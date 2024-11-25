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Резервный борт "Азимута" вылетел из Турции в Сочи после ЧП - РИА Новости, 25.11.2024
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12:11 25.11.2024 (обновлено: 12:12 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/azimut-1985552646.html
Резервный борт "Азимута" вылетел из Турции в Сочи после ЧП
Резервный борт "Азимута" вылетел из Турции в Сочи после ЧП - РИА Новости, 25.11.2024
Резервный борт "Азимута" вылетел из Турции в Сочи после ЧП
Резервный борт "Азимут" вылетел из Антальи в Сочи после ЧП в аэропорту, сообщили РИА Новости в колл-центре перевозчика. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T12:11
2024-11-25T12:12
сочи
турция
анталья (провинция)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
следственный комитет россии (ск рф)
южная транспортная прокуратура
sukhoi superjet 100 (ssj100)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 ноя - РИА Новости. Резервный борт "Азимут" вылетел из Антальи в Сочи после ЧП в аэропорту, сообщили РИА Новости в колл-центре перевозчика."По нашим данным, рейс из Антальи вылетел в Сочи в 10.40 по местному времени. Прибытие ожидается в 12.50", - сказал собеседник.Пожар начался вечером 24 ноября после посадки выполнявшего рейс Сочи -Анталья самолета Sukhoi Superjet 100-95LR. В Росавиации сообщали, что пострадавших после посадки самолета нет. Аэропорт турецкой Антальи вернулся к работе в обычном режиме после ночного инцидента с самолетом авиакомпании "Азимут", сообщили ранее РИА Новости в воздушной гавани.Генконсульство РФ в Анталье с турецкой стороной урегулировало вопрос пропуска на территорию Турции десятерых россиян, оказавшихся в результате пожара без загранпаспортов, будет оказано содействие в их дальнейшем документировании.Генеральное консульство продолжает контакты с турецкой стороной по этой ситуации и готово оказать всю необходимую помощь российским гражданам. В этих целях в генконсульстве круглосуточно работает телефон экстренной связи.Ранее Западное межрегиональное СУ на транспорте СК России информировало о начале проверки после инцидента с самолетом в аэропорту Турции. О проверке на предмет исполнения законов о безопасности полетов также сообщили в Южной транспортной прокуратуре.
https://ria.ru/20241125/azimut-1985542189.html
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сочи
турция
анталья (провинция)
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сочи, турция, анталья (провинция), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), следственный комитет россии (ск рф), южная транспортная прокуратура, sukhoi superjet 100 (ssj100)
Сочи, Турция, Анталья (провинция), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Следственный комитет России (СК РФ), Южная транспортная прокуратура, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)
Резервный борт "Азимута" вылетел из Турции в Сочи после ЧП

Резервный борт "Азимута" вылетел из Антальи в Сочи после ЧП

© AP Photo / Shakh AivazovСамолет авиакомпании "Азимут"
Самолет авиакомпании Азимут - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© AP Photo / Shakh Aivazov
Самолет авиакомпании "Азимут" . Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 ноя - РИА Новости. Резервный борт "Азимут" вылетел из Антальи в Сочи после ЧП в аэропорту, сообщили РИА Новости в колл-центре перевозчика.
"По нашим данным, рейс из Антальи вылетел в Сочи в 10.40 по местному времени. Прибытие ожидается в 12.50", - сказал собеседник.
Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Азимут - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
Борт "Азимута" с неисправностью гидравлики совершил посадку в Красноярске
Вчера, 11:31
Пожар начался вечером 24 ноября после посадки выполнявшего рейс Сочи -Анталья самолета Sukhoi Superjet 100-95LR. В Росавиации сообщали, что пострадавших после посадки самолета нет. Аэропорт турецкой Антальи вернулся к работе в обычном режиме после ночного инцидента с самолетом авиакомпании "Азимут", сообщили ранее РИА Новости в воздушной гавани.
Генконсульство РФ в Анталье с турецкой стороной урегулировало вопрос пропуска на территорию Турции десятерых россиян, оказавшихся в результате пожара без загранпаспортов, будет оказано содействие в их дальнейшем документировании.
Генеральное консульство продолжает контакты с турецкой стороной по этой ситуации и готово оказать всю необходимую помощь российским гражданам. В этих целях в генконсульстве круглосуточно работает телефон экстренной связи.
Ранее Западное межрегиональное СУ на транспорте СК России информировало о начале проверки после инцидента с самолетом в аэропорту Турции. О проверке на предмет исполнения законов о безопасности полетов также сообщили в Южной транспортной прокуратуре.
Горящий самолет авиакомпании Азимут в Анталье - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
Пожар на борту лайнера "Азимута" начали тушить спустя две минуты
Вчера, 00:25
 
СочиТурцияАнталья (провинция)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Следственный комитет России (СК РФ)Южная транспортная прокуратураSukhoi Superjet 100 (SSJ100)
 
 
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