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Консульство в Анталье проработало помощь пассажирам загоревшегося самолета - РИА Новости, 25.11.2024
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05:58 25.11.2024 (обновлено: 08:21 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/antalya-1985503668.html
Консульство в Анталье проработало помощь пассажирам загоревшегося самолета
Консульство в Анталье проработало помощь пассажирам загоревшегося самолета - РИА Новости, 25.11.2024
Консульство в Анталье проработало помощь пассажирам загоревшегося самолета
Генеральное консульство России в Анталье проработало вопросы помощи пассажирам загоревшегося самолета Sukhoi Superjet 100-95LR, сообщает диппредставительство в... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T05:58
2024-11-25T08:21
происшествия
россия
турция
анталья (провинция)
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Генеральное консульство России в Анталье проработало вопросы помощи пассажирам загоревшегося самолета Sukhoi Superjet 100-95LR, сообщает диппредставительство в Telegram-канале."Во взаимодействии с турецкой стороной, Росавиацией и авиакомпанией были проработаны вопросы оказания пассажирам необходимого содействия", — отметило ведомство. Пожар начался после посадки выполнявшего рейс Сочи-Анталья самолета Sukhoi Superjet 100-95LR вечером 24 ноября. В Росавиации сообщали, что пострадавших после посадки самолета нет. Позже в ведомстве добавили, что состояние пассажиров и экипажа самолета уточняется. Кроме того, сообщается, что, предварительно, аварийно-спасательной команде аэропорта удалось оперативно потушить возгорание воздушного судна. Отмечается, что с турецкой стороной урегулирован вопрос пропуска на территорию Турции десятерых россиян, оказавшихся в результате пожара без загранпаспортов. Также сообщается, что будет оказано содействие в их дальнейшем документировании. Генеральное консульство продолжает контакты с турецкой стороной по данной ситуации и готово оказать всю необходимую помощь российским гражданам. В этих целях в генконсульстве круглосуточно работает телефон экстренной связи.
https://ria.ru/20241125/turtsiya-1985489535.html
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происшествия, россия, турция, анталья (провинция)
Происшествия, Россия, Турция, Анталья (провинция)
Консульство в Анталье проработало помощь пассажирам загоревшегося самолета

Генконсульство в Анталье проработало вопросы помощи пассажирам загоревшегося SSJ

© Fotolia / timur13Анталья, Турция
Анталья, Турция - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© Fotolia / timur13
Анталья, Турция. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Генеральное консульство России в Анталье проработало вопросы помощи пассажирам загоревшегося самолета Sukhoi Superjet 100-95LR, сообщает диппредставительство в Telegram-канале.
"Во взаимодействии с турецкой стороной, Росавиацией и авиакомпанией были проработаны вопросы оказания пассажирам необходимого содействия", — отметило ведомство.
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Пожар начался после посадки выполнявшего рейс Сочи-Анталья самолета Sukhoi Superjet 100-95LR вечером 24 ноября. В Росавиации сообщали, что пострадавших после посадки самолета нет. Позже в ведомстве добавили, что состояние пассажиров и экипажа самолета уточняется. Кроме того, сообщается, что, предварительно, аварийно-спасательной команде аэропорта удалось оперативно потушить возгорание воздушного судна.
Отмечается, что с турецкой стороной урегулирован вопрос пропуска на территорию Турции десятерых россиян, оказавшихся в результате пожара без загранпаспортов. Также сообщается, что будет оказано содействие в их дальнейшем документировании.
Генеральное консульство продолжает контакты с турецкой стороной по данной ситуации и готово оказать всю необходимую помощь российским гражданам. В этих целях в генконсульстве круглосуточно работает телефон экстренной связи.
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