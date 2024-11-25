https://ria.ru/20241125/dhl--1985601294.html

Times еще до авиакатастрофы в Литве вбрасывала фейк о "руке Кремля"

Times еще до авиакатастрофы в Литве вбрасывала фейк о "руке Кремля" - РИА Новости, 25.11.2024

Times еще до авиакатастрофы в Литве вбрасывала фейк о "руке Кремля"

За пять дней до катастрофы самолета DHL в Вильнюсе ведущая британская газета The Times вбросила версию о возможном ответе Москвы на удары западными... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T15:19

2024-11-25T15:19

2024-11-25T15:56

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. За пять дней до катастрофы самолета DHL в Вильнюсе ведущая британская газета The Times вбросила версию о возможном ответе Москвы на удары западными дальнобойными ракетами, в которой фигурируют "посылки DHL, способные взорвать самолет", хаб DHL в Лейпциге и Литве, выяснило РИА Новости. Как заявил агентству первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, статья появилась не случайно, а готовила западное общественное мнение: провокация планировалась, чтобы обвинить Россию.Статья The Times под заголовком "Как Путин может отомстить после удара Storm Shadow по России", была опубликована утром 20 ноября. В ней, в частности, упоминается, что 22 июля в логистическом центре DHL на окраине Бирмингема загорелась посылка, а другая посылка сожгла содержимое грузового контейнера на объекте DHL в Лейпциге (Германия). Зажигательные устройства, замаскированные под электрические массажные машины, были отправлены из Литвы, "которая обвинила российскую военную разведку", говорилось в материале британской газеты.Статью опубликовали за пять дней до того, как летевший из Лейпцига самолет DHL разбился в Литве. Первый зампред думского комитета по обороне считает, что материал был опубликован не случайно, и "когда в западных средствах массовой информации вдруг, как по команде, начинают обвинять Россию в чем-то, сразу следует насторожиться"."Недаром ведь со ссылками на анонимные источники британская пресса недавно утверждала, что российские спецслужбы могут готовить акции против Запада при помощи посылок DHL. Явно в тот момент уже готова была провокация с самолетом, который потерпел теперь крушение в Вильнюсе. Выстраивается причинно-следственная связь – они предупредили, и вот, почти немедленно, все и свершилось", - сказал Журавлев РИА Новости.Он выразил уверенность в том, что вся эта операция спланирована на Западе, чтобы обвинить Россию."Сделано топорно, впопыхах, но когда это мешало? Дело Скрипалей вообще было основано лишь на домыслах и предположениях, знаменитых "хайли лайкли", а ведь санкции против России в итоге все равно были введены. Так и работает коллективный Запад", - сказал депутат.

https://ria.ru/20241125/samolet-1985567338.html

https://ria.ru/20241125/samolet-1985510975.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

литва, dhl, в мире, россия, алексей журавлев , великобритания