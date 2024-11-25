https://ria.ru/20241125/devis-1985520242.html

В США возмутились из-за аморального признания по Украине

В США возмутились из-за аморального признания по Украине - РИА Новости, 25.11.2024

В США возмутились из-за аморального признания по Украине

Желание заполучить украинские ресурсы стало самой аморальной причиной поддержки конфликта со стороны США, заявил отставной американский подполковник Дэниел... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T10:10

2024-11-25T10:10

2024-11-25T22:05

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Желание заполучить украинские ресурсы стало самой аморальной причиной поддержки конфликта со стороны США, заявил отставной американский подполковник Дэниел Дэвис в соцсети X.Так он отреагировал на слова сенатора Линдси Грэма* о том, что Вашингтон нацелился на редкие минералы на территории Украины."Одно из самых вопиющих, аморальных и бессердечных признаний о том, почему мы поддерживаем войну", — прокомментировал его слова Дэвис.Офицер добавил, что сенатор Грэм, должно быть, очень наивен, если считает, что Россия позволит США получить контроль над Украиной и ее ресурсами.Грэм — сенатор-республиканец от штата Южная Каролина — и ранее заявлял, что США не могут позволить себе проиграть в конфликте на Украине, поскольку в этом случае им не достанутся украинские природные ресурсы, стоимость которых политик оценивает в десять-двенадцать триллионов долларов. По словам Грэма, Украина "сидит на золотой жиле" и может считаться "богатейшей страной во всей Европе". Однако, по его мнению, в случае проигрыша Киева в конфликте все ресурсы страны достанутся России и Китаю.* Внесен в перечень террористов и экстремистов.

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