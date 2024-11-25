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В НАТО заявили о внимательном наблюдении за Россией и Китаем в Арктике - РИА Новости, 25.11.2024
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19:42 25.11.2024 (обновлено: 19:55 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/arktika-1985659641.html
В НАТО заявили о внимательном наблюдении за Россией и Китаем в Арктике
В НАТО заявили о внимательном наблюдении за Россией и Китаем в Арктике - РИА Новости, 25.11.2024
В НАТО заявили о внимательном наблюдении за Россией и Китаем в Арктике
НАТО внимательно следит за активизацией деятельности России и Китая в Арктике, изучает пути "решения проблемы", заявил и.о заместителя генсека НАТО Борис Руге,... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T19:42
2024-11-25T19:55
россия
арктика
китай
николай патрушев
марк рютте
владимир путин
нато
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. НАТО внимательно следит за активизацией деятельности России и Китая в Арктике, изучает пути "решения проблемы", заявил и.о заместителя генсека НАТО Борис Руге, выступая на пленарной парламентской ассамблее стран альянса в Канаде. "Арктика - динамичный регион. Мы рады, что к альянсу присоединились Швеция и Финляндия… Плохая новость для нас состоит в том, что мы видим очень активную деятельность России и Китая там… Мы наблюдаем и обсуждаем, как решать эту проблему", - сказал чиновник. Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявлял, что что "фронт" противостояния России с Западом уже якобы сместился за границы Украины и распространяется на регион Балтики, страны Западной Европы и Арктику. Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в начале сентября заявил, что Вашингтон с союзниками нагнетают обстановку по периметру границ России, постоянно проверяя ее обороноспособность. По словам Патрушева, Вашингтон взял курс на милитаризацию Арктики и воспрепятствование российской хозяйственной деятельности в северных широтах. Россия указывает на беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла.
https://ria.ru/20241125/gosduma-1985659475.html
https://ria.ru/20240730/arktika-1962727881.html
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россия, арктика, китай, николай патрушев, марк рютте, владимир путин, нато, в мире
Россия, Арктика, Китай, Николай Патрушев, Марк Рютте, Владимир Путин, НАТО, В мире
В НАТО заявили о внимательном наблюдении за Россией и Китаем в Арктике

Руге: НАТО следит за активизацией деятельности России и Китая в Арктике

© AP Photo / Virginia MayoФлаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. НАТО внимательно следит за активизацией деятельности России и Китая в Арктике, изучает пути "решения проблемы", заявил и.о заместителя генсека НАТО Борис Руге, выступая на пленарной парламентской ассамблее стран альянса в Канаде.
"Арктика - динамичный регион. Мы рады, что к альянсу присоединились Швеция и Финляндия… Плохая новость для нас состоит в том, что мы видим очень активную деятельность России и Китая там… Мы наблюдаем и обсуждаем, как решать эту проблему", - сказал чиновник.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
В Госдуме назвали НАТО продолжением колониальной эпохи
Вчера, 19:41
Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявлял, что что "фронт" противостояния России с Западом уже якобы сместился за границы Украины и распространяется на регион Балтики, страны Западной Европы и Арктику.
Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в начале сентября заявил, что Вашингтон с союзниками нагнетают обстановку по периметру границ России, постоянно проверяя ее обороноспособность. По словам Патрушева, Вашингтон взял курс на милитаризацию Арктики и воспрепятствование российской хозяйственной деятельности в северных широтах.
Россия указывает на беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла.
Нордвик - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
"Расширялись ради этого". В какой новый регион хочет вторгнуться НАТО
30 июля, 08:00
 
РоссияАрктикаКитайНиколай ПатрушевМарк РюттеВладимир ПутинНАТОВ мире
 
 
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