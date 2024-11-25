https://ria.ru/20241125/arktika-1985659641.html

В НАТО заявили о внимательном наблюдении за Россией и Китаем в Арктике

В НАТО заявили о внимательном наблюдении за Россией и Китаем в Арктике - РИА Новости, 25.11.2024

В НАТО заявили о внимательном наблюдении за Россией и Китаем в Арктике

НАТО внимательно следит за активизацией деятельности России и Китая в Арктике, изучает пути "решения проблемы", заявил и.о заместителя генсека НАТО Борис Руге,... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T19:42

2024-11-25T19:42

2024-11-25T19:55

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БРЮССЕЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. НАТО внимательно следит за активизацией деятельности России и Китая в Арктике, изучает пути "решения проблемы", заявил и.о заместителя генсека НАТО Борис Руге, выступая на пленарной парламентской ассамблее стран альянса в Канаде. "Арктика - динамичный регион. Мы рады, что к альянсу присоединились Швеция и Финляндия… Плохая новость для нас состоит в том, что мы видим очень активную деятельность России и Китая там… Мы наблюдаем и обсуждаем, как решать эту проблему", - сказал чиновник. Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявлял, что что "фронт" противостояния России с Западом уже якобы сместился за границы Украины и распространяется на регион Балтики, страны Западной Европы и Арктику. Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в начале сентября заявил, что Вашингтон с союзниками нагнетают обстановку по периметру границ России, постоянно проверяя ее обороноспособность. По словам Патрушева, Вашингтон взял курс на милитаризацию Арктики и воспрепятствование российской хозяйственной деятельности в северных широтах. Россия указывает на беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла.

https://ria.ru/20241125/gosduma-1985659475.html

https://ria.ru/20240730/arktika-1962727881.html

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арктика

китай

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россия, арктика, китай, николай патрушев, марк рютте, владимир путин, нато, в мире