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В Брянской области проверяют данные о новой схеме мошенничества у мигрантов - РИА Новости, 25.11.2024
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12:01 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/bryansk-1985547517.html
В Брянской области проверяют данные о новой схеме мошенничества у мигрантов
В Брянской области проверяют данные о новой схеме мошенничества у мигрантов - РИА Новости, 25.11.2024
В Брянской области проверяют данные о новой схеме мошенничества у мигрантов
Полиция в Брянской области начала проверку истории о продаже женщинами отцовства на своих детей иностранцам ради гражданства, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T12:01
2024-11-25T12:01
происшествия
брянская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
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ТУЛА, 25 ноя – РИА Новости. Полиция в Брянской области начала проверку истории о продаже женщинами отцовства на своих детей иностранцам ради гражданства, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД России по региону. Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что в минимум 11 жительниц Брянской области подозреваются в том, что фиктивно оформляли иностранцам, желающим получить российское гражданство, отцовство на своих детей. По словам женщин, вознаграждение составляло примерно 30 тысяч рублей. "Полицией проводится проверка по данным фактам", - сказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области.
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происшествия, брянская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Происшествия, Брянская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия
В Брянской области проверяют данные о новой схеме мошенничества у мигрантов

Брянская полиция проверяет сообщения о продаже справок об отцовстве мигрантам

© Александр КряжевРейд по выявлению нелегальных мигрантов
Рейд по выявлению нелегальных мигрантов - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© Александр Кряжев
Рейд по выявлению нелегальных мигрантов . Архивное фото
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ТУЛА, 25 ноя – РИА Новости. Полиция в Брянской области начала проверку истории о продаже женщинами отцовства на своих детей иностранцам ради гражданства, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД России по региону.
Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что в минимум 11 жительниц Брянской области подозреваются в том, что фиктивно оформляли иностранцам, желающим получить российское гражданство, отцовство на своих детей. По словам женщин, вознаграждение составляло примерно 30 тысяч рублей.
"Полицией проводится проверка по данным фактам", - сказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области.
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ПроисшествияБрянская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Россия
 
 
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