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Британский МИД обеспокоился судьбой наемника, взятого в плен под Курском
Британский МИД обеспокоился судьбой наемника, взятого в плен под Курском - РИА Новости, 25.11.2024
Британский МИД обеспокоился судьбой наемника, взятого в плен под Курском
Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми озаботился судьбой британского наемника, взятого в плен в Курской области. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T18:43
2024-11-25T18:43
2024-11-25T18:43
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми озаботился судьбой британского наемника, взятого в плен в Курской области. Накануне источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что военнослужащие ВС РФ взяли в плен в Курской области наемника из Великобритании по имени Джеймс Скотт Рис Андерсон. "Я был проинформирован об этом развитии (ситуации – ред.) за последние пару дней, и, конечно, мы сделаем все возможное, чтобы предоставить этому гражданину Великобритании всю возможную поддержку", - сказал Лэмми журналистам на полях встречи глав МИД стран G7 в Италии. Его слова приводит телеканал Sky News. В офисе британского премьера Кира Стармера, в свою очередь, заявили, что МИД "оказывает поддержку семье" наёмника, передаёт Sky News. При этом представитель Даунинг-стрит ушёл от ответа на вопрос о позиции Лондона в отношении участия британских граждан в конфликте на Украине, сообщает телеканал. Отмечается, что в канцелярии Стармера также не стали подтверждать, что военнопленный является наемником и не связан с правительством. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наёмников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
https://ria.ru/20241125/vsu-1985617610.html
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в мире, россия, украина, великобритания, кир стармер, мария захарова, сергей лавров, g7
В мире, Россия, Украина, Великобритания, Кир Стармер, Мария Захарова, Сергей Лавров, G7
Британский МИД обеспокоился судьбой наемника, взятого в плен под Курском
Глава МИД Британии обеспокоился судьбой наемника, взятого в плен под Курском