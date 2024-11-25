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Чернышенко рассказал о ситуации с внутренним туризмом в России - РИА Новости, 25.11.2024
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Туризм
 
15:48 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/chernyshenko-1985605762.html
Чернышенко рассказал о ситуации с внутренним туризмом в России
Чернышенко рассказал о ситуации с внутренним туризмом в России - РИА Новости, 25.11.2024
Чернышенко рассказал о ситуации с внутренним туризмом в России
Число турпоездок по России благодаря реализации нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" по итогам 2024 года может составить около 92 миллионов против 84... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T15:48
2024-11-25T15:48
туризм
россия
максим решетников
дмитрий чернышенко
владимир путин
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Число турпоездок по России благодаря реализации нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" по итогам 2024 года может составить около 92 миллионов против 84 миллионов поездок годом ранее, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства" реализуется по поручению Президента Владимира Путина. Суммарно за это время на реализацию мероприятий нацпроекта было направлено более 200 миллиардов федеральных средств. Положительная динамика есть по всем показателям. Например, количество турпоездок по стране - с 45 миллионов в 2020 году увеличилось до 84 миллионов в 2023 году. По итогам 2024 года ожидаем около 92 миллиона турпоездок", - сказал Чернышенко, слова которого привели в аппарате вице-премьера. Там уточнили, что об этом зампред правительства РФ сообщил на заседании правительственной комиссии по развитию туризма в РФ. В свою очередь министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил, что реализация востребованных мер поддержки турбизнеса продолжится в рамках обновленного нацпроекта "Туризм и гостеприимство", реализация которого начнется в 2025 году. Решетников уточнил, что в рамках программы льготного кредитования поменяются правила отбора коллективных средств размещения. Например, в каждой гостинице, которая будет поддержана по программе льготного кредитования, не менее 5% от всех номеров должны быть предусмотрены для семей с детьми. Также изменения коснутся отелей, расположенных вдоль автомобильных туристических маршрутов. "Предлагаем дать возможность строить две и более гостиницы в составе единого инвестпроекта, если их номерной фонд от 120 номеров и они расположены вдоль автомобильных турмаршрутов. В том числе в многофункциональных зонах дорожного сервиса лимит в программе будет 1 тысяча номеров. Также предлагаем снизить критерии к номерному фонду и площади отелей, если они создаются в рамках вовлечения в хозяйственный оборот объектов культурного наследия", – сказал Решетников, слова которого привели в сообщении.
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россия, максим решетников, дмитрий чернышенко, владимир путин
Туризм, Россия, Максим Решетников, Дмитрий Чернышенко, Владимир Путин
Чернышенко рассказал о ситуации с внутренним туризмом в России

Чернышенко: число турпоездок по России выросло с 84 млн до 92 млн в 2024 году

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкВице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко . Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Число турпоездок по России благодаря реализации нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" по итогам 2024 года может составить около 92 миллионов против 84 миллионов поездок годом ранее, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства" реализуется по поручению Президента Владимира Путина. Суммарно за это время на реализацию мероприятий нацпроекта было направлено более 200 миллиардов федеральных средств. Положительная динамика есть по всем показателям. Например, количество турпоездок по стране - с 45 миллионов в 2020 году увеличилось до 84 миллионов в 2023 году. По итогам 2024 года ожидаем около 92 миллиона турпоездок", - сказал Чернышенко, слова которого привели в аппарате вице-премьера.
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Там уточнили, что об этом зампред правительства РФ сообщил на заседании правительственной комиссии по развитию туризма в РФ. В свою очередь министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил, что реализация востребованных мер поддержки турбизнеса продолжится в рамках обновленного нацпроекта "Туризм и гостеприимство", реализация которого начнется в 2025 году.
Решетников уточнил, что в рамках программы льготного кредитования поменяются правила отбора коллективных средств размещения. Например, в каждой гостинице, которая будет поддержана по программе льготного кредитования, не менее 5% от всех номеров должны быть предусмотрены для семей с детьми. Также изменения коснутся отелей, расположенных вдоль автомобильных туристических маршрутов.
"Предлагаем дать возможность строить две и более гостиницы в составе единого инвестпроекта, если их номерной фонд от 120 номеров и они расположены вдоль автомобильных турмаршрутов. В том числе в многофункциональных зонах дорожного сервиса лимит в программе будет 1 тысяча номеров. Также предлагаем снизить критерии к номерному фонду и площади отелей, если они создаются в рамках вовлечения в хозяйственный оборот объектов культурного наследия", – сказал Решетников, слова которого привели в сообщении.
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