https://ria.ru/20241125/azimut-1985559392.html

Пассажиры "Азимута" вместо эвакуации пытались забрать ручную кладь

Пассажиры "Азимута" вместо эвакуации пытались забрать ручную кладь - РИА Новости, 25.11.2024

Пассажиры "Азимута" вместо эвакуации пытались забрать ручную кладь

Ряд пассажиров самолета "Азимута" после аварийной посадки и в момент пожара в аэропорту Антальи пытались забрать ручную кладь, что затрудняло выход из самолета... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T12:47

2024-11-25T12:47

2024-11-25T12:57

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СТАМБУЛ, 25 ноя – РИА Новости. Ряд пассажиров самолета "Азимута" после аварийной посадки и в момент пожара в аэропорту Антальи пытались забрать ручную кладь, что затрудняло выход из самолета пассажиров с последних рядов, рассказала РИА Новости пассажир рейса Алина Яджак. "Люди стали брать ручную кладь, стоять в проходе. Мы с сыном сидели на 15 ряду из 20, и мы просто пробежали, проталкивались, чтобы растолкать тех, кто брал ручную кладь, было столпотворение. Мы спустились по надувному трапу, там нас встречали сотрудники аэропорта. Мы выбежали в поле, были раздеты, мы бегали в поле, чтобы подальше отойти от самолета, чтобы он не взорвался. В поле были люди с детьми, мой сын отдал кому-то куртку, чтобы человек согрелся", - рассказала Яджак. По ее словам, надувной трап был только в передней части самолета. Пожар начался вечером 24 ноября после посадки выполнявшего рейс Сочи-Анталья самолета Sukhoi Superjet 100-95LR. В Росавиации сообщали, что пострадавших после посадки самолета нет. Аэропорт турецкой Антальи вернулся к работе в обычном режиме после ночного инцидента с самолетом авиакомпании "Азимут", сообщили ранее РИА Новости в воздушной гавани. Ранее Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России информировало о начале проверки после инцидента с самолетом в аэропорту Турции. О проверке на предмет исполнения законов о безопасности полетов также сообщили в Южной транспортной прокуратуре.

https://ria.ru/20241125/litva-1985515240.html

https://ria.ru/20241125/turtsiya-1985556749.html

анталья (провинция)

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анталья (провинция), россия, турция, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), следственный комитет россии (ск рф), южная транспортная прокуратура, sukhoi superjet 100 (ssj100), в мире