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На Западе забили тревогу из-за "сюрприза", который Байден готовит России - РИА Новости, 25.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:53 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/bouz-1985512787.html
На Западе забили тревогу из-за "сюрприза", который Байден готовит России
На Западе забили тревогу из-за "сюрприза", который Байден готовит России - РИА Новости, 25.11.2024
На Западе забили тревогу из-за "сюрприза", который Байден готовит России
На прошлой неделе агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что в США близки к соглашению о поставке Украине крылатых дальнобойных ракет класса... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T08:53
2024-11-25T08:53
специальная военная операция на украине
в мире
россия
джо байден
сша
киев
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз осудил в соцсети X планы президента США Джо Байдена поставить Украине ракеты JASSM. "Идиотизм плана мести Байдена становится еще более очевидным", — говорится в публикации. На прошлой неделе агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что в США близки к соглашению о поставке Украине крылатых дальнобойных ракет класса "воздух — земля" JASSM, при этом окончательного решения на этот счет еще не принято. В свою очередь, депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что США станут на "скользкую дорогу", если одобрят поставку Киеву этого вооружения.
https://ria.ru/20241123/g20-1985006112.html
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в мире, россия, джо байден, сша, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Джо Байден, США, Киев
На Западе забили тревогу из-за "сюрприза", который Байден готовит России

Журналист Боуз: Байден из мести хочет поставить Украине новые ракеты JASSM

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз осудил в соцсети X планы президента США Джо Байдена поставить Украине ракеты JASSM.

"Идиотизм плана мести Байдена становится еще более очевидным", — говорится в публикации.

На прошлой неделе агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что в США близки к соглашению о поставке Украине крылатых дальнобойных ракет класса "воздух — земля" JASSM, при этом окончательного решения на этот счет еще не принято.

В свою очередь, депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что США станут на "скользкую дорогу", если одобрят поставку Киеву этого вооружения.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДжо БайденСШАКиев
 
 
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