https://ria.ru/20241125/azimut-1985665337.html
Пассажирам пришлось самим эвакуироваться с "Азимута", сообщила очевидец
Пассажирам пришлось самим эвакуироваться с "Азимута", сообщила очевидец - РИА Новости, 25.11.2024
Пассажирам пришлось самим эвакуироваться с "Азимута", сообщила очевидец
Пассажиры руководили процессом эвакуации с самолета "Азимута" в аэропорту Антальи, компания предложила помощь лишь спустя 8 часов ожидания багажа пассажирами,... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T20:30
2024-11-25T20:30
2024-11-25T20:31
анталья (провинция)
сочи
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
sukhoi superjet 100 (ssj100)
происшествия
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СТАМБУЛ, 25 ноя - РИА Новости. Пассажиры руководили процессом эвакуации с самолета "Азимута" в аэропорту Антальи, компания предложила помощь лишь спустя 8 часов ожидания багажа пассажирами, сообщила РИА Новости пассажир рейса Евгения Лавриненко. "Не знаю, за сколько минут прошла эвакуация, но была паника. Пассажиры рулили процессом, персонала я не видела и не слышала. Все толкались и пытались доставать чемоданы, не пропускали детей, кричали, было очень страшно", - рассказала Лавриненко. "Мы видели, как за окнами полыхает пламя, потом увидели, как начала бить пена. Сотрудники "Азимута" помощь не оказывали, помогали больше сотрудники аэропорта, они нас накормили. "Азимут" только в конце, после восьми часов ожидания багажа, предложили трансфер. В отелях никого не размещали, коллективный иск вроде бы собирались подавать пять человек, я не участвую в нем", - отметила пассажирка. Лавриненко подтвердила, что получила письмо от "Азимута" о намерении компании выплатить компенсацию по 100 тысяч рублей на пассажира. Вечером 24 ноября после посадки выполнявшего рейс Сочи - Анталья самолета Sukhoi Superjet 100-95LR начался пожар. В Росавиации сообщали, что пострадавших в результате инцидента нет. Аэропорт турецкой Антальи вернулся к работе в обычном режиме после ночного инцидента с самолетом авиакомпании "Азимут", сообщили ранее РИА Новости в воздушной гавани. В СК России РИА Новости сообщали, что после возгорания в Турции фюзеляжа самолета рейсом из Сочи возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности. Причиненный ущерб предварительно составил не менее 1 миллиона рублей, уточнили в СК.
https://ria.ru/20241125/azimut-1985560677.html
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анталья (провинция), сочи, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), sukhoi superjet 100 (ssj100), происшествия
Анталья (провинция), Сочи, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), Происшествия
Пассажирам пришлось самим эвакуироваться с "Азимута", сообщила очевидец
Очевидец Лавриненко: пассажиры "Азимута" руководили эвакуацией самостоятельно
СТАМБУЛ, 25 ноя - РИА Новости. Пассажиры руководили процессом эвакуации с самолета "Азимута" в аэропорту Антальи, компания предложила помощь лишь спустя 8 часов ожидания багажа пассажирами, сообщила РИА Новости пассажир рейса Евгения Лавриненко.
"Не знаю, за сколько минут прошла эвакуация, но была паника. Пассажиры рулили процессом, персонала я не видела и не слышала. Все толкались и пытались доставать чемоданы, не пропускали детей, кричали, было очень страшно", - рассказала Лавриненко.
"Мы видели, как за окнами полыхает пламя, потом увидели, как начала бить пена. Сотрудники "Азимута" помощь не оказывали, помогали больше сотрудники аэропорта, они нас накормили. "Азимут" только в конце, после восьми часов ожидания багажа, предложили трансфер. В отелях никого не размещали, коллективный иск вроде бы собирались подавать пять человек, я не участвую в нем", - отметила пассажирка.
Лавриненко подтвердила, что получила письмо от "Азимута" о намерении компании выплатить компенсацию по 100 тысяч рублей на пассажира.
Вечером 24 ноября после посадки выполнявшего рейс Сочи
- Анталья
самолета Sukhoi Superjet 100-95LR начался пожар. В Росавиации
сообщали, что пострадавших в результате инцидента нет. Аэропорт турецкой Антальи вернулся к работе в обычном режиме после ночного инцидента с самолетом авиакомпании "Азимут", сообщили ранее РИА Новости в воздушной гавани.
В СК России
РИА Новости сообщали, что после возгорания в Турции
фюзеляжа самолета рейсом из Сочи возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности. Причиненный ущерб предварительно составил не менее 1 миллиона рублей, уточнили в СК.