https://ria.ru/20241125/biryukov-1985517448.html

Московская "Система-112" приняла 6,5 миллиона вызовов с начала 2024 года

Московская "Система-112" приняла 6,5 миллиона вызовов с начала 2024 года - РИА Новости, 25.11.2024

Московская "Система-112" приняла 6,5 миллиона вызовов с начала 2024 года

Около 6,5 миллионов вызовов приняла столичная "Система-112" в 2024 году, что немного превышает предыдущий аналогичный показатель, сообщил журналистам заммэра... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T09:48

2024-11-25T09:48

2024-11-25T09:48

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

калужская область

петр бирюков

эра-глонасс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808648529_0:29:3090:1767_1920x0_80_0_0_b02677a7d53958432dbdbe73f93a2a63.jpg

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Около 6,5 миллионов вызовов приняла столичная "Система-112" в 2024 году, что немного превышает предыдущий аналогичный показатель, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В настоящее время "Система-112" является одной из самых эффективных городских структур, ее слаженная работа очень важна для полноценного функционирования столицы. Она востребована жителями, только за январь - октябрь этого года операторы приняли почти 6,5 миллионов вызовов, из них примерно половина потребовала реагирования экстренных служб, остальные звонки носили справочно-консультационный характер", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра напомнил, что каждый день на дежурство выходят 125 специалистов, процесс приема и обработки поступающих сообщений полностью автоматизирован. "Оператор менее чем за 1,5 минуты выясняет суть обращения, проводит консультацию, если необходимо, направляет на место городские и экстренные службы. Обратиться за помощью можно не только позвонив на номер "112", но и отправив на него смс-сообщение, что удобно для людей с нарушениями слуха и речи", - уточнил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что столичная "Система-112" осуществляет информационное взаимодействие с более чем 240 экстренными и аварийными службами Москвы, аналогичными системами Московской и Калужской областей. Бирюков добавил, что к системе подключены все операторы связи, их абоненты могут звонить на номер "112" с мобильных телефонов напрямую, без прослушивания голосового автоответчика, и отправлять смс-сообщения. Кроме того, операторы обрабатывают сигналы от системы "ЭРА-ГЛОНАСС", оборудование позволяет им разговаривать с людьми, находящимися в салоне автомобиля.

https://ria.ru/20241122/biryukov-1985151434.html

москва

калужская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, калужская область, петр бирюков, эра-глонасс