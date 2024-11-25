https://ria.ru/20241125/bryansk-1985547517.html

В Брянской области проверяют данные о новой схеме мошенничества у мигрантов

В Брянской области проверяют данные о новой схеме мошенничества у мигрантов - РИА Новости, 25.11.2024

В Брянской области проверяют данные о новой схеме мошенничества у мигрантов

Полиция в Брянской области начала проверку истории о продаже женщинами отцовства на своих детей иностранцам ради гражданства, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T12:01

2024-11-25T12:01

2024-11-25T12:01

происшествия

брянская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

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ТУЛА, 25 ноя – РИА Новости. Полиция в Брянской области начала проверку истории о продаже женщинами отцовства на своих детей иностранцам ради гражданства, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД России по региону. Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что в минимум 11 жительниц Брянской области подозреваются в том, что фиктивно оформляли иностранцам, желающим получить российское гражданство, отцовство на своих детей. По словам женщин, вознаграждение составляло примерно 30 тысяч рублей. "Полицией проводится проверка по данным фактам", - сказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

https://ria.ru/20241122/migranty-1985119242.html

брянская область

россия

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происшествия, брянская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия