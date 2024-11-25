В "Росконгрессе" рассказали об экономическом росте стран АСЕАН
"Росконгресс": страны АСЕАН будут в числе лидеров по экономическому росту
Символика Фонда "Росконгресс". Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Страны, входящие в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в ближайшие десять лет станут одними из самых быстрорастущих в мире, а значит, России будет выгодно реализовать в них свои проекты, включая атомную и водородную энергетику, говорится в исследовании "Росконгресса" "Экономика АСЕАН: бум инвестиций и "страны-специалисты", с которым ознакомилось РИА Новости.
Вместе с экономикой растет и потребность этих стран в энергоносителях. "В этих условиях значительным потенциалом обладает сотрудничество России и АСЕАН в энергетической сфере, включая атомную и водородную энергетику, а также возобновляемые источники энергии. В частности, ПАО "Русгидро" сейчас ведет переговоры с Индонезией о сопровождении проекта переноса столицы из Джакарты в Нусантару в части использования электроэнергетики и водных ресурсов", - говорится в документе.
В состав АСЕАН входят 10 стран - Лаос, Таиланд, Малайзия, Индонезия, Сингапур, Бруней, Филиппины, Вьетнам, Камбоджа и Мьянма, и они сильно отличаются друг от друга по размеру ВВП и уровню доходов. При этом их совокупный объем ВВП в 2023 году вырос на 4,1% и достиг 3,8 триллиона долларов, отмечает "Росконгресс". Рост экономики этих стран поддерживается устойчивым ростом частного потребления, значительными инвестициями в инфраструктуру, а также демографией, объясняют эксперты.
"Общая численность населения стран блока в 2023 году составила 676,6 миллиона человек - это более 8% людей на планете. Почти половина населения АСЕАН в 2023 году была моложе 30 лет. Это предполагает большое количество потенциальных работников, которое, согласно прогнозам, продолжит расти до 2038 года", - говорится в документе.
По данным "Росконгресса", приток прямых иностранных инвестиций из России в страны АСЕАН увеличился в 2023 году на 20,8%, до 200,74 миллиона долларов. Стороны реализуют совместные проекты в таких областях, как энергетика, сельское хозяйство, туризм и цифровая экономика. Товарооборот России и АСЕАН за прошлый год вырос на 14,6%, а в первом полугодии текущего года - на 20,5% к аналогичному периоду 2023 года.
Первый международный бизнес-форум "Мир возможностей: Россия-АСЕАН" состоится в столице Малайзии Куала-Лумпуре 26–27 ноября.