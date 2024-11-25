https://ria.ru/20241125/azimut-1985533486.html
Пассажиров горевшего в Анталье самолета расселили в гостиницах
Пассажиров горевшего в Анталье самолета расселили в гостиницах - РИА Новости, 25.11.2024
Пассажиров горевшего в Анталье самолета расселили в гостиницах
Все пассажиры самолета компании "Азимут", на борту которого был пожар, покинули аэропорт Антальи и расселены в гостинице, жалоб и обращений в генконсульство РФ... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T10:46
2024-11-25T10:46
2024-11-25T10:57
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СТАМБУЛ, 25 ноя - РИА Новости. Все пассажиры самолета компании "Азимут", на борту которого был пожар, покинули аэропорт Антальи и расселены в гостинице, жалоб и обращений в генконсульство РФ не поступало, сообщили РИА Новости в генконсульстве."Мы обеспечили, чтобы все пассажиры выехали из аэропорта, получили питание, расселение в гостинице. Каких-либо жалоб и обращений в генконсульство не поступало", - говорится в сообщении.Пожар начался вечером 24 ноября после посадки выполнявшего рейс Сочи-Анталья самолета Sukhoi Superjet 100-95LR. В Росавиации сообщали, что пострадавших после посадки самолета нет. Аэропорт турецкой Антальи вернулся к работе в обычном режиме после ночного инцидента с самолетом авиакомпании "Азимут", сообщили ранее РИА Новости в воздушной гавани.Генконсульство РФ в Анталье с турецкой стороной урегулировало вопрос пропуска на территорию Турции десятерых россиян, оказавшихся в результате пожара без загранпаспортов, будет оказано содействие в их дальнейшем документировании.Генеральное консульство продолжает контакты с турецкой стороной по этой ситуации и готово оказать всю необходимую помощь российским гражданам. В этих целях в генконсульстве круглосуточно работает телефон экстренной связи.Ранее Западное межрегиональное СУ на транспорте СК России информировало о начале проверки после инцидента с самолетом в аэропорту Турции. О проверке на предмет исполнения законов о безопасности полетов также сообщили в Южной транспортной прокуратуре.
https://ria.ru/20241125/samolet-1985525969.html
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Горящий самолет авиакомпании "Азимут" в Анталье
Горящий самолет авиакомпании "Азимут" в Анталье
2024-11-25T10:46
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россия, анталья (провинция), турция, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), следственный комитет россии (ск рф), южная транспортная прокуратура, sukhoi superjet 100 (ssj100), в мире
Россия, Анталья (провинция), Турция, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Следственный комитет России (СК РФ), Южная транспортная прокуратура, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), В мире
Пассажиров горевшего в Анталье самолета расселили в гостиницах
Пассажиров горевшего в Анталье самолета "Азимут" расселили в гостиницах