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Во Владимире арестовали троих участников массовой драки в клубе - РИА Новости, 25.11.2024
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15:05 25.11.2024 (обновлено: 18:09 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/arest-1985595201.html
Во Владимире арестовали троих участников массовой драки в клубе
Во Владимире арестовали троих участников массовой драки в клубе - РИА Новости, 25.11.2024
Во Владимире арестовали троих участников массовой драки в клубе
Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении еще троих участников массовой драки во Владимире, сообщило СУСК РФ по региону. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T15:05
2024-11-25T18:09
происшествия
россия
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РЯЗАНЬ, 25 ноя - РИА Новости. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении еще троих участников массовой драки во Владимире, сообщило СУСК РФ по региону. На минувшей неделе в соцсетях появилось видео, на котором запечатлена группа людей с палками, они бьют ими по асфальту, на котором лежит молодой человек. Правоохранительные органы возбудили дело о хулиганстве. По предварительным данным СУСК России, ночью 9 ноября в одном из клубов Владимира молодые люди, преимущественно имеющие иностранное гражданство, распылили перцовую смесь и нанесли удары одному из посетителей. На улице фигуранты продолжили применять насилие к потерпевшему, а также иным лицам. В результате телесные повреждения получили три жителя Владимира. В пятницу суд заключил под стражу четверых участников массовой драки. "Судом удовлетворены ходатайства следователей… об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении еще троих фигурантов по уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц, с применением предметов, используемых в качестве оружия)", - говорится в Telegram-канале ведомства. Следователями проводятся необходимые следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ведомстве добавили, что расследование проводится при оперативном сопровождении сотрудников региональных УФСБ и УМВД.
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происшествия, россия
Происшествия, Россия
Во Владимире арестовали троих участников массовой драки в клубе

СК России сообщил об аресте троих участников массовой драки в клубе во Владимире

© Фото : СУ СК России по Владимирской области/TelegramОдин из подсудимых, устроивших массовую драку во владимирском клубе
Один из подсудимых, устроивших массовую драку во владимирском клубе - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© Фото : СУ СК России по Владимирской области/Telegram
Один из подсудимых, устроивших массовую драку во владимирском клубе
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РЯЗАНЬ, 25 ноя - РИА Новости. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении еще троих участников массовой драки во Владимире, сообщило СУСК РФ по региону.
На минувшей неделе в соцсетях появилось видео, на котором запечатлена группа людей с палками, они бьют ими по асфальту, на котором лежит молодой человек. Правоохранительные органы возбудили дело о хулиганстве. По предварительным данным СУСК России, ночью 9 ноября в одном из клубов Владимира молодые люди, преимущественно имеющие иностранное гражданство, распылили перцовую смесь и нанесли удары одному из посетителей. На улице фигуранты продолжили применять насилие к потерпевшему, а также иным лицам. В результате телесные повреждения получили три жителя Владимира. В пятницу суд заключил под стражу четверых участников массовой драки.
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"Судом удовлетворены ходатайства следователей… об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении еще троих фигурантов по уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц, с применением предметов, используемых в качестве оружия)", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Следователями проводятся необходимые следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
В ведомстве добавили, что расследование проводится при оперативном сопровождении сотрудников региональных УФСБ и УМВД.
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