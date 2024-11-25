https://ria.ru/20241125/braziliya-1985498487.html

В Бразилии снизили число погибших в ДТП с автобусом до 17 человек

В Бразилии снизили число погибших в ДТП с автобусом до 17 человек - РИА Новости, 25.11.2024

В Бразилии снизили число погибших в ДТП с автобусом до 17 человек

Власти снизили число погибших в ДТП с автобусом в штате Алагоас на северо-востоке Бразилии с 23 до 17 человек, сообщает новостной портал G1. РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T03:39

2024-11-25T03:39

2024-11-25T03:39

в мире

авто

бразилия

алагоас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595079182_0:237:2830:1829_1920x0_80_0_0_d4aa954c868f6885b097a4738466fbed.jpg

БУЭНОС-АЙРЕС, 25 ноя - РИА Новости. Власти снизили число погибших в ДТП с автобусом в штате Алагоас на северо-востоке Бразилии с 23 до 17 человек, сообщает новостной портал G1. "Власти сначала подтвердили смерть 23 человек, а затем уточнили ее - погибли 17", - отметило СМИ. Туристический автобус перевернулся в горной местности вечером 24 ноября. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

бразилия

алагоас

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, авто, бразилия, алагоас