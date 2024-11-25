Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о работе маневренных групп операторов БПЛА - РИА Новости, 25.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:13 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/bpla-1985501693.html
Минобороны рассказало о работе маневренных групп операторов БПЛА
Минобороны рассказало о работе маневренных групп операторов БПЛА - РИА Новости, 25.11.2024
Минобороны рассказало о работе маневренных групп операторов БПЛА
Маневренные группы операторов БПЛА "Южной" группировки войск при обнаружении вражеских сил незамедлительно уничтожают выявленные цели, выполняя боевые полеты, в РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T05:13
2024-11-25T05:13
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983230574_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c9d1cc3dbc5e9bd1e1331f5ae8d5184f.jpg
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Маневренные группы операторов БПЛА "Южной" группировки войск при обнаружении вражеских сил незамедлительно уничтожают выявленные цели, выполняя боевые полеты, в том числе в тыл противника, расчеты беспилотников наносят огневое поражение по опорным пунктам, огневым точкам, артиллерии, боевым бронированным машинам, а также уничтожают склады военного имущества и боеприпасов ВСУ, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что операторы FPV-дронов и разведывательных беспилотников "Южной" группировки войск в круглосуточном режиме осуществляют разведку позиций украинских подразделений на часовярском направлении. "Преимуществом FPV-дронов перед обычными квадрокоптерами является удобная для оператора ориентация в пространстве, позволяющая применять их для уничтожения движущихся целей, а также уничтожать живую силу в блиндажах и специальных укрытиях с помощью прикрепленных к дрону зарядов или боеприпасов", - говорится в сообщении. "Поднимаемся в дежурство, летаем по контрольным точкам, если видим цель, то поражаем ее или же запасные цели. Также ночью операторы разведдронов передают нам координаты, мы по ним работаем", - сказал оператор БПЛА. Отмечается, что дроны со сбросами успешно применяются и для обезвреживания вражеских ударных и разведывательных БПЛА. "К неприятельскому беспилотнику сверху подлетает FPV-дрон, из которого отстреливается сеть с кевларовым волокном. Дрон ВСУ запутывается в сетке и падает вниз. После этого производится перезарядка контейнера с сеткой и пороховым зарядом. Эта технологическая операция, как правило, занимает не более 2 минут и дрон-охотник снова готов к применению", - добавили в пресс-службе МО.
https://ria.ru/20241125/selidovo-1985499325.html
https://ria.ru/20241125/polsha-1985499503.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983230574_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_276d67f088d160d501adefc15d4c23e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о работе маневренных групп операторов БПЛА

Минобороны: маневренные группы операторов БПЛА незамедлительно уничтожают врага

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкОператор БПЛА
Оператор БПЛА - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Оператор БПЛА. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Маневренные группы операторов БПЛА "Южной" группировки войск при обнаружении вражеских сил незамедлительно уничтожают выявленные цели, выполняя боевые полеты, в том числе в тыл противника, расчеты беспилотников наносят огневое поражение по опорным пунктам, огневым точкам, артиллерии, боевым бронированным машинам, а также уничтожают склады военного имущества и боеприпасов ВСУ, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что операторы FPV-дронов и разведывательных беспилотников "Южной" группировки войск в круглосуточном режиме осуществляют разведку позиций украинских подразделений на часовярском направлении.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
Житель Селидово рассказал, как ВСУ расстреляли и сожгли его семью
04:03
"Преимуществом FPV-дронов перед обычными квадрокоптерами является удобная для оператора ориентация в пространстве, позволяющая применять их для уничтожения движущихся целей, а также уничтожать живую силу в блиндажах и специальных укрытиях с помощью прикрепленных к дрону зарядов или боеприпасов", - говорится в сообщении.
"Поднимаемся в дежурство, летаем по контрольным точкам, если видим цель, то поражаем ее или же запасные цели. Также ночью операторы разведдронов передают нам координаты, мы по ним работаем", - сказал оператор БПЛА.
Отмечается, что дроны со сбросами успешно применяются и для обезвреживания вражеских ударных и разведывательных БПЛА.
"К неприятельскому беспилотнику сверху подлетает FPV-дрон, из которого отстреливается сеть с кевларовым волокном. Дрон ВСУ запутывается в сетке и падает вниз. После этого производится перезарядка контейнера с сеткой и пороховым зарядом. Эта технологическая операция, как правило, занимает не более 2 минут и дрон-охотник снова готов к применению", - добавили в пресс-службе МО.
Удар по Днепропетровску - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
"Нет споров". В Польше сделали неожиданное заявление после удара "Орешника"
04:13
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала