https://ria.ru/20241125/arest-1985595201.html

Во Владимире арестовали троих участников массовой драки в клубе

Во Владимире арестовали троих участников массовой драки в клубе - РИА Новости, 25.11.2024

Во Владимире арестовали троих участников массовой драки в клубе

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении еще троих участников массовой драки во Владимире, сообщило СУСК РФ по региону. РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T15:05

2024-11-25T15:05

2024-11-25T18:09

происшествия

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/19/1985632660_49:0:1910:1047_1920x0_80_0_0_0682e70a2c31dfe48c2eb3a6dff6f3d5.png

РЯЗАНЬ, 25 ноя - РИА Новости. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении еще троих участников массовой драки во Владимире, сообщило СУСК РФ по региону. На минувшей неделе в соцсетях появилось видео, на котором запечатлена группа людей с палками, они бьют ими по асфальту, на котором лежит молодой человек. Правоохранительные органы возбудили дело о хулиганстве. По предварительным данным СУСК России, ночью 9 ноября в одном из клубов Владимира молодые люди, преимущественно имеющие иностранное гражданство, распылили перцовую смесь и нанесли удары одному из посетителей. На улице фигуранты продолжили применять насилие к потерпевшему, а также иным лицам. В результате телесные повреждения получили три жителя Владимира. В пятницу суд заключил под стражу четверых участников массовой драки. "Судом удовлетворены ходатайства следователей… об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении еще троих фигурантов по уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц, с применением предметов, используемых в качестве оружия)", - говорится в Telegram-канале ведомства. Следователями проводятся необходимые следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ведомстве добавили, что расследование проводится при оперативном сопровождении сотрудников региональных УФСБ и УМВД.

https://ria.ru/20241118/krasnodar-1984370572.html

https://ria.ru/20241105/saratov-1981980078.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия