На Западе забили тревогу из-за "сюрприза", который Байден готовит России
Журналист Боуз: Байден из мести хочет поставить Украине новые ракеты JASSM
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз осудил в соцсети X планы президента США Джо Байдена поставить Украине ракеты JASSM.
"Идиотизм плана мести Байдена становится еще более очевидным", — говорится в публикации.
На прошлой неделе агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что в США близки к соглашению о поставке Украине крылатых дальнобойных ракет класса "воздух — земля" JASSM, при этом окончательного решения на этот счет еще не принято.
В свою очередь, депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что США станут на "скользкую дорогу", если одобрят поставку Киеву этого вооружения.
"Идиотизм плана мести Байдена становится еще более очевидным", — говорится в публикации.
На прошлой неделе агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что в США близки к соглашению о поставке Украине крылатых дальнобойных ракет класса "воздух — земля" JASSM, при этом окончательного решения на этот счет еще не принято.
В свою очередь, депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что США станут на "скользкую дорогу", если одобрят поставку Киеву этого вооружения.