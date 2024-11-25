https://ria.ru/20241125/antalya-1985503668.html

Консульство в Анталье проработало помощь пассажирам загоревшегося самолета

Консульство в Анталье проработало помощь пассажирам загоревшегося самолета - РИА Новости, 25.11.2024

Консульство в Анталье проработало помощь пассажирам загоревшегося самолета

Генеральное консульство России в Анталье проработало вопросы помощи пассажирам загоревшегося самолета Sukhoi Superjet 100-95LR, сообщает диппредставительство в... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T05:58

2024-11-25T05:58

2024-11-25T08:21

происшествия

россия

турция

анталья (провинция)

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Генеральное консульство России в Анталье проработало вопросы помощи пассажирам загоревшегося самолета Sukhoi Superjet 100-95LR, сообщает диппредставительство в Telegram-канале."Во взаимодействии с турецкой стороной, Росавиацией и авиакомпанией были проработаны вопросы оказания пассажирам необходимого содействия", — отметило ведомство. Пожар начался после посадки выполнявшего рейс Сочи-Анталья самолета Sukhoi Superjet 100-95LR вечером 24 ноября. В Росавиации сообщали, что пострадавших после посадки самолета нет. Позже в ведомстве добавили, что состояние пассажиров и экипажа самолета уточняется. Кроме того, сообщается, что, предварительно, аварийно-спасательной команде аэропорта удалось оперативно потушить возгорание воздушного судна. Отмечается, что с турецкой стороной урегулирован вопрос пропуска на территорию Турции десятерых россиян, оказавшихся в результате пожара без загранпаспортов. Также сообщается, что будет оказано содействие в их дальнейшем документировании. Генеральное консульство продолжает контакты с турецкой стороной по данной ситуации и готово оказать всю необходимую помощь российским гражданам. В этих целях в генконсульстве круглосуточно работает телефон экстренной связи.

https://ria.ru/20241125/turtsiya-1985489535.html

https://ria.ru/20241125/azimut-1985503236.html

россия

турция

анталья (провинция)

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происшествия, россия, турция, анталья (провинция)