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В США возмутились из-за аморального признания по Украине - РИА Новости, 25.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:10 25.11.2024 (обновлено: 22:05 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/devis-1985520242.html
В США возмутились из-за аморального признания по Украине
В США возмутились из-за аморального признания по Украине - РИА Новости, 25.11.2024
В США возмутились из-за аморального признания по Украине
Желание заполучить украинские ресурсы стало самой аморальной причиной поддержки конфликта со стороны США, заявил отставной американский подполковник Дэниел... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T10:10
2024-11-25T22:05
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Желание заполучить украинские ресурсы стало самой аморальной причиной поддержки конфликта со стороны США, заявил отставной американский подполковник Дэниел Дэвис в соцсети X.Так он отреагировал на слова сенатора Линдси Грэма* о том, что Вашингтон нацелился на редкие минералы на территории Украины."Одно из самых вопиющих, аморальных и бессердечных признаний о том, почему мы поддерживаем войну", — прокомментировал его слова Дэвис.Офицер добавил, что сенатор Грэм, должно быть, очень наивен, если считает, что Россия позволит США получить контроль над Украиной и ее ресурсами.Грэм — сенатор-республиканец от штата Южная Каролина — и ранее заявлял, что США не могут позволить себе проиграть в конфликте на Украине, поскольку в этом случае им не достанутся украинские природные ресурсы, стоимость которых политик оценивает в десять-двенадцать триллионов долларов. По словам Грэма, Украина "сидит на золотой жиле" и может считаться "богатейшей страной во всей Европе". Однако, по его мнению, в случае проигрыша Киева в конфликте все ресурсы страны достанутся России и Китаю.* Внесен в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20241125/zelenskiy-1985556899.html
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в мире, сша, украина, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, вооруженные силы сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы США
В США возмутились из-за аморального признания по Украине

Дэвис: ресурсы Украины стали самым аморальным поводом для поддержки конфликта

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Желание заполучить украинские ресурсы стало самой аморальной причиной поддержки конфликта со стороны США, заявил отставной американский подполковник Дэниел Дэвис в соцсети X.
Так он отреагировал на слова сенатора Линдси Грэма* о том, что Вашингтон нацелился на редкие минералы на территории Украины.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
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"Одно из самых вопиющих, аморальных и бессердечных признаний о том, почему мы поддерживаем войну", — прокомментировал его слова Дэвис.
Офицер добавил, что сенатор Грэм, должно быть, очень наивен, если считает, что Россия позволит США получить контроль над Украиной и ее ресурсами.
Грэм — сенатор-республиканец от штата Южная Каролина — и ранее заявлял, что США не могут позволить себе проиграть в конфликте на Украине, поскольку в этом случае им не достанутся украинские природные ресурсы, стоимость которых политик оценивает в десять-двенадцать триллионов долларов. По словам Грэма, Украина "сидит на золотой жиле" и может считаться "богатейшей страной во всей Европе". Однако, по его мнению, в случае проигрыша Киева в конфликте все ресурсы страны достанутся России и Китаю.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФВооруженные силы США
 
 
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