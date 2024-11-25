https://ria.ru/20241125/bouz-1985512787.html

На Западе забили тревогу из-за "сюрприза", который Байден готовит России

На Западе забили тревогу из-за "сюрприза", который Байден готовит России - РИА Новости, 25.11.2024

На Западе забили тревогу из-за "сюрприза", который Байден готовит России

На прошлой неделе агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что в США близки к соглашению о поставке Украине крылатых дальнобойных ракет класса... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T08:53

2024-11-25T08:53

2024-11-25T08:53

специальная военная операция на украине

в мире

россия

джо байден

сша

киев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1974994807_0:110:2932:1759_1920x0_80_0_0_be3a42021d0320bd3305a9c6173c03f3.jpg

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз осудил в соцсети X планы президента США Джо Байдена поставить Украине ракеты JASSM. "Идиотизм плана мести Байдена становится еще более очевидным", — говорится в публикации. На прошлой неделе агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что в США близки к соглашению о поставке Украине крылатых дальнобойных ракет класса "воздух — земля" JASSM, при этом окончательного решения на этот счет еще не принято. В свою очередь, депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что США станут на "скользкую дорогу", если одобрят поставку Киеву этого вооружения.

https://ria.ru/20241123/g20-1985006112.html

россия

сша

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, джо байден, сша, киев