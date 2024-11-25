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Белый дом впервые признал разрешение Украине бить ATACMS вглубь России - РИА Новости, 25.11.2024
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20:46 25.11.2024 (обновлено: 21:39 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/atacms-1985667839.html
Белый дом впервые признал разрешение Украине бить ATACMS вглубь России
Белый дом впервые признал разрешение Украине бить ATACMS вглубь России - РИА Новости, 25.11.2024
Белый дом впервые признал разрешение Украине бить ATACMS вглубь России
Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби подтвердил наличие у Украины разрешения использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T20:46
2024-11-25T21:39
в мире
украина
россия
курская область
джон кирби
вооруженные силы украины
джо байден
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ВАШИНГТОН, 25 ноя — РИА Новости. Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби подтвердил наличие у Украины разрешения использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по Курской области, об этом он заявил на брифинге."Прямо сейчас у них есть возможность использовать ATACMS для самообороны, в случае неотложной необходимости. И прямо сейчас это то, что происходит вокруг Курска и Курской области", — сказал чиновник.Кирби также признал, что американская администрация внесла изменения в руководство по применению этих дальнобойных ракет, согласно которому ВСУ могут бить только по конкретным целям. При этом он не уточнил, о чем именно идет речь.На минувшей неделе газета The New York Times со ссылкой на неназванных представителей Белого дома сообщила, что президент Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американского дальнобойного вооружения для ударов вглубь российской территории.Двадцать первого ноября Россия успешно испытала одну из новейших ракетных систем средней дальности "Орешник". Это стало ответом на удары ВСУ дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow по объектам в Курской и Брянской областях.Российские войска поразили крупный промышленный комплекс в Днепропетровске с помощью баллистической ракеты в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута.
https://ria.ru/20241121/bayden-1985095039.html
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в мире, украина, россия, курская область, джон кирби, вооруженные силы украины, джо байден
В мире, Украина, Россия, Курская область, Джон Кирби, Вооруженные силы Украины, Джо Байден
Белый дом впервые признал разрешение Украине бить ATACMS вглубь России

Координатор Белого дома Кирби подтвердил разрешение Киеву бить ATACMS вглубь РФ

© AP Photo / U.S. Army/John HamiltonЗапуск американской баллистической ракеты ATACMS
Запуск американской баллистической ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© AP Photo / U.S. Army/John Hamilton
Запуск американской баллистической ракеты ATACMS. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 ноя — РИА Новости. Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби подтвердил наличие у Украины разрешения использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по Курской области, об этом он заявил на брифинге.
"Прямо сейчас у них есть возможность использовать ATACMS для самообороны, в случае неотложной необходимости. И прямо сейчас это то, что происходит вокруг Курска и Курской области", — сказал чиновник.
Куда могут долететь ракеты большой дальности GMLRS, ATACMS и Storm ShadowКуда могут долететь ракеты большой дальности GMLRS, ATACMS и Storm Shadow
Инфографика
Кирби также признал, что американская администрация внесла изменения в руководство по применению этих дальнобойных ракет, согласно которому ВСУ могут бить только по конкретным целям. При этом он не уточнил, о чем именно идет речь.
На минувшей неделе газета The New York Times со ссылкой на неназванных представителей Белого дома сообщила, что президент Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американского дальнобойного вооружения для ударов вглубь российской территории.

По словам Владимира Путина, это означает прямое вступление НАТО в конфликт на Украине: операции по применению высокоточного оружия большой дальности западного производства проводятся при участии военных стран альянса, поскольку только они могут вводить полетные задания в ракетные системы.

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В миреУкраинаРоссияКурская областьДжон КирбиВооруженные силы УкраиныДжо Байден
 
 
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