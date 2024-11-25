https://ria.ru/20241125/azimut-1985552646.html

Резервный борт "Азимута" вылетел из Турции в Сочи после ЧП

Резервный борт "Азимута" вылетел из Турции в Сочи после ЧП - РИА Новости, 25.11.2024

Резервный борт "Азимута" вылетел из Турции в Сочи после ЧП

Резервный борт "Азимут" вылетел из Антальи в Сочи после ЧП в аэропорту, сообщили РИА Новости в колл-центре перевозчика. РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T12:11

2024-11-25T12:11

2024-11-25T12:12

сочи

турция

анталья (провинция)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

следственный комитет россии (ск рф)

южная транспортная прокуратура

sukhoi superjet 100 (ssj100)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 ноя - РИА Новости. Резервный борт "Азимут" вылетел из Антальи в Сочи после ЧП в аэропорту, сообщили РИА Новости в колл-центре перевозчика."По нашим данным, рейс из Антальи вылетел в Сочи в 10.40 по местному времени. Прибытие ожидается в 12.50", - сказал собеседник.Пожар начался вечером 24 ноября после посадки выполнявшего рейс Сочи -Анталья самолета Sukhoi Superjet 100-95LR. В Росавиации сообщали, что пострадавших после посадки самолета нет. Аэропорт турецкой Антальи вернулся к работе в обычном режиме после ночного инцидента с самолетом авиакомпании "Азимут", сообщили ранее РИА Новости в воздушной гавани.Генконсульство РФ в Анталье с турецкой стороной урегулировало вопрос пропуска на территорию Турции десятерых россиян, оказавшихся в результате пожара без загранпаспортов, будет оказано содействие в их дальнейшем документировании.Генеральное консульство продолжает контакты с турецкой стороной по этой ситуации и готово оказать всю необходимую помощь российским гражданам. В этих целях в генконсульстве круглосуточно работает телефон экстренной связи.Ранее Западное межрегиональное СУ на транспорте СК России информировало о начале проверки после инцидента с самолетом в аэропорту Турции. О проверке на предмет исполнения законов о безопасности полетов также сообщили в Южной транспортной прокуратуре.

https://ria.ru/20241125/azimut-1985542189.html

https://ria.ru/20241125/pozhar-1985489172.html

сочи

турция

анталья (провинция)

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сочи, турция, анталья (провинция), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), следственный комитет россии (ск рф), южная транспортная прокуратура, sukhoi superjet 100 (ssj100)