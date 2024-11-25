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В Бразилии снизили число погибших в ДТП с автобусом до 17 человек
В Бразилии снизили число погибших в ДТП с автобусом до 17 человек - РИА Новости, 25.11.2024
В Бразилии снизили число погибших в ДТП с автобусом до 17 человек
Власти снизили число погибших в ДТП с автобусом в штате Алагоас на северо-востоке Бразилии с 23 до 17 человек, сообщает новостной портал G1. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T03:39
2024-11-25T03:39
2024-11-25T03:39
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БУЭНОС-АЙРЕС, 25 ноя - РИА Новости. Власти снизили число погибших в ДТП с автобусом в штате Алагоас на северо-востоке Бразилии с 23 до 17 человек, сообщает новостной портал G1. "Власти сначала подтвердили смерть 23 человек, а затем уточнили ее - погибли 17", - отметило СМИ. Туристический автобус перевернулся в горной местности вечером 24 ноября. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.
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в мире, авто, бразилия, алагоас
В мире, Авто, Бразилия, Алагоас
В Бразилии снизили число погибших в ДТП с автобусом до 17 человек
G1: число погибших в ДТП с автобусом в Алагоасе снизили с 23 до 17 человек