https://ria.ru/20241125/biryukov-1985517448.html
Московская "Система-112" приняла 6,5 миллиона вызовов с начала 2024 года
Московская "Система-112" приняла 6,5 миллиона вызовов с начала 2024 года - РИА Новости, 25.11.2024
Московская "Система-112" приняла 6,5 миллиона вызовов с начала 2024 года
Около 6,5 миллионов вызовов приняла столичная "Система-112" в 2024 году, что немного превышает предыдущий аналогичный показатель, сообщил журналистам заммэра... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T09:48
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Около 6,5 миллионов вызовов приняла столичная "Система-112" в 2024 году, что немного превышает предыдущий аналогичный показатель, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В настоящее время "Система-112" является одной из самых эффективных городских структур, ее слаженная работа очень важна для полноценного функционирования столицы. Она востребована жителями, только за январь - октябрь этого года операторы приняли почти 6,5 миллионов вызовов, из них примерно половина потребовала реагирования экстренных служб, остальные звонки носили справочно-консультационный характер", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра напомнил, что каждый день на дежурство выходят 125 специалистов, процесс приема и обработки поступающих сообщений полностью автоматизирован. "Оператор менее чем за 1,5 минуты выясняет суть обращения, проводит консультацию, если необходимо, направляет на место городские и экстренные службы. Обратиться за помощью можно не только позвонив на номер "112", но и отправив на него смс-сообщение, что удобно для людей с нарушениями слуха и речи", - уточнил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что столичная "Система-112" осуществляет информационное взаимодействие с более чем 240 экстренными и аварийными службами Москвы, аналогичными системами Московской и Калужской областей. Бирюков добавил, что к системе подключены все операторы связи, их абоненты могут звонить на номер "112" с мобильных телефонов напрямую, без прослушивания голосового автоответчика, и отправлять смс-сообщения. Кроме того, операторы обрабатывают сигналы от системы "ЭРА-ГЛОНАСС", оборудование позволяет им разговаривать с людьми, находящимися в салоне автомобиля.
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москва, калужская область, петр бирюков, эра-глонасс
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Калужская область, Петр Бирюков, ЭРА-ГЛОНАСС
Московская "Система-112" приняла 6,5 миллиона вызовов с начала 2024 года
Бирюков: московская "Система-112" приняла 6,5 млн вызовов с начала 2024 года
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Около 6,5 миллионов вызовов приняла столичная "Система-112" в 2024 году, что немного превышает предыдущий аналогичный показатель, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В настоящее время "Система-112" является одной из самых эффективных городских структур, ее слаженная работа очень важна для полноценного функционирования столицы. Она востребована жителями, только за январь - октябрь этого года операторы приняли почти 6,5 миллионов вызовов, из них примерно половина потребовала реагирования экстренных служб, остальные звонки носили справочно-консультационный характер", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра напомнил, что каждый день на дежурство выходят 125 специалистов, процесс приема и обработки поступающих сообщений полностью автоматизирован.
"Оператор менее чем за 1,5 минуты выясняет суть обращения, проводит консультацию, если необходимо, направляет на место городские и экстренные службы. Обратиться за помощью можно не только позвонив на номер "112", но и отправив на него смс-сообщение, что удобно для людей с нарушениями слуха и речи", - уточнил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что столичная "Система-112" осуществляет информационное взаимодействие с более чем 240 экстренными и аварийными службами Москвы, аналогичными системами Московской и Калужской областей.
Бирюков добавил, что к системе подключены все операторы связи, их абоненты могут звонить на номер "112" с мобильных телефонов напрямую, без прослушивания голосового автоответчика, и отправлять смс-сообщения. Кроме того, операторы обрабатывают сигналы от системы "ЭРА-ГЛОНАСС", оборудование позволяет им разговаривать с людьми, находящимися в салоне автомобиля.