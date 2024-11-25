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В "Росконгрессе" рассказали об экономическом росте стран АСЕАН - РИА Новости, 25.11.2024
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14:30 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/asean-1985584375.html
В "Росконгрессе" рассказали об экономическом росте стран АСЕАН
В "Росконгрессе" рассказали об экономическом росте стран АСЕАН - РИА Новости, 25.11.2024
В "Росконгрессе" рассказали об экономическом росте стран АСЕАН
Страны, входящие в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в ближайшие десять лет станут одними из самых быстрорастущих в мире, а значит, России будет РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T14:30
2024-11-25T14:30
экономика
россия
индонезия
малайзия
русгидро
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Страны, входящие в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в ближайшие десять лет станут одними из самых быстрорастущих в мире, а значит, России будет выгодно реализовать в них свои проекты, включая атомную и водородную энергетику, говорится в исследовании "Росконгресса" "Экономика АСЕАН: бум инвестиций и "страны-специалисты", с которым ознакомилось РИА Новости. "Ожидается, что в предстоящее десятилетие АСЕАН останется одним из самых быстрорастущих регионов мировой экономики", - говорится в документе. Авторы отмечают, что в совокупности страны блока уже представляют собой третью экономику в Азии и пятую в мире после США, Китая, Германии и Японии. Вместе с экономикой растет и потребность этих стран в энергоносителях. "В этих условиях значительным потенциалом обладает сотрудничество России и АСЕАН в энергетической сфере, включая атомную и водородную энергетику, а также возобновляемые источники энергии. В частности, ПАО "Русгидро" сейчас ведет переговоры с Индонезией о сопровождении проекта переноса столицы из Джакарты в Нусантару в части использования электроэнергетики и водных ресурсов", - говорится в документе. В состав АСЕАН входят 10 стран - Лаос, Таиланд, Малайзия, Индонезия, Сингапур, Бруней, Филиппины, Вьетнам, Камбоджа и Мьянма, и они сильно отличаются друг от друга по размеру ВВП и уровню доходов. При этом их совокупный объем ВВП в 2023 году вырос на 4,1% и достиг 3,8 триллиона долларов, отмечает "Росконгресс". Рост экономики этих стран поддерживается устойчивым ростом частного потребления, значительными инвестициями в инфраструктуру, а также демографией, объясняют эксперты. "Общая численность населения стран блока в 2023 году составила 676,6 миллиона человек - это более 8% людей на планете. Почти половина населения АСЕАН в 2023 году была моложе 30 лет. Это предполагает большое количество потенциальных работников, которое, согласно прогнозам, продолжит расти до 2038 года", - говорится в документе. По данным "Росконгресса", приток прямых иностранных инвестиций из России в страны АСЕАН увеличился в 2023 году на 20,8%, до 200,74 миллиона долларов. Стороны реализуют совместные проекты в таких областях, как энергетика, сельское хозяйство, туризм и цифровая экономика. Товарооборот России и АСЕАН за прошлый год вырос на 14,6%, а в первом полугодии текущего года - на 20,5% к аналогичному периоду 2023 года. Первый международный бизнес-форум "Мир возможностей: Россия-АСЕАН" состоится в столице Малайзии Куала-Лумпуре 26–27 ноября.
https://ria.ru/20241014/asean-1977931938.html
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экономика, россия, индонезия, малайзия, русгидро
Экономика, Россия, Индонезия, Малайзия, РусГидро
В "Росконгрессе" рассказали об экономическом росте стран АСЕАН

"Росконгресс": страны АСЕАН будут в числе лидеров по экономическому росту

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкСимволика Фонда "Росконгресс"
Символика Фонда Росконгресс - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Символика Фонда "Росконгресс". Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Страны, входящие в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в ближайшие десять лет станут одними из самых быстрорастущих в мире, а значит, России будет выгодно реализовать в них свои проекты, включая атомную и водородную энергетику, говорится в исследовании "Росконгресса" "Экономика АСЕАН: бум инвестиций и "страны-специалисты", с которым ознакомилось РИА Новости.
"Ожидается, что в предстоящее десятилетие АСЕАН останется одним из самых быстрорастущих регионов мировой экономики", - говорится в документе. Авторы отмечают, что в совокупности страны блока уже представляют собой третью экономику в Азии и пятую в мире после США, Китая, Германии и Японии.
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Вместе с экономикой растет и потребность этих стран в энергоносителях. "В этих условиях значительным потенциалом обладает сотрудничество России и АСЕАН в энергетической сфере, включая атомную и водородную энергетику, а также возобновляемые источники энергии. В частности, ПАО "Русгидро" сейчас ведет переговоры с Индонезией о сопровождении проекта переноса столицы из Джакарты в Нусантару в части использования электроэнергетики и водных ресурсов", - говорится в документе.
В состав АСЕАН входят 10 стран - Лаос, Таиланд, Малайзия, Индонезия, Сингапур, Бруней, Филиппины, Вьетнам, Камбоджа и Мьянма, и они сильно отличаются друг от друга по размеру ВВП и уровню доходов. При этом их совокупный объем ВВП в 2023 году вырос на 4,1% и достиг 3,8 триллиона долларов, отмечает "Росконгресс". Рост экономики этих стран поддерживается устойчивым ростом частного потребления, значительными инвестициями в инфраструктуру, а также демографией, объясняют эксперты.
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"Общая численность населения стран блока в 2023 году составила 676,6 миллиона человек - это более 8% людей на планете. Почти половина населения АСЕАН в 2023 году была моложе 30 лет. Это предполагает большое количество потенциальных работников, которое, согласно прогнозам, продолжит расти до 2038 года", - говорится в документе.
По данным "Росконгресса", приток прямых иностранных инвестиций из России в страны АСЕАН увеличился в 2023 году на 20,8%, до 200,74 миллиона долларов. Стороны реализуют совместные проекты в таких областях, как энергетика, сельское хозяйство, туризм и цифровая экономика. Товарооборот России и АСЕАН за прошлый год вырос на 14,6%, а в первом полугодии текущего года - на 20,5% к аналогичному периоду 2023 года.
Первый международный бизнес-форум "Мир возможностей: Россия-АСЕАН" состоится в столице Малайзии Куала-Лумпуре 26–27 ноября.
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