказали диспетчерам о какой-либо проблеме в самолете перед крушением", - говорится в сообщении агентства. Ранее агентство Рейтер передавало, что грузовой самолет немецкой компании по перевозкам DHL разбился вблизи аэропорта Вильнюса. По данным профильного портала FlightAware, самолет, предположительно, направлялся туда из Лейпцига. Генеральный комиссар полиции Арунас Паулаускас сообщал, что в результате крушения погиб один из четырех членов экипажа.
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в мире, вильнюс, лейпциг, dhl
В мире, Вильнюс, Лейпциг, DHL
Пилоты самолета DHL не сообщали о проблемах, пишет Reuters

Reuters: пилоты самолета DHL не сообщали диспетчерам о проблемах перед крушением

© AP Photo / Mindaugas KulbisМесто крушения самолета немецкой компании DHL в районе аэропорта Вильнюса
Место крушения самолета немецкой компании DHL в районе аэропорта Вильнюса - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Место крушения самолета немецкой компании DHL в районе аэропорта Вильнюса
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости/Прайм. Литовское управление авиации заявило, что пилоты самолета компании DHL не сообщали диспетчерам о каких-либо проблемах перед крушением, передает агентство Рейтер.
"Пилоты не сказали диспетчерам о какой-либо проблеме в самолете перед крушением", - говорится в сообщении агентства.
Ранее агентство Рейтер передавало, что грузовой самолет немецкой компании по перевозкам DHL разбился вблизи аэропорта Вильнюса. По данным профильного портала FlightAware, самолет, предположительно, направлялся туда из Лейпцига. Генеральный комиссар полиции Арунас Паулаускас сообщал, что в результате крушения погиб один из четырех членов экипажа.
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В миреВильнюсЛейпцигDHL
 
 
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