https://ria.ru/20241125/dhl--1985601294.html
Times еще до авиакатастрофы в Литве вбрасывала фейк о "руке Кремля"
Times еще до авиакатастрофы в Литве вбрасывала фейк о "руке Кремля" - РИА Новости, 25.11.2024
Times еще до авиакатастрофы в Литве вбрасывала фейк о "руке Кремля"
За пять дней до катастрофы самолета DHL в Вильнюсе ведущая британская газета The Times вбросила версию о возможном ответе Москвы на удары западными... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T15:19
2024-11-25T15:19
2024-11-25T15:56
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. За пять дней до катастрофы самолета DHL в Вильнюсе ведущая британская газета The Times вбросила версию о возможном ответе Москвы на удары западными дальнобойными ракетами, в которой фигурируют "посылки DHL, способные взорвать самолет", хаб DHL в Лейпциге и Литве, выяснило РИА Новости. Как заявил агентству первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, статья появилась не случайно, а готовила западное общественное мнение: провокация планировалась, чтобы обвинить Россию.Статья The Times под заголовком "Как Путин может отомстить после удара Storm Shadow по России", была опубликована утром 20 ноября. В ней, в частности, упоминается, что 22 июля в логистическом центре DHL на окраине Бирмингема загорелась посылка, а другая посылка сожгла содержимое грузового контейнера на объекте DHL в Лейпциге (Германия). Зажигательные устройства, замаскированные под электрические массажные машины, были отправлены из Литвы, "которая обвинила российскую военную разведку", говорилось в материале британской газеты.Статью опубликовали за пять дней до того, как летевший из Лейпцига самолет DHL разбился в Литве. Первый зампред думского комитета по обороне считает, что материал был опубликован не случайно, и "когда в западных средствах массовой информации вдруг, как по команде, начинают обвинять Россию в чем-то, сразу следует насторожиться"."Недаром ведь со ссылками на анонимные источники британская пресса недавно утверждала, что российские спецслужбы могут готовить акции против Запада при помощи посылок DHL. Явно в тот момент уже готова была провокация с самолетом, который потерпел теперь крушение в Вильнюсе. Выстраивается причинно-следственная связь – они предупредили, и вот, почти немедленно, все и свершилось", - сказал Журавлев РИА Новости.Он выразил уверенность в том, что вся эта операция спланирована на Западе, чтобы обвинить Россию."Сделано топорно, впопыхах, но когда это мешало? Дело Скрипалей вообще было основано лишь на домыслах и предположениях, знаменитых "хайли лайкли", а ведь санкции против России в итоге все равно были введены. Так и работает коллективный Запад", - сказал депутат.
https://ria.ru/20241125/samolet-1985567338.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
литва, dhl, в мире, россия, алексей журавлев , великобритания
Литва, DHL, В мире, Россия, Алексей Журавлев , Великобритания
Times еще до авиакатастрофы в Литве вбрасывала фейк о "руке Кремля"
Times вбрасывала версию о взрыве посылки DHL в самолете за 5 дней до ЧП в Литве
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. За пять дней до катастрофы самолета DHL в Вильнюсе ведущая британская газета The Times вбросила версию о возможном ответе Москвы на удары западными дальнобойными ракетами, в которой фигурируют "посылки DHL, способные взорвать самолет", хаб DHL в Лейпциге и Литве, выяснило РИА Новости. Как заявил агентству первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, статья появилась не случайно, а готовила западное общественное мнение: провокация планировалась, чтобы обвинить Россию.
Статья The Times под заголовком "Как Путин может отомстить после удара Storm Shadow по России", была опубликована утром 20 ноября. В ней, в частности, упоминается, что 22 июля в логистическом центре DHL на окраине Бирмингема загорелась посылка, а другая посылка сожгла содержимое грузового контейнера на объекте DHL в Лейпциге (Германия). Зажигательные устройства, замаскированные под электрические массажные машины, были отправлены из Литвы, "которая обвинила российскую военную разведку", говорилось в материале британской газеты.
Статью опубликовали за пять дней до того, как летевший из Лейпцига самолет DHL разбился в Литве. Первый зампред думского комитета по обороне считает, что материал был опубликован не случайно, и "когда в западных средствах массовой информации вдруг, как по команде, начинают обвинять Россию в чем-то, сразу следует насторожиться".
"Недаром ведь со ссылками на анонимные источники британская пресса недавно утверждала, что российские спецслужбы могут готовить акции против Запада при помощи посылок DHL. Явно в тот момент уже готова была провокация с самолетом, который потерпел теперь крушение в Вильнюсе. Выстраивается причинно-следственная связь – они предупредили, и вот, почти немедленно, все и свершилось", - сказал Журавлев РИА Новости.
Он выразил уверенность в том, что вся эта операция спланирована на Западе, чтобы обвинить Россию
.
"Сделано топорно, впопыхах, но когда это мешало? Дело Скрипалей вообще было основано лишь на домыслах и предположениях, знаменитых "хайли лайкли", а ведь санкции против России в итоге все равно были введены. Так и работает коллективный Запад", - сказал депутат.