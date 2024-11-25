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Борт "Азимута" с неисправностью гидравлики совершил посадку в Красноярске - РИА Новости, 25.11.2024
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11:31 25.11.2024 (обновлено: 13:48 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/azimut-1985542189.html
Борт "Азимута" с неисправностью гидравлики совершил посадку в Красноярске
Борт "Азимута" с неисправностью гидравлики совершил посадку в Красноярске - РИА Новости, 25.11.2024
Борт "Азимута" с неисправностью гидравлики совершил посадку в Красноярске
Самолет авиакомпании "Азимут" накануне приземлился в международном аэропорту Красноярска с неисправностью гидравлики передней стойки шасси, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T11:31
2024-11-25T13:48
происшествия
красноярск
минеральные воды
уфа
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
sukhoi superjet 100 (ssj100)
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КРАСНОЯРСК, 25 ноя — РИА Новости. Самолет авиакомпании "Азимут" накануне приземлился в международном аэропорту Красноярска с неисправностью гидравлики передней стойки шасси, сообщил РИА Новости начальник отдела корпоративных коммуникаций воздушной гавани Дмитрий Тронин. "Посадка была, но экипаж не запрашивал аварийную посадку, экипаж запрашивал штатную посадку и объявил о неисправности", — так он прокомментировал появившиеся в Telegram-каналах сообщения об аварийной посадке в Красноярске Superjet авиакомпании "Азимут".Тронин уточнил, что рейс следовал по маршруту Минеральные Воды — Уфа — Красноярск. При посадке никто не пострадал. Неисправность была в гидравлике передней стойки шасси, добавил собеседник агентства. Это не первый инцидент с самолетами "Азимута" за 24 ноября. Так, вечером Sukhoi Superjet 100-95LR, летевший из Сочи, загорелся при посадке в аэропорту Антальи. С борта эвакуировали 89 пассажиров и шесть членов экипажа, никто не пострадал. По данным российского генконсульства, все пассажиры выехали из аэропорта и расселились в гостинице. Жалоб от них дипмиссия не получала.Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
https://ria.ru/20241125/turtsiya-1985489535.html
https://ria.ru/20241125/antalya-1985488844.html
красноярск
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происшествия, красноярск, минеральные воды, уфа, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), sukhoi superjet 100 (ssj100)
Происшествия, Красноярск, Минеральные Воды, Уфа, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)
Борт "Азимута" с неисправностью гидравлики совершил посадку в Красноярске

У еще одного Superjet "Азимута", чей борт загорелся в Турции, возникли неполадки

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСамолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Азимут"
Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Азимут - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Азимут". Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 25 ноя — РИА Новости. Самолет авиакомпании "Азимут" накануне приземлился в международном аэропорту Красноярска с неисправностью гидравлики передней стойки шасси, сообщил РИА Новости начальник отдела корпоративных коммуникаций воздушной гавани Дмитрий Тронин.
«
"Посадка была, но экипаж не запрашивал аварийную посадку, экипаж запрашивал штатную посадку и объявил о неисправности", — так он прокомментировал появившиеся в Telegram-каналах сообщения об аварийной посадке в Красноярске Superjet авиакомпании "Азимут".
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Тронин уточнил, что рейс следовал по маршруту Минеральные ВодыУфа — Красноярск. При посадке никто не пострадал.
Неисправность была в гидравлике передней стойки шасси, добавил собеседник агентства.
Это не первый инцидент с самолетами "Азимута" за 24 ноября. Так, вечером Sukhoi Superjet 100-95LR, летевший из Сочи, загорелся при посадке в аэропорту Антальи. С борта эвакуировали 89 пассажиров и шесть членов экипажа, никто не пострадал. По данным российского генконсульства, все пассажиры выехали из аэропорта и расселились в гостинице. Жалоб от них дипмиссия не получала.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
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ПроисшествияКрасноярскМинеральные ВодыУфаФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)
 
 
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