https://ria.ru/20241125/azimut-1985542189.html

Борт "Азимута" с неисправностью гидравлики совершил посадку в Красноярске

Борт "Азимута" с неисправностью гидравлики совершил посадку в Красноярске - РИА Новости, 25.11.2024

Борт "Азимута" с неисправностью гидравлики совершил посадку в Красноярске

Самолет авиакомпании "Азимут" накануне приземлился в международном аэропорту Красноярска с неисправностью гидравлики передней стойки шасси, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T11:31

2024-11-25T11:31

2024-11-25T13:48

происшествия

красноярск

минеральные воды

уфа

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

sukhoi superjet 100 (ssj100)

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КРАСНОЯРСК, 25 ноя — РИА Новости. Самолет авиакомпании "Азимут" накануне приземлился в международном аэропорту Красноярска с неисправностью гидравлики передней стойки шасси, сообщил РИА Новости начальник отдела корпоративных коммуникаций воздушной гавани Дмитрий Тронин. "Посадка была, но экипаж не запрашивал аварийную посадку, экипаж запрашивал штатную посадку и объявил о неисправности", — так он прокомментировал появившиеся в Telegram-каналах сообщения об аварийной посадке в Красноярске Superjet авиакомпании "Азимут".Тронин уточнил, что рейс следовал по маршруту Минеральные Воды — Уфа — Красноярск. При посадке никто не пострадал. Неисправность была в гидравлике передней стойки шасси, добавил собеседник агентства. Это не первый инцидент с самолетами "Азимута" за 24 ноября. Так, вечером Sukhoi Superjet 100-95LR, летевший из Сочи, загорелся при посадке в аэропорту Антальи. С борта эвакуировали 89 пассажиров и шесть членов экипажа, никто не пострадал. По данным российского генконсульства, все пассажиры выехали из аэропорта и расселились в гостинице. Жалоб от них дипмиссия не получала.Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

https://ria.ru/20241125/turtsiya-1985489535.html

https://ria.ru/20241125/antalya-1985488844.html

красноярск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, красноярск, минеральные воды, уфа, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), sukhoi superjet 100 (ssj100)