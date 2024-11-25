https://ria.ru/20241125/bpla-1985501693.html

Минобороны рассказало о работе маневренных групп операторов БПЛА

Минобороны рассказало о работе маневренных групп операторов БПЛА - РИА Новости, 25.11.2024

Минобороны рассказало о работе маневренных групп операторов БПЛА

Маневренные группы операторов БПЛА "Южной" группировки войск при обнаружении вражеских сил незамедлительно уничтожают выявленные цели, выполняя боевые полеты, в РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T05:13

2024-11-25T05:13

2024-11-25T05:13

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Маневренные группы операторов БПЛА "Южной" группировки войск при обнаружении вражеских сил незамедлительно уничтожают выявленные цели, выполняя боевые полеты, в том числе в тыл противника, расчеты беспилотников наносят огневое поражение по опорным пунктам, огневым точкам, артиллерии, боевым бронированным машинам, а также уничтожают склады военного имущества и боеприпасов ВСУ, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что операторы FPV-дронов и разведывательных беспилотников "Южной" группировки войск в круглосуточном режиме осуществляют разведку позиций украинских подразделений на часовярском направлении. "Преимуществом FPV-дронов перед обычными квадрокоптерами является удобная для оператора ориентация в пространстве, позволяющая применять их для уничтожения движущихся целей, а также уничтожать живую силу в блиндажах и специальных укрытиях с помощью прикрепленных к дрону зарядов или боеприпасов", - говорится в сообщении. "Поднимаемся в дежурство, летаем по контрольным точкам, если видим цель, то поражаем ее или же запасные цели. Также ночью операторы разведдронов передают нам координаты, мы по ним работаем", - сказал оператор БПЛА. Отмечается, что дроны со сбросами успешно применяются и для обезвреживания вражеских ударных и разведывательных БПЛА. "К неприятельскому беспилотнику сверху подлетает FPV-дрон, из которого отстреливается сеть с кевларовым волокном. Дрон ВСУ запутывается в сетке и падает вниз. После этого производится перезарядка контейнера с сеткой и пороховым зарядом. Эта технологическая операция, как правило, занимает не более 2 минут и дрон-охотник снова готов к применению", - добавили в пресс-службе МО.

https://ria.ru/20241125/selidovo-1985499325.html

https://ria.ru/20241125/polsha-1985499503.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)