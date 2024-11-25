https://ria.ru/20241125/buryatiya-1985502357.html

В Бурятии при ДТП пострадали пятеро несовершеннолетних

В Бурятии при ДТП пострадали пятеро несовершеннолетних - РИА Новости, 25.11.2024

В Бурятии при ДТП пострадали пятеро несовершеннолетних

Пять несовершеннолетних от 8 до 17 лет пострадали в ДТП в Бурятии, сообщает в понедельник МВД по региону. РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T05:26

2024-11-25T05:26

2024-11-25T05:26

происшествия

авто

гусиноозерск

республика бурятия

мвд бурятии

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УЛАН-УДЭ, 25 ноя – РИА Новости. Пять несовершеннолетних от 8 до 17 лет пострадали в ДТП в Бурятии, сообщает в понедельник МВД по региону. По данным ведомства, ДТП произошло в воскресенье вечером, 46-летняя женщина-водитель автомобиля Mazda, направляясь со стороны села Петропавловка в сторону села Новоселенгинск, на 13-м километре автодороги Гусиноозерск - Петропавловка - Закаменск, не справилась с управлением и съехала с дороги. "В результате ДТП в медицинское учреждение доставлены 5 несовершеннолетних (8, 14-17 лет), водитель и ещё один пассажир от госпитализации отказались", - говорится в сообщении. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20241125/dtp-1985493227.html

гусиноозерск

республика бурятия

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происшествия, авто, гусиноозерск, республика бурятия, мвд бурятии