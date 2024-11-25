https://ria.ru/20241125/azimut-1985665337.html

Пассажирам пришлось самим эвакуироваться с "Азимута", сообщила очевидец

Пассажирам пришлось самим эвакуироваться с "Азимута", сообщила очевидец - РИА Новости, 25.11.2024

Пассажирам пришлось самим эвакуироваться с "Азимута", сообщила очевидец

Пассажиры руководили процессом эвакуации с самолета "Азимута" в аэропорту Антальи, компания предложила помощь лишь спустя 8 часов ожидания багажа пассажирами,... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T20:30

2024-11-25T20:30

2024-11-25T20:31

анталья (провинция)

сочи

россия

следственный комитет россии (ск рф)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

sukhoi superjet 100 (ssj100)

происшествия

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СТАМБУЛ, 25 ноя - РИА Новости. Пассажиры руководили процессом эвакуации с самолета "Азимута" в аэропорту Антальи, компания предложила помощь лишь спустя 8 часов ожидания багажа пассажирами, сообщила РИА Новости пассажир рейса Евгения Лавриненко. "Не знаю, за сколько минут прошла эвакуация, но была паника. Пассажиры рулили процессом, персонала я не видела и не слышала. Все толкались и пытались доставать чемоданы, не пропускали детей, кричали, было очень страшно", - рассказала Лавриненко. "Мы видели, как за окнами полыхает пламя, потом увидели, как начала бить пена. Сотрудники "Азимута" помощь не оказывали, помогали больше сотрудники аэропорта, они нас накормили. "Азимут" только в конце, после восьми часов ожидания багажа, предложили трансфер. В отелях никого не размещали, коллективный иск вроде бы собирались подавать пять человек, я не участвую в нем", - отметила пассажирка. Лавриненко подтвердила, что получила письмо от "Азимута" о намерении компании выплатить компенсацию по 100 тысяч рублей на пассажира. Вечером 24 ноября после посадки выполнявшего рейс Сочи - Анталья самолета Sukhoi Superjet 100-95LR начался пожар. В Росавиации сообщали, что пострадавших в результате инцидента нет. Аэропорт турецкой Антальи вернулся к работе в обычном режиме после ночного инцидента с самолетом авиакомпании "Азимут", сообщили ранее РИА Новости в воздушной гавани. В СК России РИА Новости сообщали, что после возгорания в Турции фюзеляжа самолета рейсом из Сочи возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности. Причиненный ущерб предварительно составил не менее 1 миллиона рублей, уточнили в СК.

https://ria.ru/20241125/azimut-1985560677.html

https://ria.ru/20241125/azimut-1985559392.html

анталья (провинция)

сочи

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анталья (провинция), сочи, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), sukhoi superjet 100 (ssj100), происшествия