https://ria.ru/20241125/beglov-1985557133.html

Беглов: Петербург и Куба намерены укреплять связи в экономике и культуре

Беглов: Петербург и Куба намерены укреплять связи в экономике и культуре - РИА Новости, 25.11.2024

Беглов: Петербург и Куба намерены укреплять связи в экономике и культуре

Санкт-Петербург и Куба намерены укреплять сотрудничество в экономике, культуре, развитии молодежных контактов, сообщил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T12:35

2024-11-25T12:35

2024-11-25T13:16

санкт-петербург

куба

александр беглов

мигель диас-канель бермудес

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/19/1985568544_0:139:1600:1039_1920x0_80_0_0_bd20704ee6d62ab3450509fe09e043c9.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя – РИА Новости. Санкт-Петербург и Куба намерены укреплять сотрудничество в экономике, культуре, развитии молодежных контактов, сообщил губернатор города Александр Беглов. Как сообщила пресс-служба администрации губернатора, состоялся визит официальной делегации Санкт-Петербурга в Республику Куба. "Вопросы экономики, культуры, сохранения общей исторической памяти, развитие молодёжных контактов - одни из главных направлений в дальнейшем укреплении дружеских связей Петербурга и Кубы. Благодаря курсу президентов Российской Федерации и Республики Куба отношения между странами получают новый импульс, и нашему городу принадлежит особая роль в расширении взаимовыгодного сотрудничества", - отметил Беглов по итогам визита. Сообщается, что на встрече губернатора с президентом Республики Куба Мигелем Диас-Канелем Бермудесом особое внимание было уделено сохранению исторической памяти. По словам губернатора, в Северной столице всегда будут помнить, что блокадный Ленинград защищали и кубинские патриоты, сражаясь на одном из самых тяжелых участков фронта - Невском пятачке. На Кубе бережно хранят память о подвиге советских воинов-интернационалистов. В ходе визита Беглов возложил цветы к посвященному им мемориалу в Гаване. В Северной столице России помнят визит Фиделя Кастро в 1963 году, а сам лидер кубинского народа называл Ленинград священным местом, символом мужества, стойкости и борьбы за свободу. Как отметил Беглов, Кубу и Россию сегодня объединяет стремление к построению многополярного мира с независимыми экономиками. "Многочисленные санкции, различные эмбарго делают промышленность наших стран крепче и самостоятельнее. У нас много общего с кубинскими партнёрами в стремлении к промышленному и технологическому суверенитету и успешная работа петербургских и кубинских предприятий в различных сферах – тому яркое свидетельство", - сказал он. Сообщается, что в настоящее время наметился уверенный рост товарооборота между Петербургом и Кубой. В 2023 году он увеличился более чем в 3 раза по сравнению с предыдущим годом. Из Петербурга выросли поставки мебели, фармацевтической продукции и органических химических соединений, из Республики Куба - электрических машин и оборудования. На встречах с президентом Кубы, вице-премьером Республики, губернаторами провинций Беглов отмечал, что потенциал для расширения торговли, выстраивания новых экономических связей далеко не исчерпан. "Мы предложили кубинским коллегам работу над новыми проектами в сферах экономики, науки, в том числе медицинской, молодёжной политики, туризма и многих других. Для расширения деловых и культурных связей в Гаване может быть открыт Информационный деловой центр Петербурга. Все эти проекты послужат нашим народам и укрепят дружественные связи", - сказал губернатор. В настоящее время идет работа над соглашением между комитетом по информатизации и связи Санкт-Петербурга и министерством связей Республики Куба. В Северной столице России накоплен большой опыт цифровизации госуслуг и государственного управления - Цифрового правительства. Город готов поделиться им с кубинскими коллегами. Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга заключил с министерством туризма Республики Куба дорожную карту по развитию сотрудничества в сфере туризма. Также продолжается подбор петербургских партнеров-инвесторов для кубинской Особой зоны развития "Мариэль". Также в ходе визита официальной делегации были установлены партнерские отношения между комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры и Национальным советом по культурному наследию Кубы, что послужит дальнейшему развитию сотрудничества в этой сфере и обмену накопленными знаниями и методиками. "Петербург и Куба имеют большой опыт в сохранении культурного наследия и реставрации, и мы будем расширять это сотрудничество, обмениваясь знаниями и технологиями", - отметил Беглов. Петербургские компании уже ведут на Кубе совместную работу в области фармацевтики и в сфере цифровизации. Предприятие "Активный компонент" и кубинская компания "БиоКубаФарма" заключили договор на поставку на Кубу фармсубстанций. Компания "ГЕРОФАРМ" получила сертификат соответствия международному стандарту качества от национального регулирующего органа Кубы. Петербургский научно-технический центр "Протей" подписал меморандум о взаимопонимании с кубинским государственным оператором услуг беспроводной связи "Мовитель" (Movitel), а компания "Генайти" в марте этого года подписала соглашение с кубинской организацией Aicros. Пятидесятилетию побратимских отношений Ленинграда-Петербурга и города Сантьяго-де-Куба была посвящена встреча Беглова с губернатором этой провинции Мануэлем Фальконом Эрнандесом, состоявшаяся в формате видеоконференции. Для жителей города-побратима в честь юбилея дружбы была подготовлена большая культурная программа. "Сегодня Петербург готов к обмену опытом в самых разных сферах. При поддержке городского правительства у нас реализуется много местных инициатив. Думаю, что некоторые из них могут быть адаптированы для вашей провинции", – отметил Беглов. Он также предложил, в частности, сотрудничество в развитии волонтёрства, повышении уровня финансовой грамотности и предпринимательства среди молодёжи, развитии общественных экологических инициатив по очистке берегов водоемов, благоустройству. На встрече с губернатором провинции Гавана Янет Эрнандес Перес Александр Беглов напомнил, что в следующем году будет отмечаться 25-летие установления партнерских отношений между столицей Кубы и Северной столицей России. Планируется организовать ряд совместных мероприятий по этому поводу. Также была достигнута договорённость о расширении сотрудничества между университетами Петербурга и Гаваны по совместным научным проектам, обмену студентами и преподавателями. Беглов посетил две школы в Гаване и передал им в дар ноутбуки и учебные материалы. Губернатор сообщил, что в следующем году Петербург подарит школам интерактивные доски. Также были подписаны соглашения о сотрудничестве между этими школами и петербургской гимназией №205 имени Р.А. Ротмистровой. В этом учебном заведении, расположенном во Фрунзенском районе, с 1980 года ведется изучение испанского языка, причем уже с первого класса. Гимназия имеет статус "Школа с углубленным изучением испанского языка". Беглов пригласил преподавателей из Гаваны пройти в Петербурге курсы повышения квалификации для педагогов-русистов. Расширение возможностей для преподавания русского языка Беглов обсудил и на встрече с соотечественниками в Гаване. Сейчас на Кубе проживают порядка 3 тысяч человек – выходцев из России. На встрече с командующим Революционным военно-морским флотом Республики Куба контр-адмиралом Луисом Рейесом Лопесом Беглов отметил, что его участие в Главном военно-морском в параде России в этом году в Петербурге стало важным шагом в деле укрепления сотрудничества двух стран. Взаимодействие и обмен опытом в области морского дела между Россией и Кубой продолжатся. Особым событием визита официальной делегации в Республику Куба стали "Дни Санкт-Петербурга". Они проходили в честь 505-й годовщины основания кубинской столицы – Гаваны. "В этом году наша программа была очень многообразной и насыщенной. Прошли встречи, круглые столы, конференции, где обсуждались вопросы здравоохранения, реставрации, архивного дела и многое другое. Мы привезли выставки, мастер-классы, показы картин Ленфильма и концертную программу. В Национальном театре в Гаване выступили лучшие артисты Петербурга, включая солистов Мариинского театра. Это стало подарком жителям Гаваны в честь дня основания города и символом нашей дружбы", – отметил Беглов. Лучших выпускников школ Гаваны и других провинций Кубы губернатор пригласил в Петербург на "Алые Паруса", отметив, что это лучший в мире праздник, посвящённый выпускникам школ. В Петербурге также запущен пилотный проект Международного летнего лагеря. По предложению губернатора в следующем году его гостями могут стать кубинские школьники. Для них уже разработана увлекательная и насыщенная программа.

https://ria.ru/20241123/beglov-1985352628.html

https://ria.ru/20241122/peterburg-1985282873.html

https://realty.ria.ru/20241120/peterburg-1984803944.html

https://ria.ru/20241118/beglov-1984454108.html

https://ria.ru/20241118/krasnoyarsk-1984318159.html

санкт-петербург

куба

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург, куба, александр беглов, мигель диас-канель бермудес