https://ria.ru/20241125/azimut-1985560677.html

Пассажиры самолета "Азимут" намерены судиться с компанией

Пассажиры самолета "Азимут" намерены судиться с компанией - РИА Новости, 25.11.2024

Пассажиры самолета "Азимут" намерены судиться с компанией

Пассажиры самолета авиакомпании "Азимут", горевшего в аэропорту Антальи, намерены судиться с компанией и требовать компенсацию, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T12:53

2024-11-25T12:53

2024-11-25T12:53

анталья (провинция)

россия

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СТАМБУЛ, 25 ноя – РИА Новости. Пассажиры самолета авиакомпании "Азимут", горевшего в аэропорту Антальи, намерены судиться с компанией и требовать компенсацию, рассказала РИА Новости пассажирка рейса Алина Яджак. "Я думаю, что согласится большинство (пассажиров рейса – ред.), что надо на "Азимут" подать иск, конечно, мы подадим. Мы вчера чуть не умерли, чуть не сгорели заживо с ребенком. Определенно будем требовать компенсацию, потому что, во-первых, наша жизнь – моего ребенка и меня – была под угрозой", - рассказала Яджак. "Мы не спали всю ночь, я теперь не знаю, как летать самолетами дальше, как вот это забыть... Никто не извинился, не сказал, что произошло что-то вопиющее, можем ли как-то помочь, таких фраз не прозвучало. Сегодня единственное, что сказали – "мы привезем ваш багаж", - отметила женщина. "Мы приехали в аэропорт (после эвакуации – ред.), было ощущение, что это очередной рейс, к нам никто не подошел. Не было ни одного русскоговорящего. Через полчаса, пока мы пришли в себя, походили по аэропорту, сидели ждали выдачи багажа, но табло не работало. Половина людей разъехалась, половина осталась в аэропорту. Мы подошли к представителю, там была одна кабинка с турком, стали расспрашивать, турки не знали, что произошло. Никто помощь не предложил. Такое равнодушие и неорганизованность очень удивили", - рассказала Яджак. По ее словам, вся одежда пассажиров после пожара пахнет керосином. "Наш багаж находился в этом самолете несколько часов, если он будет с таким же запахом, то зачем мне это все", - отметила женщина. Пожар начался вечером 24 ноября после посадки выполнявшего рейс Сочи-Анталья самолета Sukhoi Superjet 100-95LR. В Росавиации сообщали, что пострадавших после посадки самолета нет. Аэропорт турецкой Антальи вернулся к работе в обычном режиме после ночного инцидента с самолетом авиакомпании "Азимут", сообщили ранее РИА Новости в воздушной гавани. Ранее Западное межрегиональное СУ на транспорте СК России информировало о начале проверки после инцидента с самолетом в аэропорту Турции. О проверке на предмет исполнения законов о безопасности полетов также сообщили в Южной транспортной прокуратуре.

https://ria.ru/20241125/turtsiya-1985556749.html

https://ria.ru/20241125/azimut-1985503236.html

https://ria.ru/20241125/samolet-1985510347.html

анталья (провинция)

россия

турция

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анталья (провинция), россия, турция, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), следственный комитет россии (ск рф), южная транспортная прокуратура, sukhoi superjet 100 (ssj100), в мире