https://ria.ru/20241125/arest-1985636403.html

В Самаре арестовали полицейского, надругавшегося над дочерью

В Самаре арестовали полицейского, надругавшегося над дочерью - РИА Новости, 25.11.2024

В Самаре арестовали полицейского, надругавшегося над дочерью

Замглавы Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте арестован в Самаре до 11 января 2025 года по подозрению в сексуальном насилии над... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T17:35

2024-11-25T17:35

2024-11-25T17:35

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САМАРА, 25 ноя - РИА Новости. Замглавы Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте арестован в Самаре до 11 января 2025 года по подозрению в сексуальном насилии над несовершеннолетней дочерью, которая впоследствии совершила самоубийство, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "Арестован (судом в Самаре - ред.) до 11.01", - сказал собеседник агентства. Ранее этот же источник сообщал, что в Самаре задержан заместитель главы линейного УМВД РФ на транспорте. Полковника полиции, возглавляющего в управлении отдел по работе с личным составом, подозревают в совершении сексуального насилия (статья 132 УК РФ) над своей несовершеннолетней дочерью. Позже, 11 ноября, она совершила попытку суицида и умерла в больнице 20 ноября. Возбуждено уголовное дело по статье 110 УК РФ (Доведение до самоубийства). Местные СМИ сообщали, что изначально рассматривалась версия, что девочка покончила с собой из-за травли в школе. В региональном СУСК России не комментируют это дело. В пресс-службе управления на транспорте МВД России по ПФО сообщили журналистам, что проверяют данные об инциденте. "В настоящее время оперативники собственной безопасности проводят комплекс мероприятия, направленный на установление всех обстоятельств. При подтверждении вины он понесет наказание в установленном законом порядке", - сообщили в ведомстве.

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происшествия, россия, самара