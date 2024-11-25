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Большой театр в декабре покажет 18 представлений "Щелкунчика" - РИА Новости, 25.11.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:48 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/balet-1985559744.html
Большой театр в декабре покажет 18 представлений "Щелкунчика"
Большой театр в декабре покажет 18 представлений "Щелкунчика" - РИА Новости, 25.11.2024
Большой театр в декабре покажет 18 представлений "Щелкунчика"
Большой театр в декабре 2024 года покажет 18 представлений балета "Щелкунчик", спектакли будут идти утром и вечером, сообщается в Telegram-канале ГАБТа. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T12:48
2024-11-25T12:48
культура
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Большой театр в декабре 2024 года покажет 18 представлений балета "Щелкунчик", спектакли будут идти утром и вечером, сообщается в Telegram-канале ГАБТа. "Второго декабря в 10.00 по московскому времени Большой театр откроет продажу билетов на главную зимнюю сказку", - говорится в сообщении. Первая дата показа балета "Щелкунчик" запланирована на 17 декабря в 19.00. Далее спектакли пройдут 19 и 20 декабря в 12.00, 21 декабря в 12.00 и 19.00, 22 декабря в 12.00. Кроме того, в последнюю неделю уходящего года спектакли покажут 24 декабря в 19.00, 25 декабря в 12.00, 26 декабря в 12.00 и 19.00, 27 декабря в 12.00, 28 декабря в 19.00. Последние показы пройдут с 29 по 31 декабря по два раза в день - утром и вечером.
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Культура, Большой театр, Москва, Театр, Новости культуры
Большой театр в декабре покажет 18 представлений "Щелкунчика"

Большой театр покажет 18 представлений балета "Щелкунчик", начиная с 17 декабря

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Большого театра России
Здание Большого театра России - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Большого театра России. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Большой театр в декабре 2024 года покажет 18 представлений балета "Щелкунчик", спектакли будут идти утром и вечером, сообщается в Telegram-канале ГАБТа.
«
"Второго декабря в 10.00 по московскому времени Большой театр откроет продажу билетов на главную зимнюю сказку", - говорится в сообщении.
Первая дата показа балета "Щелкунчик" запланирована на 17 декабря в 19.00. Далее спектакли пройдут 19 и 20 декабря в 12.00, 21 декабря в 12.00 и 19.00, 22 декабря в 12.00.
Кроме того, в последнюю неделю уходящего года спектакли покажут 24 декабря в 19.00, 25 декабря в 12.00, 26 декабря в 12.00 и 19.00, 27 декабря в 12.00, 28 декабря в 19.00. Последние показы пройдут с 29 по 31 декабря по два раза в день - утром и вечером.
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