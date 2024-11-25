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Пассажиры самолета "Азимут" намерены судиться с компанией - РИА Новости, 25.11.2024
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12:53 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/azimut-1985560677.html
Пассажиры самолета "Азимут" намерены судиться с компанией
Пассажиры самолета "Азимут" намерены судиться с компанией - РИА Новости, 25.11.2024
Пассажиры самолета "Азимут" намерены судиться с компанией
Пассажиры самолета авиакомпании "Азимут", горевшего в аэропорту Антальи, намерены судиться с компанией и требовать компенсацию, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T12:53
2024-11-25T12:53
анталья (провинция)
россия
турция
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
следственный комитет россии (ск рф)
южная транспортная прокуратура
sukhoi superjet 100 (ssj100)
в мире
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СТАМБУЛ, 25 ноя – РИА Новости. Пассажиры самолета авиакомпании "Азимут", горевшего в аэропорту Антальи, намерены судиться с компанией и требовать компенсацию, рассказала РИА Новости пассажирка рейса Алина Яджак. "Я думаю, что согласится большинство (пассажиров рейса – ред.), что надо на "Азимут" подать иск, конечно, мы подадим. Мы вчера чуть не умерли, чуть не сгорели заживо с ребенком. Определенно будем требовать компенсацию, потому что, во-первых, наша жизнь – моего ребенка и меня – была под угрозой", - рассказала Яджак. "Мы не спали всю ночь, я теперь не знаю, как летать самолетами дальше, как вот это забыть... Никто не извинился, не сказал, что произошло что-то вопиющее, можем ли как-то помочь, таких фраз не прозвучало. Сегодня единственное, что сказали – "мы привезем ваш багаж", - отметила женщина. "Мы приехали в аэропорт (после эвакуации – ред.), было ощущение, что это очередной рейс, к нам никто не подошел. Не было ни одного русскоговорящего. Через полчаса, пока мы пришли в себя, походили по аэропорту, сидели ждали выдачи багажа, но табло не работало. Половина людей разъехалась, половина осталась в аэропорту. Мы подошли к представителю, там была одна кабинка с турком, стали расспрашивать, турки не знали, что произошло. Никто помощь не предложил. Такое равнодушие и неорганизованность очень удивили", - рассказала Яджак. По ее словам, вся одежда пассажиров после пожара пахнет керосином. "Наш багаж находился в этом самолете несколько часов, если он будет с таким же запахом, то зачем мне это все", - отметила женщина. Пожар начался вечером 24 ноября после посадки выполнявшего рейс Сочи-Анталья самолета Sukhoi Superjet 100-95LR. В Росавиации сообщали, что пострадавших после посадки самолета нет. Аэропорт турецкой Антальи вернулся к работе в обычном режиме после ночного инцидента с самолетом авиакомпании "Азимут", сообщили ранее РИА Новости в воздушной гавани. Ранее Западное межрегиональное СУ на транспорте СК России информировало о начале проверки после инцидента с самолетом в аэропорту Турции. О проверке на предмет исполнения законов о безопасности полетов также сообщили в Южной транспортной прокуратуре.
https://ria.ru/20241125/turtsiya-1985556749.html
https://ria.ru/20241125/azimut-1985503236.html
https://ria.ru/20241125/samolet-1985510347.html
анталья (провинция)
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анталья (провинция), россия, турция, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), следственный комитет россии (ск рф), южная транспортная прокуратура, sukhoi superjet 100 (ssj100), в мире
Анталья (провинция), Россия, Турция, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Следственный комитет России (СК РФ), Южная транспортная прокуратура, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), В мире
Пассажиры самолета "Азимут" намерены судиться с компанией

Пассажиры загоревшегося в Анталье самолета "Азимут" хотят судиться с компанией

© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратураСамолет "Azimuth"
Самолет Azimuth - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратура
Самолет "Azimuth". Архивное фото
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СТАМБУЛ, 25 ноя – РИА Новости. Пассажиры самолета авиакомпании "Азимут", горевшего в аэропорту Антальи, намерены судиться с компанией и требовать компенсацию, рассказала РИА Новости пассажирка рейса Алина Яджак.
"Я думаю, что согласится большинство (пассажиров рейса – ред.), что надо на "Азимут" подать иск, конечно, мы подадим. Мы вчера чуть не умерли, чуть не сгорели заживо с ребенком. Определенно будем требовать компенсацию, потому что, во-первых, наша жизнь – моего ребенка и меня – была под угрозой", - рассказала Яджак.
Самолет Azimuth - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
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Вчера, 12:33
"Мы не спали всю ночь, я теперь не знаю, как летать самолетами дальше, как вот это забыть... Никто не извинился, не сказал, что произошло что-то вопиющее, можем ли как-то помочь, таких фраз не прозвучало. Сегодня единственное, что сказали – "мы привезем ваш багаж", - отметила женщина.
"Мы приехали в аэропорт (после эвакуации – ред.), было ощущение, что это очередной рейс, к нам никто не подошел. Не было ни одного русскоговорящего. Через полчаса, пока мы пришли в себя, походили по аэропорту, сидели ждали выдачи багажа, но табло не работало. Половина людей разъехалась, половина осталась в аэропорту. Мы подошли к представителю, там была одна кабинка с турком, стали расспрашивать, турки не знали, что произошло. Никто помощь не предложил. Такое равнодушие и неорганизованность очень удивили", - рассказала Яджак.
Самолет авиакомпании Азимут в Анталье после ЧП. 25 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
Пассажиры загоревшегося в Анталье самолета готовят иск, узнали "Известия"
Вчера, 05:52
По ее словам, вся одежда пассажиров после пожара пахнет керосином.
"Наш багаж находился в этом самолете несколько часов, если он будет с таким же запахом, то зачем мне это все", - отметила женщина.
Пожар начался вечером 24 ноября после посадки выполнявшего рейс Сочи-Анталья самолета Sukhoi Superjet 100-95LR. В Росавиации сообщали, что пострадавших после посадки самолета нет. Аэропорт турецкой Антальи вернулся к работе в обычном режиме после ночного инцидента с самолетом авиакомпании "Азимут", сообщили ранее РИА Новости в воздушной гавани.
Ранее Западное межрегиональное СУ на транспорте СК России информировало о начале проверки после инцидента с самолетом в аэропорту Турции. О проверке на предмет исполнения законов о безопасности полетов также сообщили в Южной транспортной прокуратуре.
Самолет авиакомпании Азимут в Анталье после ЧП. 25 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
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Вчера, 08:23
 
Анталья (провинция)РоссияТурцияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Следственный комитет России (СК РФ)Южная транспортная прокуратураSukhoi Superjet 100 (SSJ100)В мире
 
 
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