https://ria.ru/20241125/asean-1985584375.html

В "Росконгрессе" рассказали об экономическом росте стран АСЕАН

В "Росконгрессе" рассказали об экономическом росте стран АСЕАН - РИА Новости, 25.11.2024

В "Росконгрессе" рассказали об экономическом росте стран АСЕАН

Страны, входящие в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в ближайшие десять лет станут одними из самых быстрорастущих в мире, а значит, России будет РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T14:30

2024-11-25T14:30

2024-11-25T14:30

экономика

россия

индонезия

малайзия

русгидро

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Страны, входящие в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в ближайшие десять лет станут одними из самых быстрорастущих в мире, а значит, России будет выгодно реализовать в них свои проекты, включая атомную и водородную энергетику, говорится в исследовании "Росконгресса" "Экономика АСЕАН: бум инвестиций и "страны-специалисты", с которым ознакомилось РИА Новости. "Ожидается, что в предстоящее десятилетие АСЕАН останется одним из самых быстрорастущих регионов мировой экономики", - говорится в документе. Авторы отмечают, что в совокупности страны блока уже представляют собой третью экономику в Азии и пятую в мире после США, Китая, Германии и Японии. Вместе с экономикой растет и потребность этих стран в энергоносителях. "В этих условиях значительным потенциалом обладает сотрудничество России и АСЕАН в энергетической сфере, включая атомную и водородную энергетику, а также возобновляемые источники энергии. В частности, ПАО "Русгидро" сейчас ведет переговоры с Индонезией о сопровождении проекта переноса столицы из Джакарты в Нусантару в части использования электроэнергетики и водных ресурсов", - говорится в документе. В состав АСЕАН входят 10 стран - Лаос, Таиланд, Малайзия, Индонезия, Сингапур, Бруней, Филиппины, Вьетнам, Камбоджа и Мьянма, и они сильно отличаются друг от друга по размеру ВВП и уровню доходов. При этом их совокупный объем ВВП в 2023 году вырос на 4,1% и достиг 3,8 триллиона долларов, отмечает "Росконгресс". Рост экономики этих стран поддерживается устойчивым ростом частного потребления, значительными инвестициями в инфраструктуру, а также демографией, объясняют эксперты. "Общая численность населения стран блока в 2023 году составила 676,6 миллиона человек - это более 8% людей на планете. Почти половина населения АСЕАН в 2023 году была моложе 30 лет. Это предполагает большое количество потенциальных работников, которое, согласно прогнозам, продолжит расти до 2038 года", - говорится в документе. По данным "Росконгресса", приток прямых иностранных инвестиций из России в страны АСЕАН увеличился в 2023 году на 20,8%, до 200,74 миллиона долларов. Стороны реализуют совместные проекты в таких областях, как энергетика, сельское хозяйство, туризм и цифровая экономика. Товарооборот России и АСЕАН за прошлый год вырос на 14,6%, а в первом полугодии текущего года - на 20,5% к аналогичному периоду 2023 года. Первый международный бизнес-форум "Мир возможностей: Россия-АСЕАН" состоится в столице Малайзии Куала-Лумпуре 26–27 ноября.

https://ria.ru/20241014/asean-1977931938.html

https://ria.ru/20241015/asean-1978167493.html

https://ria.ru/20240904/roskongress-1970378226.html

россия

индонезия

малайзия

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экономика, россия, индонезия, малайзия, русгидро